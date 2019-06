E3 2019: тренды выставки

Если вы интересуетесь видеоиграми, то уже наверняка посмотрели презентации ведущих издателей и трейлеры всех анонсированных на E3 2019 проектов. В этом материале мы подведем своеобразный итог выставки, обозначив тренды и выбрав самое главное. Поехали!

Известные актеры в видеоиграх

Конечно, голливудские звезды уже давным-давно снимаются в видеоиграх, вспомним хотя бы Марка Хэмилла в древнем Wing Commander III (1994), но в последнее время стало правилом хорошего тона приглашать известных актеров для оцифровки и озвучания ключевых игровых персонажей. Мадс Миккельсен, Норман Ридус, Гильермо Дель Торо, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Николас Виндинг Рефн в Death Stranding. Джон Бернтал (The Punisher) в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Логан Маршалл-Грин (Upgrade) в интерактивной истории Telling Lies от Сэма Барлоу, автора получившей десятки наград Her Story (2015). Ну и, наконец, Киану Ривз в Cyberpunk 2077, вызвавший настоящий фурор на презентации Microsoft. И поверьте, это только начало – игровая индустрия очень заинтересована в том, чтобы получить признание как еще один вид искусства и привлечь, благодаря звездам, новых игроков. Актеры же, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы быть ближе к молодежной аудитории, которая зачастую интересуется играми больше, чем фильмами. Ну и, конечно же, дело в гонорарах.

Игры по подписке

Вслед за сервисами стриминга видеоконтента игровые издатели переходят на подписную модель доступа к игровым каталогам. Уже давно с подобной моделью экспериментируют EA, Microsoft и Sony, теперь же подтянулись и другие издатели — всем хочется стать Netflix от мира видеоигр. На E3 2019 Microsoft анонсировала Game Pass на ПК, а Ubisoft собственную подписку Uplay+ – оба сервиса будут доступны с сентября 2019 г. О подписном сервисе говорит и Apple, уставшая от засилья бесплатных мобильных гриндилок, которые трудно назвать играми. Думаю, что до конца года стоит ожидать анонсы подписок и от остальных издателей первого эшелона.

Игры как сервисы

Игры как сервисы (Games as a service, GaaS) – святой Грааль современной игровой индустрии. Об играх, которые можно поддерживать на протяжении нескольких лет, продавая игрокам Season Pass и косметические предметы, мечтают все издатели. Исключений здесь нет. Кстати, начала это безумие столь горячо любимая игроками Valve, со своими Team Fortress 2, Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. И это, между прочим, ответ на вопрос, почему Valve не нужны однопользовательские игры. Причем по схеме GaaS строятся сейчас не только AAA-многопользовательские игры, где это в принципе ожидаемо, но и однопользовательские. Практически все AAA-игры Ubisoft – это GaaS, практически все игры EA – тоже. Bethesda, Blizzard – туда же. Это гонка GaaS-вооружений может в итоге привести к краху индустрии, как в начале 80-х годов прошлого века. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Стриминг игр

Облачные игры – еще один священный Грааль индустрии, если, конечно, подобных сакральных предметов может быть несколько. Причем Грааль, позволяющий выйти на игровой рынок неигровым компаниям, например, интернет-гигантам вроде Google, Facebook и Amazon. Что ж, на E3 2019 Google объявил о дате выхода (сентябрь 2019), системных требованиях и стоимости своего сервиса Stadia (нашей страны в первой волне подключенных пока нет). Microsoft же дала журналистам возможность опробовать аналогичный Project xCloud. Electronic Arts промолчала о своем проекте Atlas, но работы в этом направлении в компании ведутся. Вероятно, нас ждут новые анонсы, а в целом стриминговые сервисы одного издателя будут объединяться и развиваться в рамках подписной модели.

Война эксклюзивов

Битва консольных эксклюзивов затихла сама собой – разработчикам сегодня выгоднее делать мультиплатформенные проекты, просто потому, что так они получают большую аудиторию, что про текущих бюджетах немаловажно (Nintendo не в счет, в связи со спецификой Switch). Мало того, бывшие консольные хиты начинают потихоньку появляться на ПК. Halo: The Master Chief Collection (Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST Campaign, Halo 4) от Microsoft наконец-то выйдет в Steam. Бывшие Sony-эксклюзивы Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human от Quantic Dream появятся на ПК благодаря поддержке Epic Games Store уже этим летом.

В то же время, в начале этого года Epic Games начала войну эксклюзивов, сегментирующую уже ПК-платформу. Да, большинство эксклюзивов EGS — временные, через год они появятся и на других сервисах, но каждое подобное объявление вызывает очередной приступ гнева у части игроков. Свежий пример такого рода – Shenmue III от Ю Судзуки. На E3 2019 было объявлено, что игра выйдет в Epic Games Store вместо Steam. Часть пользователей посчитала себя обманутыми и попросила вернуть деньги – разработчики отказались. Скандал продолжает разгораться.

На самом деле во временной, да и не только временной, эксклюзивности нет ничего плохого. Те же игры EA на ПК доступны только в Origin, Activision Blizzard – только в Battle.net. Ubisoft, похоже, в скором времени окончательно переедет на Uplay. Держать на рабочем столе несколько лаунчеров не так уж и сложно (у меня, например, их восемь), это всего лишь иконка. Опять-таки, в свое время и Steam встречали в штыки, обвиняя в том числе и в начале войны эксклюзивов. Другое дело, что объявлять об эксклюзивности проекта для конкретной ПК-платформы стоит все-таки заранее, а не за несколько недель или месяцев до выхода.

И, чтобы закончить тему эксклюзивов. Будут они и на стриминговых, и, конечно же, на подписных сервисах, в этом и смысл подобных решений, именно так они и будут привлекать пользователей. Впрочем, на той же Google Stadia анонсировано пока лишь два эксклюзивных проекта – GYLT от Tequila Works (Deadlight, The Sexy Brutale и Rime) и Get Packed от Coatsink, но думаю, что это только начало.

Пожалуй, это все о трендах E3 2019. В следующей части мы поговорим о презентациях компаний и конкретных играх. Stay tuned!