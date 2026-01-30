"Черти" Джо Аберкромби: роман о монстрах, что лучше людей

Поклонники творчества Джо Аберкромби давно окрестили его «Лордом Гримдарка». И вот этот весьма уважаемый в фэнтезийно-литературных кругах господин объявил о новом романе за пределами своей сверхпопулярной вселенной «Первого закона». Почти два десятилетия этот британский автор строил репутацию мастера мрачных, циничных историй с неоднозначными героями, реалистичной и жестокой вселенной. Новый роман писателя называется «Черти» и логично, что эта книга сразу стала бестселлером New York Times, а еще получила номинацию на Goodreads Choice Award. Но при этом она существенно отличается от того, что мы привыкли видеть от Джо Аберкромби. Так стоит ли она внимания? Как воспринимается новая вселенная мэтра? Все это и многое другое вы узнаете в этой рецензии.

“Чорти” Від 750 грн. Плюсы: качественное издание с картой и иллюстрациями; яркие, харизматичные персонажи; мастерски прописаны динамичные экшн-сцены; острая, остроумная проза с отличным чувством юмора; поднять темы монструозности, надежды и искупления; простая структура и быстрый темп, который держит внимание Купить в Nebo Минусы: линейный и предсказуемый сюжет; некоторые персонажи базируются на знакомых архетипах; постоянное остроумие диалогов иногда становится утомительным Купить в Nebo 9 /10 Оценка

«Черти» / The Devils

Автор Джо Аберкромби

Переводчик Юрий Попович

Издательство Nebo BookLab Publishing

язык украинский

Количество страниц 712

Обложка Твердая

Иллюстрации Є

Год издания 2025

Размер 163×240 мм

Сайт nebopublishing.com.ua

Сюжет романа напоминает безумную смесь «Отряда самоубийц» и средневекового экшена со ссылкой на классических монстров из западноевропейского фольклора. Действие книги происходит в альтернативной средневековой Европе, где церковь разделена на две враждующие фракции, а главной угрозой человечеству являются эльфы-людоеды. Да, именно эти магические ушастые существа, только они здесь не утонченные мудрецы из толкиновских легенд, а угрожающая раса, которая охотится на людей. А еще здесь Папа не он, а она и это маленькая девочка по имени Бенедикта Первая. В своем подвале Папа держит специальную команду осужденных монстров, которых использует для выполнения самых грязных заданий.

Возглавить этот странный коллектив поручают брату Диасу, робкому и спокойному монаху, который мечтал о мирном служении. Вместо этого наш герой получил команду из вампира, вурдалака, некроманта, бессмертного рыцаря и других персонажей, звучащих как список гостей на Хэллоуин. И вот странный отряд получает задание сопроводить уличную воровку Алекс в древний город Троя, которая вдруг оказывается давно потерянной принцессой. А главное команде надо помочь посадить ее на трон, ведь это объединит церковь против общего врага.





Буквально первые главы романа показывают серьезный тональный сдвиг этого произведения по сравнению с предыдущими работами автора. Да и Джо Аберкромби сам признавался в одном из интервью, что хотел создать что-то более сфокусированное, менее сложное по структуре и вообще другое. Ну что сказать, он действительно это сделал.

«Черти» отличаются от «Первого закона» примерно так же, как веселый поход с друзьями отличается от изнурительного марафона через болото. Здесь меньше фирменного неумолимого нигилизма автора, который пронизывал предыдущие книги. Хотя один важный нюанс писатель оставил, ведь каждая попытка какого-то героя сделать хоть что-то хорошее так же заканчивается поражением и разочарованием.

Однако роман «Черти» также предлагает и надежду в самом широком смысле этого слова. Персонажи здесь не просто выживают и цинично наблюдают за разрушением мира, а реально пытаются стать лучше, а иногда им это даже удается. «Монстры» из команды «Чертей» оказываются гораздо человечнее многих обычных людей, которые ими управляют. Так вурдалак Вигга борется со своей яростью, а старый вампир барон Рикард сохраняет джентльменское достоинство как бы тяжело ему ни было. Ну и самовлюбленный некромант Бальтазар, несмотря на всю свою напыщенность, искренне заботится о товарищах, особенно об одной из них.

А вот проза Джо Аберкромби осталась такой же острой, как и всегда. Он мастерски владеет диалогами, поэтому каждая реплика бьет точно в цель, а персонажи разговаривают настолько ярко, что их голоса и образы сразу запоминаются. Также здесь много юмора, а иногда даже слишком. Каждый персонаж старается быть остроумным, а каждая сцена приправлена едкой шуткой или саркастическим замечанием. Для кого-то это станет преимуществом, ведь читать такую книгу действительно весело, но некоторые могут почувствовать усталость от постоянной причудливости диалогов. Именно такие ощущения иногда были и у меня.

