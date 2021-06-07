Бесплатные игры для ПК: 8 популярных проектов





В прошлом году у нас уже выходила подборка «13 лучших бесплатных игр в Steam». С тех пор на платформе появились новые проекты, а в топе популярных игр для компьютеров в игровом магазине Valve оказались новые имена. Поэтому мы собрали популярные бесплатные игры для ПК, чтобы вы были в курсе трендов и смогли выбрать себе проект по вкусу.

Apex Legends от создателей Titanfall 2 и Star Wars Jedi: Fallen Order, ворвалась в топы игровых чартов молниеносно и, самое главное, неожиданно. На фоне популярности королевских битв разработчики из Respawn Entertainment тайком делали свой хит, а утечек почти не было. А того, что просочилось никто не воспринял серьезно, поэтому для игровой индустрии стало приятной неожиданностью анонс и быстрый старт нового Battle Royale-проекта.

Apex Legends сразу же начала бить рекорды онлайна, ее массово стримили на Twitch, что делают и сейчас. И хоть мегапрорывом она не стала, но закрепилась в чартах популярных онлайн-шутеров, бьет новые рекорды и вряд уступит место кому-то другому в ближайшие годы.

Единственной новой королевской битвой, которая смогла потягаться с Apex Legends и занять место на пьедестале, стала Call of Duty: Warzone. Созданная на основе популярной серии шутеров, Warzone вышла в 2020 года, привлекла знакомыми механиками Battle Royale и не менее привычной вселенной Call of Duty.

С каждой новой частью шутера раз в год обновляется и общая тематика Warzone. При Modern Warfare были современные военные конфликты с упором на реалистичность, а после выхода Cold War добавили модный ретро 80-х, яркие цвета и саму «Холодную войну».

Жанр коллекционно-карточных игр считается нишевым и с высоким порогом входа. Единственной подобной игрой, которая смогла вынести ККИ в массы, стала Hearthstone от Blizzard. Играть тут все еще сложно, но далеко не сразу. К тому же, разработчики до предела снизили входной уровень, все детально объясняя новичкам и постепенно затягивая в размеренно-интеллектуальный процесс битвы картами.

Привлекает и бесплатность игры, что редкость для компании, а также знакомый мультяшный стиль и не менее культовая вселенная World of Warcraft, на основе которой и создана Hearthstone.

А здесь совершенная противоположность игре выше в плане массовости. Quake Champions шутер от первого лица, созданный на основе культовой серии Quake. Правда, громкое имя не принесло ему мегапопулярности, ведь создатели решили сделать умелость геймеров определяющим фактором в победе.

Будь у вас хоть горы денег, это никак не поможет стать победителем в Quake Champions. Здесь нужна мгновенная реакция, острый глаз и десятки, если не сотни, часов тренировок. Не будет лишним монитор с повышенной частотой кадров и шустрый интернет.

League of Legends — одна из самых старых и популярных MOBA на рынке. С момента выхода в 2009 году игра прошла долгий путь становления. У нее появились свои мировые лиги и чемпионаты, она обросла фанатами и стала одной из главных дисциплин в киберспорте.

Обогнать своего главного конкурента Dota 2 у League of Legends, наверное, не вышло, по объему денежных призов на мировом чемпионате так точно, но она заняла место рядом с ним на вершинах жанра и вряд ли собирается спускаться ниже.

В 2020 году создатели League of Legends, студия Riot Games, решила не ограничивать себя одним популярным проектом и войти в мир киберспорта, с новым тактическим шутером Valorant.

Игра получилась некой смесью CS:GO и Overwatch в мультяшной стилистике разработчиков. У нее размеренный геймплей, а первоочередное значение имеет скилл геймера. Если вам нравятся две игры выше, то обязательно попробуйте Valorant. А если предпочитаете «Колду», Battlefield или нечто подобное, то новый проект покажется скучным и перегруженным ненужными деталями.

Dauntless — мультяшная версия Monster Hunter: World с огромными монстрами и гриндом. И хоть игры вышли примерно в одно время, Monster Hunter: World стала именем нарицательным в жанре, а про Dauntless говорят, что это нечто похожее.

И все же у Dauntless много фанатов по миру, в нее много играют не только на ПК, но и консолях, а самое главное, она бесплатная, что и привлекает толпы любителей покрошить протодинозавров в компании друзей.

В конце прошлого года китайская студия miHoYo выпустила Genshin Impact — фэнтезийную условно-бесплатную RPG-игру в стиле Legend of Zelda. Здесь много персонажей со своими умениями, которых можно коллекционировать, продуманный сюжет, огромный мир для исследований, приятная графика, обилие загадок и продуманная боевая система.

Genshin Impact взлетела быстро и по всему миру. В этой ей помогли не только описанные выше характеристики, но и доступность на разных платформах. Помимо ПК в Genshin Impact можно сыграть на консолях и даже смартфонах.