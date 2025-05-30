«Фрактальный шум» Кристофера Паолини: научная фантастика, которая болит. Рецензия ITC.ua

Открывая новую книгу Кристофера Паолини, автора уже культовой серии «Эрагон», я ожидал большую историю, полную приключений и драмы. Но «Фрактальный шум» переворачивает все с ног на голову, заставляя читателя углубиться в себя. Это приквел в новой серии писателя, которая называется «Фракталверс» и выпускается в Украине издательством Yakaboo Publishing. Также сюда входит другой, фактически первый роман «To Sleep in a Sea of Stars», и он скоро также выйдет в этом же издательстве.

«Фрактальний шум» Від 420 грн. Плюсы: качественное издание с привлекательной обложкой; глубокое психологическое и эмоциональное погружение; сочетание научной фантастики с человеческой драмой; необычная подача темы горя и первого контакта; доступность изложения сложных идей без потери глубины; атмосферное построение мира без лишней экспозиции; уровень письма Паолини стал существенно лучше и взрослее Купить в Yakaboo Минусы: кому-то не зайдет медленный темп и отсутствие активной динамики; кому-то также не понравится отсутствие яркого финала и зрелищности Купить в Yakaboo 9 /10 Оценка

ITC.ua

«Фрактальный шум»/ Fractal Noise

Автор Кристофер Паолини

Переводчицы Наталья Семущак, Ирина Гудкова

Издательство Yakaboo Publishing

язык украинский

Количество страниц 384

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 145×215 мм

Сайт yakaboo.ua

«Фрактальный шум» не о битве за колонии, межзвездных войнах или новой цивилизации, которую надо открыть или уничтожить. Она о чем-то гораздо более тонком, более глубоком — о болезненном человеческом сознании, которое пытается удержаться на краю боли, горя, потерь и бесконечного хождения куда-то, где, возможно, нет ничего. Но идти надо. Ставим одну ногу перед другой, и снова. И снова. Потому что иначе смерть. Физическая или ментальная, которая иногда страшнее. Если вам уже интересно, то читайте дальше, потому что Паолини однозначно смог меня удивить.

В далеком будущем, на одном из краев освоенного космоса, экипаж корабля «Адамура» обнаруживает нечто непонятное — гигантскую дыру на поверхности планеты Талос VII. Это не просто дыра в земле. Это настоящий вызов. Манящая инопланетная тайна, угроза, которую невозможно игнорировать человечеству.

Для главного героя, ксенобиолога Алекса Кричтона, эта экспедиция не только служебное задание, но и шанс справиться с собственными травмами, дать порядок внутреннему хаосу, пережить потерю жены, и понять, возможно ли найти смысл там, где ничто не имеет значения. Но чем дальше он и его команда не менее травмированных коллег заходят, в буквальном и метафорическом смысле, тем очевиднее становится: загадка, с которой они столкнулись, не внешняя. Она в них самих. И ответ может оказаться страшнее вопроса.

Кристофер Паолини оказывается умеет писать о физическом истощении так, будто сам идет по этому пути. В «Фрактальном шуме» ходьба не просто способ передвижения. Это акт, который со временем становится страданием, усилием, проверяющим пределы выносливости тела. И в то же время это единственный способ не сломаться. Этот элемент не просто для декорации или замены экшена, он является сутью всей истории. Простое физическое передвижение Алекса сквозь безлюдный инопланетный ландшафт не менее напряженное, чем любой космический бой. Каждый шаг болит и что-то напоминает. И именно в этих повторах движения и боли человек раскрывается.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Фрактальный шум» — роман не для всех. Он для тех, кто хоть раз в жизни ставил одну ногу перед другой, просто, чтобы не остановиться навсегда.

Это не история, которая валится на читателя действием. Напротив, она ползет упрямо, неотвратимо, но это идеально соответствует содержанию. В «Фрактальном шуме» почти нет экшна в привычном смысле. Есть тишина. Есть инопланетный сигнал, который повторяется каждые 10,6 секунды. Есть фоновый гул мыслей, который невозможно отключить. Это также роман первого контакта, но писатель берет другой угол, под которым люди сталкиваются с собой и прошлым.

Здесь все происходит медленно, с длительными паузами. Сцены повторяются, что создает определенный темп повествования. Алекс Кричтон и коллеги делают те же вещи. Они уходят. Они разбивают лагерь. Они слушают. Они размышляют. Они спорят. Они собирают лагерь. Они уходят. И так по кругу.

Но внутри каждое из этих действий — важный этап для всех. Постепенная трансформация под давлением обстоятельств и прошлого, которое не отпускает. И если о травме главного героя читателю раскрывают все детали, то о проблемах остальных трех персонажей можно лишь догадываться по намекам и высказываниям. Но в конце объяснений и ответов не будет. И это круто, потому что так бывает и в жизни.

Тематика горя и потери проходит сквозь весь текст. Это не громкая трагическая потеря. Наоборот, имеем тихое опустошение и саморазрушение после. Все это формирует персонажа, поэтому я бы не назвал его «героем» в классическом смысле. Он не спасает мир. Он даже не знает, зачем он там. Но это правда. Алекс Кричтон очень «земной» и именно поэтому чрезвычайно реалистичен.

Философская часть романа постоянно проступает в деталях. В рассуждениях о сигнале и дыре, которую сделали пришельцы, о повторяемости и внеземной жизни, о развитии цивилизации, о вере и Боге. И здесь Кристофер Паолини не дает готовых ответов, а приглашает к разговору. В романе нет идеологического прессинга, готовых выводов или ответов. Но здесь есть пространство для размышлений, что иногда весит существенно больше.

В то же время с этим «Фрактальный шум» жуткий роман. Не из-за классического страха, а из-за неопределенности. Из-за ощущения, что дыра в планете не является ответом на все вопросы, что в конце пути появятся только новые, но остановиться никак нельзя.

А еще здесь нет большой развязки и какой-либо ясности. Зато есть честность, потому что мир не всегда понятен, а наши миссии не всегда о спасении. И это лучшее и самое важное, по моему мнению, что автор смог донести до читателя.

Несмотря на всю эту описанную выше философскую глубину, Паолини не жертвует доступностью. Текст легкий и читабельный, стиль ясен и заставляет быстро читать роман. Все имеющиеся научно-фантастические концепции представлены просто и без чрезмерной техничности. А если что, то в конце есть словарь, справочник и описана история вселенной. И подобное очень важно, особенно в романе, где медленный темп и густая эмоциональная атмосфера. Легкость изложения здесь не противоречит сложности содержания. Наоборот, она ее поддерживает и делает книгу фактическим бестселлером, потому что она читается с увлечением. А еще о ней хочется рассказать другим. Что я и делаю.

История первого контакта здесь не об инопланетянах, а о контакте с собой. О столкновении со своей, человеческой, болью. Со своим трагическим прошлым. Со своим бессмысленным «сейчас». В этом, по моему мнению, и заключается мощность романа «Фрактальный шум».

Кристофер Паолини написал научную фантастику, которая не теряет фантастического масштаба, но остается до боли интимной. Его вселенная большая. Но эта конкретная история мала и камерна. И благодаря этому она звучит сильно, почти оглушительно.

Мне понравилось само издание. У него адекватное качество и привлекающая внимание обложка. Правда, я, как всегда, не доволен, потому что мне кажется в ней мало фантастического и такого, что сразу указывает на жанр. Но все как есть. Главное, что перевод хороший, ляпов или опечаток я не нашел, мне понравилась бумага, шрифт и его размер. Ляссе нет, но доступны иллюстрации.