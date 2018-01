10 мая 1940 г. премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, сторонник политики умиротворения Германии, подал в отставку, и Георг VI предложил 66-летнему Уинстону Черчиллю возглавить правительство. В этот же день немецкие танки пересекли границу Нидерландов – Вторая мировая война перешла в новую фазу. Фильм Джо Райта Darkest Hour охватывает первые 26 дней премьерства Черчилля, с 10 мая по 4 июня 1940 г., самых темных дней британской истории, когда судьба Острова висела буквально на волоске.

Darkest Hour / «Темные времена» Жанр биографический фильм

Режиссер Джо Райт

В ролях Гэри Олдмен (Уинстон Черчилль), Бен Мендельсон (Георг VI), Кристин Скотт Томас (Клементина Черчилль), Лили Джеймс (Элизабет Лейтон), Рональд Пикап (Невилл Чемберлен), Стивен Диллэйн (лорд Галифакс) и др.

Студии Working Title, Focus Features

Год выпуска 2017

Сайты IMDb

Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите, каков же наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни.

Уинcтон Черчилль

Джо Райт – до корней волос британский режиссер, и лучше всего у него получается снимать фильмы про британцев. Darkest Hour – его вторая лента о начале Второй мировой войны. И хотя предыдущая работа, посвященная этому периоду, Atonement / «Искупление», в целом не совсем о войне, сцена эвакуации английский войск из Дюнкерка, показанная в той картине, один из лучших образцов военной кинематографии всех времен и народов, на голову превосходящая сцену на пляже в том же Dunkirk. Но если Atonement и Dunkirk показывают войну в первую очередь с точки зрения солдат и офицеров на поле боя, то Darkest Hour дополняет картину тем, что происходило в это же самое время в штабах и высоких кабинетах. Там царил хаос и паника, не менее, а скорей и более страшные для воюющей страны, чем паника на фронте.

Когда практически вся твоя армия окружена противником на том берегу Канала, авиация критически уступает врагу, а корабли не могут выйти в море из-за угрозы с неба… Когда большая часть правительства за заключение мира на любых условиях даже ценой серьезных уступок, фактически ставящих страну на колени… Когда половина граждан считает эту войну чужой и нужной только власть имущим, а помощь от союзников ограничивается лишь «глубокой обеспокоенностью»… Остается надеяться только на чудо… или на железную волю человека, наделенного в этот момент властью. История не знает сослагательного наклонения, но, если бы в тот момент Черчилль уступил Чемберлену и лорду Галифаксу, вероятно, сценарий, показанный Диком в «Человеке в высоком замке», стал бы реальностью.

В роли Уинстона Черчилля снялось много выдающихся актеров. Джон Литгоу потрясающе передал образ стареющего премьер-министра в первом сезоне сериала The Crown, Брендан Глисон был очень убедителен в этой роли в фильме Into the Storm (2009), Альберт Финни хорош в The Gathering Storm (2002), как и Тимоти Сполл в The King’s Speech. Но Гэри Олдмен моментально затмевает всех этих великих исполнителей. Роль Черчилля, сомневающегося, неуверенного в себе, боящегося того, что надвигается, одержимого в своей ненависти к нацизму и Гитлеру, решительного и вдохновляющего, возмутительного и трогательного, капризного и подавленного – несомненно лучшая в карьере актера. Гэри Олдмен, внешне совсем не похожий на тучного премьер-министра, играет настолько вдохновенно, что в некоторых сценах преображается практически до неузнаваемости, буквально становясь Черчиллем. Если актер и теперь не заслуживает Оскара, то я уже и не знаю, чем можно впечатлить снобов из Киноакадемии.

Darkest Hour – это персональное шоу Гэри Олдмена, настолько он затмевает всех остальных исполнителей в этом фильме. По большому счету, все они нужны лишь для того, чтобы отбивать подачи Олдмена и оттенять его персонажа. Особенно это касается Лили Джеймс, исполняющей роль персонального секретаря премьер-министра Элизабет Лейтон. Это совершенно реальный человек, единственный секретарь, который «выжил» после общения с чересчур требовательным и капризным политиком. Лили Джеймс здесь играет роль Красавицы, оттеняющей Чудовище, неповоротливого, костного, запертого в своей раковине, незнакомого с реальным миром Черчилля. Примерно та же задача у Кристин Скотт Томас, играющей жену и опору премьер-министра, Клементину Черчилль.

Начальный период войны и личная роль Черчилля в консолидации нации не раз становились предметом внимания кинематографистов. Примерно тот же период времени показан чуть с иной стороны в уже упомянутых выше Atonement, Dunkirk, The Gathering Storm, Into the Storm и десятках других фильмов. И это, пожалуй, одна из самых больших проблем Darkest Hour. В эту историю уже буквально нечего добавить, а учитывая, что Джо Райт почти не показывает собственно боевых действий, сосредоточившись на войне, которая велась в кабинетах, фильм нельзя назвать и особо зрелищным. Но, он невероятно, ошеломительно трогательный, буквально отзывающийся в сердце каждого украинца.

Ведь количество аналогий между историей, показанной в Darkest Hour, и современными событиями у нас в стране настолько велико, что я бы на месте Министерства обороны использовал этот фильм в качестве пропагандистского. Как учит нас история, пропаганда на войне не менее важна, чем реальное высокоточное оружие в окопах.

Darkest Hour – картина, обязательная к просмотру. Даже если вас не интересуют биографические драмы и этот исторический период в частности, посмотреть фильм стоит хотя бы ради невероятной игры Гэри Олдмена, превзошедшего самого себя.

Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в портах, на суше, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся.

Уинcтон Черчилль