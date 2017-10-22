Джерард Батлер, террористы, президент США, Секретная служба – этот фильм определенно стоило назвать ISS Has Fallen. Впрочем, Geostorm, конечно, глуп, но не так плох, как приснопамятный London Has Fallen. Главное — перед началом просмотра отключить мозги. Совсем. И не пытаться критически осмысливать происходящее на экране. Также постарайтесь на пару часов забыть школьный курс биологии, экологии, физики и все, что вы знаете об исследованиях космоса. Просто наслаждайтесь глобальной катастрофой.

Geostorm / «Геошторм» Жанр фильм-катастрофа, фантастика

Режиссер Дин Девлин

В ролях Джерард Батлер (Джейк Лоусон), Джим Стерджесс (Макс Лоусон), Энди Гарсиа (президент Эндрю Палма), Эд Харрис (госсекретарь Леонард Декком), Эбби Корниш (Сара Уилсон), Александра Мария Лара (Уте Фассбендер), Талита Бейтман (Ханна Лоусон) и т.д.

Студии Warner Bros., Skydance Media

Год выпуска 2017

Сайт, IMDb

Geostorm – режиссерский дебют Дина Девлина, он же выступил и в качестве сценариста картины. Вы наверняка знакомы с предыдущими работами Девлина, ведь именно он писал сценарии для таких фильмов как Independence Day, Godzilla и Independence Day: Resurgence. Так что вы отлично знаете, что стоит ожидать от этого автора – горящие и рушащиеся небоскребы; гигантские волны, сметающие целые города; падающие с небес камни и самолеты; потоки лавы и прочие кары господни. И все это, конечно же, есть в Geostorm. Разве что в этот раз Девлин решил обойтись без гигантских ящериц и жукоглазых инопланетян, заменив их террористами, играющими с климатическим оружием в планетарных масштабах.

Итак, правительство США все же озаботилось проблемами глобального потепления и изменения климата и совместно с международным сообществом создало сеть спутников, контролирующих погоду на всей планете. Разрушающих ураганы (как бы фатально это ни было для всей земной экосистемы), борющихся с торнадо (да, это скорее всего невозможно), вызывающих дожди в засушливых районах и т.д. и т.п. Все это очень актуально для США именно сейчас, после череды ураганов, обрушившихся на Карибы и гибельных лесных пожаров в Калифорнии. Сетью из тысяч спутников управляет МКС 4 – огромная постоянно обитаемая космическая станция с экипажем под сотню человек и нереально большими ангарами и каютами. Естественно, через пару лет успешной эксплуатации находятся люди, которые решают использовать спутники не по назначению и начинают экологический террор под лозунгом «Снова сделаем Америку великой!». Это не шутка.

Да, Geostorm – откровенно антитрамповский фильм. Все здесь, начиная с президента-демократа латиноамериканца, озабоченного экологическими вопросами, поддерживающего науку и исследования космоса, до подчеркнуто интернационального экипажа МКС 4, фразы «Скажите спасибо Мексике!» в финале и лозунга, вложенного в уста главного злодея картины – явные шпильки в сторону нынешней администрации США.

Кроме того, несмотря на явное пренебрежение законами физики, биологии и инженерии, Geostorm – фильм, пропагандирующий науку. Авторы прямым текстом заявляют зрителям – никто, кроме ученых и инженеров, не поможет землянам справиться с грядущими кризисами. Заканчивайте молиться и прятать голову в песок, спонсируйте науку, космические исследования, международное научное сотрудничество, требуйте этого от своих конгрессменов. Да что там, весь Geostorm – это одна большая реклама NASA, которая начинается примерно на второй минуте фильма и заканчивается примерно на предпоследней. Что ж, это как раз тот случай, когда мы совершенно не против product placement. По большому счету, один балл в итоговой оценке Geostorm получает именно за рекламу науки и NASA. Да, авторы фильма явно забыли об экономической целесообразности и возродили шаттлы, причем в классической конфигурации с двумя твердотопливными ускорителями и центральным баком. Да, создатели спецэффектов никогда не слышали о законах небесной механики. Ну и ладно, главное — здесь правильный посыл.

Что касается спецэффектов и вообще всей этой фишки с геоштормом, то здесь первым на ум приходит понятие из мира компьютерных игр – overkill. Overkill – это когда приложенное усилие во много раз превышает необходимое для уничтожения того или иного объекта. Это как наземные ядерные мины 1950-х годов – ярко, но совершенно бессмысленно. Вот так и Geostorm. Создатели фильма потеряли чувство меры практически во всех сценах природных катаклизмов. Если торнадо – то сразу семь в кадре и неважно, что при таком расстоянии друг между другом они скорее всего разрушились бы в течение нескольких секунд. Если цунами, то высотой никак не меньше 100 м, и неважно, что формирующего волну землетрясения даже не было. Если градина, то размером с автомобиль, чего уж там мелочиться. Если молнии, то прямо-таки взрывающие здания, несмотря на то что там особо нечему взрываться. И т.д. и т.п. Для пущего эффекта Geostorm стоит смотреть в зале 4DX, чтобы в самые напряженные моменты тебя били в спину, обливали водой и обдували горячим воздухом. В крайнем случае пойдут и кресла D-Box, но это не совсем адекватная замена.

Если говорить об актерской игре, то в подобных фильмах это совершенно необязательная роскошь, тем более что мы и не ожидали от Джерарда Батлера никаких проблесков таланта. Другое дело пара приглашенных звезд – Энди Гарсиа и Эд Харрис. Увы, этим несомненно выдающимся актерам просто негде развернуться в их совершенно шаблонных ролях. Зато картину украшают Эбби Корниш и Александра Мария Лара. И, несмотря на роскошные формы сексапильного агента Секретной службы Сары Уилсон, мои личные симпатии — на стороне бравого командира МКС Уте Фассбендер.

Повторюсь, Geostorm – очень глупый фильм. Но, как и у предыдущей работы Дина Девлина, Independence Day, есть у нее какое-то очень странное очарование. Картину приятно смотреть, несмотря на все дыры в сценарии и предельно шаблонных персонажей. Ну а за рекламу науки и NASA фильм вообще заслуживает только похвал. Плюс, украинцам наверняка понравится одна из сцен в финале картины – ее лучше видеть на большом экране.