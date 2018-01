Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones: на другом берегу

Рождественские игровые каникулы подошли к концу, но индустрия еще не успела взять разгон. Первые большие релизы произошли только 26 января и с ними еще предстоит разобраться. А значит, еще есть время поиграть в лучшие игры прошлого года, тем более что к ним вышли DLC, продлевающие жизнь полюбившихся проектов. The Hidden Ones – первое контентное дополнение к Assassin’s Creed Origins, Лучшей Action/adventure 2017 года по версии ITC.ua.

Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones Жанр action/adventure, action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Ubisoft Montreal

Издатель Ubisoft

Сайты assassinscreed.ubisoft.com , Steam

Но сначала давайте посмотрим, что изменилось с момента релиза в оригинальной Assassin’s Creed Origins, ведь в соответствии с новой политикой поддержки игр, Ubisoft теперь регулярно выпускает бесплатные обновления для AAA-игр, в том числе и контентные.

Во-первых, в игре появился контент для высокоуровневых персонажей – Испытания богов. Эти повторяющиеся квесты, представленные как сбой Анимуса – типичные сражения с боссами. Победив Анубиса в Великом песчаном море, Себека в Номе Гераклионе и Сехмет в Пустыне Дешрет, вы получаете дополнительный опыт, уникальное оружие и костюм. Легендарный меч Проводник душ – один из лучших в игре, а костюм Анубиса с маской шакала выглядит действительно впечатляюще, хотя и нарушает целостность игрового мира. Боссы-боги не самые сложные противники, со слонами на аренах справиться было значительно сложней. Разработчики обещают и в будущем проводить в игре подобные испытания.

Во-вторых, на гладиаторской арене в Кирене появился новый режим Орда, с бесконечными волнами противников. Покажите, сколько вы сможете прожить и сколько опыта сумеете заработать. Режим отлично подходит для тестирования новых видов оружия.

В-третьих, в середине декабря в Assassin’s Creed Origins появился контент, связывающий игру с Final Fantasy XV. Новый квест, забавный сам по себе, позволяет Байеку получить уникальный меч, щит и ездовое животное из FF XV. Еще одно задание, «Секрет первых пирамид», можно купить за очки Uplay. И, наконец, третий квест «Новая угроза», связывающий основную игру с DLC The Hidden Ones, стал доступен для всех перед выходом дополнения в январе.

В-четвертых, в Uplay появились новые награды Club. К костюму Альтаира и Эцио добавились костюмы Агилара де Нерхи из фильма Assassin’s Creed и Эдварда Кенуэя из Assassin’s Creed IV: Black Flag, плюс стали доступны новые виды оружия и щитов. Вообще, такое регулярное бесплатное обновление игры – пример правильной поддержки комьюнити, надеемся, остальные разработчики поддержат это хорошее начинание.

Но перейдем собственно к дополнению The Hidden Ones. Оно доступно как в рамках Season Pass к игре, так и отдельно. При этом, если вам неинтересны дополнительное оружие, костюмы (которых в игре и без того огромное количество) и кредиты для внутриигрового магазина, выгоднее покупать DLC отдельно. Season Pass прямо сейчас стоит в Steam 1115 грн., а дополнение The Hidden Ones – 280 грн. Даже если следующий DLC The Curse of the Pharaohs будет чуть дороже – экономия все равно ощутимая.

События The Hidden Ones происходят через четыре года после оригинальной игры. На дворе 38 г. до н.э., и дела братства призывают Байека на Синайский полуостров, где появился новый враг и вспыхнуло восстание против захватчиков. В первый раз вы попадете на Синай на корабле, затем можно пользоваться точками быстрого перехода в Атласе, новом разделе карт. Всего нам доступны три новых сухопутных нома, в основном гористые, и традиционно пустая морская область – Красное море. Сами номы сравнимы по размерам с номами центральной части Египта, только точки интереса размещены в них плотней, а римские крепости, в первую очередь сюжетные, стали намного обширней.

Всего в The Hidden Ones 16 дополнительных квестов – 8 основных и 8 побочных, 4 новые загадки папирусов, 2 круга камней, 2 места для медитаций, 5 основных целей плюс 2 серьезных противника, пришедших на смену филакитам. В целом, на прохождение сюжетной части у вас уйдет примерно 2-3 часа, в зависимости от темпа, для полной зачистки областей и крафтинга всех новых предметов понадобится 6-9 часов, то есть DLC составляет примерно 1/8 часть основной игры. В принципе, немного, но если вы, как и автор этого текста, считаете Assassin’s Creed Origins лучшей игрой 2017 г., то такое вложение средств вполне приемлемо.

The Hidden Ones не предлагает никаких новых геймплейных находок, это все тот же Assassin’s Creed Origins, прохождение DLC не составит никакого труда для прокачанного персонажа. Представленные в дополнении локации опять-таки не могут поспорить с грандиозными городами и пустынями оригинальной игры, здесь все немного скромней и меньше. Зато Байека ждет еще одна встреча с Амунет и некоторыми другими персонажами из основной кампании, причем часть героев за прошедшие четыре года успела подрасти. Естественно, есть в дополнении новые костюмы, оружие и ездовые животные.

В целом же The Hidden Ones – это просто еще одна возможность вернуться в безумно красивый мир Древнего Египта к полюбившимся героям. Стоят ли 6-9 часов игры (на самом деле это больше, чем у многих полных игр) свои 280 грн. – решайте сами. Лично для себя я ответил на этот вопрос положительно – стоят. Если вы не готовы платить полную цену сейчас, подождите летней распродажи – дополнения, а к тому времени выйдет и второе, подешевеют как минимум вдвое.

А в Ubisoft уже определились с датой выхода экскурсионного режима Assassin’s Creed Origins. Discovery Mode появится 20 февраля 2018 г. и будет бесплатным для всех владельцев игры. Также его можно будет приобрети и отдельно от полной версии AC Origins за $20. Кроме полностью открытого для исследования мира Древнего Египта с отключенными квестами и сражениями, игрокам будут доступны ежедневные экскурсионные туры, освещающие тот или иной аспект жизни древнеегипетского общества. В создании подобных туров примут участие ученые-египтологи.

Следующее же контентное дополнение The Curse of the Pharaohs должно выйти 6 марта 2018 г. В него войдет еще один новый регион – Долина царей, а персонажа можно будет развить с 45 до 55 уровня. Судя по всему, это дополнение будет крупней и чуть дороже The Hidden Ones.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Четыре дополнительные локации; новые костюмы, оружие и ездовые животные; встреча с персонажами оригинальной игры Минусы: Это короткое дополнение Вывод: Хорошее, но, к сожалению, не очень большое DLC для самых преданных поклонников оригинальной игры

