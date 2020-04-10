Гид покупателя: ТОП-5 седанов «C-High» за $20-25 тыс. (по обзорам ITC.UA)





В данном материале собраны седаны-«переростки» класса C-High: они больше, комфортнее, мощнее бюджетных моделей, они предлагают достаточный простор и хорошее оснащение, они пользуются спросом у частных покупателей и корпоративных клиентов. В широкой гамме моделей найдутся экономичные двигатели, недорогая «база», передовое оснащение. Словом: «универсальные рабочие лошадки». Но вопрос – а какую именно «лошадку» выбрать?

Пятерка автомобилей для сравнения

В данном сравнении представлены седаны Ford Focus, Honda Civic, Mazda3, Renault Megane, Toyota Corolla. Европейцы и японцы, бензиновые и дизельные моторы, разные типы КПП, каждый автомобиль отлично известен в рамках данного класса – компания собралась знатная!

Некоторых моделей недостает. Почему? Во-первых, в сравнении принимают участие только те автомобили, на которые имеется полноценный обзор ITC. Во-вторых, ряд автомобилей сейчас меняют поколение, либо напротив – представлены в слишком уж пожилом поколении.

Отмечу, что вышеозначенная пятерка встречаются в других кузовах и с разными моторами. Если таковые попадали мне в руки, если была какая-либо дополнительная информация – то данные материалы также были опубликованы на сайте: две версии Focus, хэтчбеки Civic 5D и Megane (уже ушли из прайсов), презентация Mazda3. Эти дополнительные статьи помогут лучше понять автомобиль в целом: учту нюансы других моторов, трансмиссий, версий. Ценовая вилка проставлена для всех возможных версий и кузовов базовой модели, от минимальной до максимальной цены в прайс-листе (на момент подготовки материала).

Ford Focus – цена 456-699 тыс. грн. (около $16,8-25,7 тыс.)

Honda Civic – цена 641 тыс. грн. (около $23,6 тыс.)

Mazda3 – цена 606-780 тыс. грн. (около $22,3-28,7 тыс.)

Renault Megane – цена 426-637 тыс. грн. (около $15,7-23,4 тыс.)

Toyota Corolla – цена 491-758 тыс. грн. (около $18-27,8 тыс.)

Все автомобили оцениваются в нескольких ключевых номинациях с назначением балов от «1» до «5». Также буду приводить одну фотографию автомобиля, который является победителем данного блока, и буду давать краткие пояснения возле каждого пункта. Итак…

Цена автомобиля и его комплектация

В теории здесь безоговорочная победа Mazda: есть кожаный салон, адаптивный «круиз», проекционный дисплей, круговой обзор – да Mazda3 по уровню оснащения недосягаема для конкурентов! Хотя также недосягаема по цене: дорогой автомобиль для своего класса. И на этом фоне Ford Focus, Renault Megane, Toyota Corolla выглядят «золотой серединой»: есть выбор из множества версий, найдется недорогая «база», а можно расщедриться и на «максималку». Ввиду наличия разных кузовов, да с учетом двух специальных версий (ST-Line и Active), лучше всего подобная роль удается модели Ford Focus. Седан Renault Megane идет следом: только кузов седан, зато можно заказать такой уникум, как массажные сиденья или панорамную крышу. Да и в целом – опций много и они недороги. Модель Toyota Corolla предлагает лишь фиксированные комплектации, но среди них вы наверняка найдете версию себе по вкусу: есть из чего выбрать. В аутсайдерах – Honda Civic: лишь одна версия по мотору/коробке/оснащению. Пусть даже с камерой заднего вида, с «климатом» и «круизом», с люком и дисками, пусть даже с адекватным ценником – но этого мало в столь напряженном и конкурентном классе.

