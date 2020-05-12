Гид покупателя: ТОП-5 моделей D/E-класса за $25-60 тыс. (по обзорам ITC.ua)





Эти автомобили без проблем справятся с любыми семейными обязанностями. В тоже время, они могут выступать в роли начального бизнес-седана для владельца небольшого бизнеса или использоваться как корпоративный автомобиль. Здесь уже не экономят на отделке салона (ну почти), при этом можно найти мощные моторы и передовые технологии (пусть даже как опции). Наконец, ценники – хоть и не самые низкие, но все-таки еще не улетели в небеса (не у всех). Итак, сравниваем пять моделей D/E-класса – в поисках лучших вариантов.

Пятерка автомобилей для сравнения

Сознательно избегаю слова «седан», поскольку не все автомобили являются таковыми. Хотя изначальная идея сравнения начинается именно с хорошо известных седанов: моделей Toyota Camry и Mazda6. В качестве альтернативы – добавил 5-дверные лифтбеки Peugeot 508 и Opel Insignia: посмотрим, как себя проявят новинки украинского рынка 2019 года. Плюс в таком сравнении обязательно должен быть VAG-автомобиль. В идеале – Volkswagen Passat, но у меня в обзоре был автомобиль до обновления, рассказывать о котором не совсем корректно (скоро к нам приедет рестайлинговый Passat). Альтернативой могла быть модель SKODA Superb, однако данный автомобиль не встречался в моих обзорах – а я не могу делать выводы «из пальца». Но весной подвернулся обновленный седан Audi A4: пусть он и станет одним из героев данного сравнения. С одной стороны – да, это «премиум», который дороже. С другой стороны – зато такое прямое сравнение (и безапелляционная бальная система) позволит понять: а стоит ли «премиум» того, чтобы за него переплачивать?

Кстати, если говорить о других моделях, которые не попали в данное сравнение, но интересны сами по себе, обязательно упомяну Infiniti Q50 (с учетом своей цены – отличный автомобиль для входа в «премиум»), Ford Mondeo (уже пожилой, зато доступный), Renault Talisman (штучный эксклюзив для Украины), Hyundai Sonata (модель сейчас в процессе пересмены поколения, новая генерация к нам пока не доехала). Это к разговору о том, почему тот или иной автомобиль не представлен в сравнении – как видите, на это есть свои причины. Также отмечу, что сегодня границы сегментов постепенно стираются, поэтому допустимо объединение моделей D/E-классов: сравните их габариты, диапазон мощности и цены, скоростные качества – и вы поймете, что автомобили близки между собой.

В итоге ТОП-5 моделей для сравнения выглядит так (цены «от/до» для авто 2019-2020 г.в.):

Audi A4 – от 958 тыс. грн. до 1,9 млн грн ($36-69 тыс., цена «до» для тестового авто из обзора)

Mazda6 – от 642 тыс. грн. до 912 тыс. грн. ($24-34 тыс.)

Opel Insignia – от 716 тыс. грн. до 909 тыс. грн. ($26,5-37 тыс.)

Peugeot 508 – от 777 тыс. грн. до 1,02 тыс. грн. ($28,5-38 тыс.)

Toyota Camry – от 773 тыс. грн. до 1,07 млн грн. ($27-40 тыс.)

Все автомобили были представлены в детальных обзорах, плюс выходили дополнительные статьи: к примеру, про модель Toyota Camry Hybrid, универсал Mazda6 SW, репортажи с презентаций Peugeot или Opel. Эти материалы будут использоваться по необходимости, для лучшего понимания нюансов модели (буду расписывать далее по тексту). Автомобили оцениваются в нескольких ключевых номинациях с назначением балов от «1» до «5». Также буду приводить одну фотографию автомобиля, который является победителем каждого блока, и буду давать краткие пояснения возле каждого пункта. Итак…

