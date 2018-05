City Of Brass: сокровища джиннов

City Of Brass – это dungeon crawl по мотивам одноименной сказки из «Тысячи и одной ночи» от студии Uppercut Games, созданной выходцами из Irrational Games Australia, в свое время работавшими над такими играми как Fallout: Tactics, Freedom Force, Tribes: Vengeance, Bioshock, Bioshock 2 и The Bureau: XCOM Declassified.

City Of Brass Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчики Uppercut Games

Издатель Uppercut Games

Сайт Steam

Хотя Irrational Games Australia просуществовала до 2015 г., много людей вынуждено было покинуть студию после провала недооцененной геймерами и прессой The Bureau: XCOM Declassified; собственно тогда, в 2011 г., и была создана Uppercut Games. Вы наверняка знаете работы этой студии, неплохие мобильные шутеры Epoch, Epoch 2 или трогательную приключенческую игру Submerged, о которой мы писали. City Of Brass, новый проект компании для Windows, PlayStation 4 и Xbox One, с сентября 2017 г. находился в Раннем доступе Steam и наконец-то вышел из него как раз в Star Wars Day, 4 мая 2018 г.

Весь сюжет City Of Brass укладывается в короткий ролик, демонстрируемый при старте игры, и наверняка вы знаете его еще по «Тысяче и одной ночи». Старая лампа, джин, неосторожное желание и поднявшийся из песка затерянный город, полный сокровищ. Идите и возьмите их или умрите, пытаясь.

City Of Brass – классический dungeon crawl. Подземелья генерируются случайным образом при запуске новой игры. Противники, ловушки, комнаты и коридоры расставляются хаотично, порождая порой совершенно безумные с точки зрения архитектуры уровни. Сохранение не предусмотрено, вы должны добраться до последнего уровня за один присест, это займет около часа, или воспользоваться порталом (его еще нужно открыть во время одного из прохождений), который перенесет вас на четвертый, седьмой или десятый уровень. Всего «этажей» тринадцать, на каждом третьем вас ждет минибосс, на последнем – три мегабосса.

Задача проста – добраться до трех огромных джинов, заключенных в глубинах Медного города, и освободить его от проклятья. Все как обычно, стараемся не попадать в ловушки (а здесь есть вся классика вроде копий в полу, разрезалок пополам, давилок, огненных ям и т.д.), сражаемся с охранниками сокровищ, воинами, магами и чудовищами (статуи, двигающиеся, пока на них не смотрят, в стиле ангелов из Doctor Who – лучшие!), ну и, само собой, обшаривая все углы, собираем золото и прочие ценные побрякушки. Впрочем, золото здесь не самоцель, на каждом этаже достаточно джинов-торговцев, которые за умеренную сумму помогут вам выжить: восполнят здоровье, призовут на помощь союзника или просто продадут полезную в бою вещь, новую броню или оружие.

Ваш безымянный персонаж вооружен кнутом, который позволяет оглушать противников, подтягивать лежащие далеко сокровища, предметы или врагов, перепрыгивать препятствия и вообще быстро перемещаться, используя имеющиеся в потолке кольца. Незаменимая для любого вора, простите, археолога, вещь. В другой же руке у нас скимитар, само собой, для того, чтобы отбиваться от особо назойливых музейных сторожей. И то и другое оружие можно заменить на найденное в сундуках или купленное у джинов улучшенное. Вариантов достаточно, от огненной и замедляющей плетки, до рапиры, отталкивающей дубины и т.д.

Кстати, возможность притягивать и отталкивать противников не так бесполезна, как может показаться на первый взгляд: сбросить врага в пропасть или затянуть в ловушку – быстрый и простой способ избавиться от навязчивой опеки. А еще с помощью кнута можно взрывать в изобилии встречающиеся в Медном городе взрывоопасные предметы. Кроме того, во врагов можно еще и метать всякие гранаты, поджигающие их масляные фонари и т.д. Вроде бы боевка в City Of Brass не очень-то и интенсивная, но забавная, учитывая все доступные средства уничтожения противников, и весьма сложная.

Никакого опыта наш герой в процессе спуска в подземелье не зарабатывает, опыт ему достается лишь после геройской смерти, а их, само собой, будет немало. Да, City Of Brass работает по старому доброму принципу Live. Die. Repeat, возведенному в абсолют Edge of Tomorrow, вот только из-за случайной генерации уровней выучить расположение врагов здесь не получится.

Каждое новое прохождение можно упростить или усложнить с помощью системы Обуз и благословений. Уменьшить число врагов или ловушек, убрать постоянно тикающий таймер, заставляющий вас лихорадочно искать выход, укрепить себя красивого. Или наоборот, усилить противников, добавить их возрождение, включить вечную ночь и пр. С одной стороны, это вроде бы должно увеличить реиграбельность, с другой, как мне кажется, у City Of Brass совсем другие проблемы.

Дело в том, что несмотря на генератор подземелий, после десятой попытки вы поймете, что даже хаотичные уровни могут быть повторяющимися и однообразными, ведь собраны они хоть и случайным образом, но из совершенно одинаковых, скучных запчастей. Собирать золотые статуэтки и рубить тысячного мертвеца оказывается уже не так весело. У игры нет не то что сюжета, но и какой-либо вменяемой цели. Попробуй еще сто раз пройти еще десять скучных уровней и убить плохих парней в конце – это не цель, это иллюзия цели, как и соревнование за позицию в рейтинге друзей.

Несмотря на разнообразие оружия и противников, геймплей City Of Brass на самом деле тоже достаточно однообразен. Знай себе оглушай, бросай, уворачивайся и руби. Через пару часов все это проделывается уже почти на автомате. Да, во второй половине игры появляются более интересные противники, предугадывающие ваш удар, закрывающиеся огромными щитами, но, стоит заиметь плетку покруче, и они тоже перестанут составлять проблему. Особо рекомендую огненную плеть.

City Of Brass сделана на движке Unreal Engine 4, но не ждите от этой игры фотореализма и высокополигональных моделей. Немножко мультяшная графика, простенькие модели и стилизация под восточные сказки, UE4 здесь просто негде развернуться.

На первый взгляд, City Of Brass выглядит многообещающе, и игроки, попробовавшие игру в рамках Раннего доступа, авансом поставили ей достаточно высокие оценки. На поверку же этот dungeon crawl оказался слишком однообразным, быстро надоедающим и лишенным какой-либо цели. Увы, случайная генерация уровней и использование стиля «Тысячи и одной ночи» не в состоянии сделать эту игру лучше.