Dark – научно-фантастический сериал, снятый в Германии на немецком языке и с немецкими актерами на деньги Netflix в рамках программы создания собственного контента на ключевых для стримингового сервиса рынках. Вот только, в отличие от выпущенного по подобной же схеме для бразильского рынка сериала 3%, Dark – один из самых сильных продуктов под маркой Netflix Original не только в 2017 г., но, пожалуй, и за всю историю сервиса.

Dark / «Тьма» Жанр фантастика

Создатели Баран бо Одар, Янтье Фризе

В ролях Луис Хофманн (Йонас Канвальд), Майя Шёне (Ханна Канвальд), Оливер Мазуччи (Ульрих Нильсен), Каролина Эйхгорн (Шарлотта Допплер), Штефан Кампвирт (Питер Доппле), Дебора Кауфман (Реджина Тидеманн) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Серий 10

IMDb

Dark не избежать сравнений со Stranger Things. Оба сериала рассказывают о детях в маленьких провинциальных городках, столкнувшихся с чем-то необъяснимым. И хотя базовое время действия Dark – это почти наше время, 2019 г., часть важных для сюжета событий происходит в том числе и в 1986 г., так что столь любимая молодежью стилистика 80-х годов здесь тоже эксплуатируется в полный рост. Разве что с поправкой на европейское происхождение и место действия сериала.

Dark и начинается практически точно так же, как Stranger Things. В маленьком городке, живущем за счет расположенной рядом старейшей в Германии ядерной электростанции, пропадает ребенок. Хуже того, через некоторое время полиция находит в лесу неизвестного убитого мальчика постарше со странными ожогами на глазах. Кое-кто из жителей города начинает вспоминать похожее исчезновение ребенка 33 года назад, в 1986 г., через несколько месяцев после Чернобыльской аварии.

Сюжет Dark – это настоящая головоломка для пытливого разума. С каждой серией, с каждым эпизодом сценаристы подбрасывают нам новые улики и факты, новых подозреваемых и персонажей, позволяющих по-разному трактовать показанные ранее события. Постепенно вы понимаете, что крохотный Винден буквально опутан паутиной обмана, недомолвок и тайн, в которых замешано три поколения жителей города, связанных сложными семейными узами, супружескими изменами, старой враждой и постоянной ложью. Город хранит слишком много тайн, и сочащийся из них яд медленно убивает его.

События сериала развиваются в трех периодах – 2019, 1986 и 1953 гг. А в финале сезона авторы вводят еще одну временную точку. Ничего странного в этом нет, Dark – сериал о путешествиях во времени. По большому счету – это Back to the Future, но без всякого юмора. Уже к середине сезона вы запутаетесь во временных линиях и взаимоотношениях героев, возможно, вам даже захочется нарисовать схему, как это делают некоторые герои сериала. Что ж, сэкономим вам время – вот она. Заглядывать рекомендуем лишь в самом крайнем случае, чтобы не проспойлерить себе некоторые неожиданные сюжетные повороты.

Несмотря на регулярное сравнение со Stranger Things, Dark все-таки совсем иной. В первую очередь по настроению. Он взрослей, мрачней, жестче, чем Stranger Things. Т.к. дети-герои в 2019 и 1986 г. – это старшие, а не младшие, как в Stranger Things, школьники, среди тем, поднятых в Dark, есть и наркотики, и насилие, и секс, и супружеские измены, и даже кровосмешение. На фоне некоторых вещей, творящихся в Dark, Stranger Things выглядит детским, наивным и очень ванильным.

В Dark в прямом смысле слова не хватает красок. Серое небо, серый выцветший город, серые, усталые, занятые своими проблемами люди – этот город растворяется, ускользает, постоянная ложь убивает его. Такое впечатление, что Винден отделен от остального мира невидимым барьером, отстранён от него. Жители города почти не вспоминают о мире за границами Виндена, как будто его и нет вовсе, разве что модная музыка и новости по телевизору напоминают о Большой земле.

Вероятно, для Германии, для которой в первую очередь и снимался этот сериал, Dark полон хорошо узнаваемых и любимых актеров, для остального же мира, достаточно поверхностно знакомого с немецким кинематографом – это сериал актеров-незнакомцев. На самом деле это даже неплохо – никакой предвзятости, никакого груза предыдущих ролей. И знаете, актерский состав Dark – это, пожалуй, лучшее, что мы видели в 2017 г. Мало того, что перед создателями сериала стояла архисложная задача подобрать триплеты актеров, играющих одних и тех же персонажей в разные временные периоды, так им к тому же удалось подобрать почти идеальных исполнителей на все роли. Возможно, виной тому пресловутый гиперреализм европейских картин – съемка при естественном освещении, минимум грима, диалоги, написанные простым языком, но актерам безоговорочно веришь. Всем. От уже пожилых исполнителей, играющих героев в старости, до молодых актеров, для некоторых из которых это буквально первая большая роль.

К десятой серии Dark вам будет казаться, что вы знаете почти все тайны Виндена, но увы, финального объяснения, которое так хотелось бы услышать, не последует. Авторы подбрасывают зрителям сразу несколько новых фактов и персонажей, еще более запутывающих происходящее. И это, пожалуй, самый большой недостаток сериала. Да, мы понимаем, что клиффхэнгер необходим сценаристам для поддержания интереса ко второму сезону, который, кстати, уже подтвержден, но мы так надеялись собрать хотя бы часть головоломки. Что ж, остается ждать продолжения и гадать, какие из персонажей фильма выстрелят в следующем сезоне.

Одним словом, если вы любите фантастику, триллеры и европейское кино, не пропустите Dark – вероятно, самый интересный сериал 2017 г.