Цена автомобиля и его комплектация

Светодиодные фары, большой сенсорный дисплей, 2-зонный «климат», камера заднего вида, много подушек безопасности, система стабилизации – подобное оснащение вы получите в каждом из этих автомобилей. Вопрос в другом: что можно получить сверху? Как на счет приборной панели на основе ЖК-дисплея, массажных сидений, кругового обзора, адаптивного «круиза», контроля рядности движения, беспроводной зарядки для смартфона – все это найдется в Peugeot 508 и Audi A4. Однако в случае «француза» доплата за опции оказывается куда меньшей, либо вовсе отсутствует (к примеру, ЖК-дисплей приборов идет во всех версиях, беспроводная зарядка включена в GT-Line). Да тут даже систему ночного виденья можно заказать: уникум для класса! Модель Mazda6 может похвастать вентиляцией кресел, проекционным дисплеем, круговым обзором (хоть и плохоньким). Лифтбек Opel Insignia предлагает примерно тоже – минус проекция на лобовое стекло, зато плюс адаптивные светодиодные фары и массаж поясницы. Странно, но в догоняющих оказался седан Toyota Camry: беспроводная зарядка смартфона – только в максимальных комплектациях, проекционный дисплей и мониторинг слепых зон зеркал – только для Camry Hybrid…

Итого:

Peugeot 508 – 5 (много современного оснащения, недорогие опции)

Audi A4 – 4 (много современных систем, но большинство – это дорогие опции)

Mazda6 – 3 (хороший средний уровень когда «уже есть все необходимое»)

Opel Insignia – 3 (хороший средний уровень когда «уже есть все необходимое»)

Toyota Camry – 2 (достаточная комплектация, но конкуренты предлагают больше)

Два самых продвинутых «техно»-автомобиля – это Peugeot и Audi, при этом «француз» попросту оказывается дешевле: и в цене самого автомобиля, и в стоимости опций.

Простор и отделка салона

Сложно выделить лидера в данной дисциплине, но пусть это будет Audi A4: довольно просторный салон плюс максимально качественная отделка. В спину дышит Toyota Camry – возможно, это самый просторный салон в классе. Но «японец» уступает в деталях: хорошая кожа на ободе руля – но простенькая пластиковая сердцевина, номинально кожаная отделка сидений – но это не уровень «премиум»-кожи «Наппа». Противоположными примерами могут быть Mazda6 и Peugeot 508: качественные материалы и очень много внимания к деталям, почти на уровне А4 – эти модели реально на полдороги в «премиум». Однако их подводит ощущение простора, особенно – проблема низкой крыши. На фоне конкурентов, модель Opel Insignia откровенно в догоняющих: щелканье реле «поворотника», простая графика приборов, обычная отделка черным глянцем. Слишком просто даже на фоне неоднозначной отделки «медное дерево» в салоне Camry (но такая отделка хотя бы запоминается, понимаете). Получил бы Opel минимальную оценку, если бы не простор: он легко может потягаться с Audi A4 и Toyota Camry за звание самого вместительного салона – добавлю +1 балл.

Итого:

Audi A4 – 5 (достаточный простор салона и высокое качество отделки)

Toyota Camry – 4 (возможно, самый просторный, но местами подводит «ощущение качества»)

Mazda6 – 3 (хорошая отделка, достаточный простор, но низкая крыша)

Peugeot 508 – 3 (самый тесный салон, зато качественный)

Opel Insignia – 3 (уступает в отделке Mazda и Peugeot, но превосходит их простором)

Комбинация хорошего внутреннего простора и отменного качества отделки салона приносят победу седану Audi A4.

Внимание к задним пассажирам, проработка багажника

Как в случае сравнения кроссоверов, добавлю отдельный важный пункт. Ведь проработка задней части салона важна для перевозки ваших бизнес-партнеров, да и члены семьи скажут «спасибо» за комфорт – все-таки говорим не о моделях-переростках «С+». Плюс не забывайте о перевозке вещей: от большого автомобиля ждешь большого багажника. И удобного еще.