Структура романа «Черти» простая и линейная. Однако именно это может показаться недостатком для фанатов, которые привыкли к более изящным нарративным хитросплетениям. Для меня же это было просто хорошо и понятно и не стоит ждать постоянных закрученных историй всюду где только можно.

Команда персонажей получает задание и движется к цели, сталкиваясь с препятствиями на своем пути. Книга разделена на четыре части, каждая из которых завершается динамичной экшн-сценой в виде настоящей кинематографической резни, которую писатель умеет описывать очень круто. Бои здесь жестокие, поэтому кровь льется щедро, а адреналин бьет через край.

Теперь о мироздании. Джо Аберкромби решил не создавать полностью новую вселенную, а использовать альтернативную версию средневековой Европы с реальными географическими названиями и историческими отсылками. Наверное, для части читателей такой подход опять же станет преимуществом, ведь не нужно изучать новую карту и разбираться в незнакомых названиях. Для других это, наоборот, будет источником путаницы, поскольку постоянно возникают вопросы о логике сочетания реального и фэнтезийного.

Центральной темой романа становится исследование природы монструозности и человеческого темного «Я». Настоящим монстром является вампир, который пытается сохранить остатки человечности, или беспринципный политик, который использует других для достижения своих целей? Как и в предыдущих работах, автор показывает негативную сторону людей, ведь самые страшные чудовища часто ходят на двух ногах и не имеют клыков или когтей. Команда «Чертей» из книги фактически является искалеченными, травмированными персонажами, которые заслуживают лучшей жизни и борются за свою человечность как могут.

Также писатель интересно раскрывает тему найденной семьи, ведь команда монстров постепенно превращается в настоящую семью. Это резко контрастирует с эгоистичными и корыстными персонажами из «Первого закона», которые редко когда могли доверять ближнему. Здесь же герои учатся поддерживать друг друга, даже когда это им дается нелегко.

Джо Аберкромби часто говорил, что именно персонажи являются душой каждой его книги, и роман «Черти» полностью подтверждает эти слова. Каждый член команды прописан с особым вниманием. Например, женщина-волкодав Вигга сочетает физическую силу с глубокой внутренней уязвимостью, а барон Рикард это сознательное искажение образа сексуального вампира, вместо которого мы получаем пожилого польского шляхтича с необыкновенным шармом. Некромант Бальтазар становится источником значительной части юмора благодаря своей непомерной напыщенности, а бессмертный рыцарь Яков Торн несет на себе бремя столетий войны.

Однако быстрый темп повествования иногда не позволяет персонажам достичь той эмоциональной глубины, которая была присуща героям предыдущих романов Аберкромби. Однако должен сказать, что эмпатия к героям создается достаточно быстро, поэтому переживать за них все же будете, особенно в конце.





Фанаты «Первого закона» среди которых и я, точно хотели узнать стоит ли новый роман внимания и не хуже ли он их любимой серии. По моему мнению, немного хуже, но это не значит, что на него не стоит обращать внимание. «Черти» просто другие и они такие намеренно. Это очень важно понимать. Автор написал другую историю, сделал другой темп, других героев и тому подобное. Поэтому в отрыве от «Первого закона» можно сказать, что «Черти» крутые. Это качественно написанная гримдаркщина с элементами темного фэнтези, которую хочется читать еще и еще. Но если все же сравнивать с «Первым законом», то мне «Черти» понравились меньше.

Известно, что Джо Аберкромби подписал контракт на три книги в этой серии, и каждая из них будет самостоятельным приключением с основным составом персонажей, похожим на детективную серию, а не единой историей в трех частях. Это означает, что читатели могут рассчитывать на новые приключения команды монстров без необходимости ждать финальной развязки одной большой арки. По моему мнению, это хорошо, потому что я уже и без того жду кучу незавершенных эпических фэнтезийных серий, или тех, которые в процессе, поэтому не хочу добавлять в список еще одну.

Украинское издание романа «Черти» от Nebo BookLab Publishing сделано прекрасно. Мне очень нравятся оформление и качество книг этого издательства и это не исключение. Издание имеет стильную, хотя и не очень жанровую обложку, однако должна отметить, что это копия оригинального издания, поэтому здесь претензий вообще не имею. Мне понравился шрифт и карта, которая раскладывается, а еще здесь есть цветные иллюстрации, а вот ляссе не завезли.

Также мне понравился перевод, но я читал, что некоторые говорили, что английские конструкции иногда дословно перенесены в украинский язык, и это якобы нарушает естественное течение предложений. Я же вообще такого не заметил. Однако я не являюсь экспертом в переводах и часто к ним не внимателен, поэтому здесь уже смотрите сами. Мне же все ок в этом плане, читать роман было очень легко и естественно.