Так вот: регулировка угла наклона спинки сзади (даже с электроприводом!), отдельный блок «климата», управление аудиосистемой, противосолнечные шторки на весь задний периметр салона – все это может предложить только Toyota Camry. А если добавить комфорт подвески, то получим идеальный седан для заднего пассажира. Но не для багажа: примитивные крючки, голое железо внутри, отсутствие кузова «универсал». Модель Audi A4 немного проигрывает в деталях: к примеру, есть отдельная зона «климата», но нет управления аудиосистемой или регулировки угла наклона спинки. Зато в седане лучше проработан багажник, плюс можно выбрать кузов «универсал» (кросс-версия Allroad). Единственный другой вариант с кузовом «универсал» – только Mazda6 SW с вместительным и правильно-прямоугольным багажником. Да и седан Mazda6 неплох: пусть здесь нет изысков в виде отдельного «климата», зато подогрев задних сидений имеется даже в базовой версии. Модель Opel Insignia занимает промежуточную позицию: сзади просторно, есть дефлекторы вентиляции и подогрев. Плюс кузов «лифтбек» предлагает удобство при перевозке крупногабаритных вещей. Да, номинально он должен уступить универсалу Mazda6 SW, но зато превосходит грузовые возможности базового седана Mazda6. В проигрыше – Peugeot 508: сзади тесно и дополнительных удобств мало (фактически только дефлекторы вентиляции). Дам +1 балл за удобство погрузки/выгрузки (лифтбек!) и электропривод крышки багажника.

Итого:

Toyota Camry – 4 (максимум внимания для задних пассажиров, база 2,825 м, 469 л)

Audi A4 – 4 (с заботой к пассажирам, продуманный багажник, база 2,82 м, 460 л)

Mazda6 – 3 (похоже на Audi A4, только чуть проще, база 2,83 м, 480 л)

Opel Insignia – 3 (простор и подогрев сзади, удобный доступ к багажнику, база 2,83 м, 490 л)

Peugeot 508 – 2 (сзади тесно, удобств мало, спасает +1 балл за багажник, база 2,79 м, 487 л)

Не могу поставить Toyota Camry максимальную оценку, но только из-за вопросов к грузовым возможностям автомобиля. Если говорить о внимании к задним пассажирам, то модель Toyota Camry – безоговорочный лидер: идеальный седан «под пассажира» за свои деньги.

Поведение на дороге: управляемость, динамика, комфорт

Лучшее поведение на дороге – у модели Audi A4: хорошая тяга мотора, есть полный привод, отличный баланс между управляемостью и комфортом, на автомобиле можно ехать так, как сам того желаешь. Парочка Mazda6 и Peugeot 508 порадуют любителей динамичного драйва: четкий руль, звук мотора (Mazda) и дизельная тяга (Peugeot), при этом – довольно неплохой уровень комфорта. Хотя если вам нужна мягкость подвески, то выбирайте Toyota Camry. Причем в нынешнем поколении автомобиль еще и научился ехать приятно для водителя за рулем, а гибридная версия обеспечивает довольно убедительную динамику. Поэтому я сознательно не опускаю ее оценку: нет ничего плохого в том, что автомобиль ориентирован на комфорт – это характер Toyota Camry и здесь он выдержан хорошо. Если вы хотите ездить динамично, то не надо покупать Toyota Camry (а потом ныть что «все не так»). Надо просто купить Mazda6 или Peugeot 508: поверьте, это совсем не «жесткие табуретки». К сожалению, но Opel Insignia в проигравших – уж слишком грубый автомобиль на фоне конкурентов: жесткая подвеска, неважная звукоизоляция. В плюс можно записать бойкий мотор – при номинально меньшей мощности относительно Peugeot (170 л.с. против 180 л.с.), реально автомобиль оказывается динамичнее. Но откровений в управляемости, как это есть в Peugeot или Mazda, здесь не ждите – тут скорее академически-правильная немецкая прямолинейность в характере.

Итого:

Audi A4 – 5 (универсальный характер и высокий класс езды, +1 балл за полный привод)

Mazda6 – 3 (приятный автомобиль для водителя, хотя и пассажиры не обделены)

Peugeot 508 – 3 (приятный автомобиль для водителя, хотя и пассажиры не обделены)

Toyota Camry – 3 (приятный автомобиль для пассажиров, хотя и водитель не обделен)

Opel Insignia – 2 (жестковат и шумноват для своего класса, зато хорошая тяга дизеля)

Отличный многогранный характер для любого водителя и стиля езды: победа за Audi A4.

Расход топлива, гарантия и стоимость ТО, ликвидность и перепродажа

Пункт, в котором должна автоматически и всегда побеждать модель Toyota – так? Не совсем: показать низкий расход топлива (6-8 л в городе и 5-6 л на трассе, сравнимо с дизельными седанами) может только Toyota Camry Hybrid. А вот обычная бензиновая версия потребляет 11-12 л в городе и 5-8 л на трассе: это сравнимо Mazda6. Кроме того, Toyota предлагает лишь 3-летнюю гарантию. Хотя хорошая ликвидность никуда не делась – автомобиль можно продать быстро и выгодно. Конкурентами выступают Audi A4 и Peugeot 508 с дизельными моторами: небольшой расход топлива, опциональная продленная гарантия (4 года для Audi и 5 лет для Peugeot), плюс хорошая ликвидность у модели Audi A4. На этом фоне автомобили Opel и Mazda в «середнячках»: обычные условия гарантии, самый высокий расход топлива у Mazda (и невозможность его снизить в отсутствии дизеля или гибрида). Зато «японца» легко продать.

Итого:

Toyota Camry – 4 (гибрид мало ест, хорошая ликвидность, но только обычная гарантия)

Audi A4 – 4 (дизель экономичен, есть продленная гарантия, дорогое ТО)

Peugeot 508 – 3 (невысокий расход, есть продленная гарантия, но вопрос ликвидности)

Mazda6 – 3 (самый высокий расход топлива, зато низкие затраты на ТО и продать легко)

Opel Insignia – 3 (невысокий расход, но обычная гарантия и неясны перспективы перепродажи)

Поставлю фото победителя, но могу поставить максимальный бал: потому, что низкий расход только у гибрида. Зато ликвидность хороша всегда. В затылок дышит Audi A4: экономичность (но только у дизеля), увеличенная гарантия, хорошая перепродажа.

Итог в баллах и послесловие

Подводим итоги сразу в двух зачетах: «абсолют» – лучший результат по баллам без учета цены, «выгодная покупка» – соотношение между ценой и количеством набранных баллов.

«Абсолют» – лучший результат по сумме баллов:

Audi A4 – 22 балла

Toyota Camry – 17 баллов

Peugeot 508 – 16 баллов

Mazda6 – 15 баллов

Opel Insignia – 14 баллов

«Выгодная покупка» – соотношение цены и набранных баллов:

Mazda6 – $1,6-2,3 тыс. за 1 балл

Toyota Camry – $1,6-2,35 тыс. за 1 балл

Peugeot 508 – $1,8-2,4 тыс. за 1 балл

Audi A4 – $1,6-3,1 тыс. за 1 балл

Opel Insignia – $1,9-2,6 тыс. за 1 балл

Как видите, вышло «сражение на четверых»: лидер – Audi A4, в догоняющих – Toyota Camry, Peugeot 508, Mazda6. И каждый автомобиль со своими явными преимуществами. Седан Toyota Camry тотально ориентирован на комфорт, при этом уже научился приятно ехать, а гибридная версия позволяет совместить хорошую динамику и небольшой расход. Стиляга Peugeot 508 делает ставку на драйв и технологии, но проигрывает в практичности. При этом каждый из них стоит адекватных денег: обратите внимание на цену одного балла. На фоне «японца» и «француза», седан Audi A4 оказывается самым правильным – хорошо едет, просторный и качественный салон, передовое оснащение. Автомобиль всегда был в числе лидеров, он набрал больше всего балов – вот и ответ: да, «премиум» реально лучше. Конечно, если вы можете за него заплатить. Если хотите, то Mazda6 – это как Audi A4 «на минималках» в хорошем смысле: сбалансированный характер, неплохое качество салона, достаточная комплектация, плюс гуманный ценник (самая выгодная цена балла). Думаю, проигравший автомобиль понятен – Opel Insignia. Ему недостает выбора версий, внимания к деталям, едет грубовато. Хотя, конечно, автомобиль имеет свои плюсы – «бодрый» мотор и просторный салон. Но этого мало.

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