Итого:

Ford Focus – 4 (широкий выбор типа кузова, моторов, комплектаций, нормальная цена)

Mazda3 – 4 (максимальный набор передовых систем и технологий, но высокая цена)

Renault Megane – 3 (несколько моторов/КПП, разные версии + опции, только седан)

Toyota Corolla – 2 (несколько моторов/КПП, фиксированные комплектаций, только седан)

Honda Civic – 1 (вообще нет выбора моторов, трансмиссий, комплектаций, опций)

Поставлю фото Ford Focus – как пример удачного соотношения доступных версий, качественной отделки, многочисленных современных функций, нормальной цены. Хорошая «золотая середина». Но не победа в «абсолюте», поскольку Mazda3 может предложить больше Ford, да и больше других. Быть бы «трешке» победителем, если бы не цена…

Простор и отделка салона, объем и проработка багажника

Данные модели уже «перемахнули» далеко за 4,5-метровую длину и предлагают 2,7-метровую колесную базу: фактически современные седаны-«переростки» С-класса зашли на территорию автомобилей D-класса из 1990-х годов. Тем удивительнее практически повсеместное замечание к низкой посадке и уровню высоты крыши. Однако победителя назвать несложно – это Honda Civic: внутри просторно для задних пассажиров, плюс номинально самый большой багажник. Совсем рядом и другой «японец» – Toyota Corolla. Оставшиеся три автомобиля мне кажутся более «зажатыми» в салоне: до откровенной тесноты не доходит, но все-таки хотелось бы большего простора. Лучшее качество отделочных материалов – у Mazda3, за что трешка получит дополнительный бал и поднимется на уровень с Toyota. А еще отмечу, что багажники неважно организованы у всех пяти автомобилей: единичные крючки, полочки, ниши – неприятно и странно для вроде как семейных моделей. Вот здесь вспомню пожилой седан Opel Astra: несмотря на возраст своего поколения, он предлагает лучшую организацию багажника.

Итого:

Honda Civic – 4 (колесная база 2,7 м, объем багажника 519 л)

Toyota Corolla – 3 (колесная база 2,7 м, объем багажника 471 л)

Mazda3 – 3 (колесная база 2,73 м, объем багажника 450 л)

Ford Focus – 2 (колесная база 2,7 м, объем багажника 511 л)

Renault Megane – 2 (колесная база 2,71 м, объем багажника 503 л)

Поставлю фото Honda Civic за простор салона и номинально самый большой багажник. Но аналогично прошлому блоку, не могу поставить максимальный бал: мешает низкая крыша и плохая проработка багажного отсека под мелочевку. Последний пункт расстраивает во всех пяти моделях.

Характер на дороге: управляемость, комфорт, динамика

В данной пятерке есть лишь один автомобиль, который дарит максимум удовольствия от вождения – это Mazda3: приятная и понятная управляемость, приемлемый комфорт, хорошая тяга мотора. Но все это сказано о седане с дизелем, поскольку к хэтчбеку с бензиновым мотором был ряд неприятных вопросов. Снова-таки: выделяя Mazda3, я не могу поставить максимальный бал – иная комбинация кузова и двигателя может дать неожиданный результат. На втором месте расположился Ford Focus: хороший баланс управляемости и комфорта, бойкая настройка «автомата» на низких скоростях скрадывает недостаток тяги 1-литрового мотора, да и дизельный вариант в запасе имеется. Схожий универсальный характер заложен и в Renault Megane, который и поворачивает неплохо, и комфорт нормальный – но на фоне конкурентов, пожалуй «изюминки» уже не хватает. Седан Toyota Corolla запоминается довольно неплохим комфортом и энергоемкостью подвески, но порой расстраивает шумом шин и жесткими тычками, плюс не ждите какой-либо интересной управляемости. Может казаться странным, но похвалю Honda Civic: автомобиль откровенно делает ставку на хороший комфорт, размеренный темп езды, спокойствие в повадках – и оказывается в этом хорош.

Итого:

Mazda3 – 4 (автомобиль, который дарит радость от драйва!)

Ford Focus – 3 (как и с ценой, достойная «золотая середина»)

Renault Megane – 2 (неплохой усредненный уровень… ну в принципе, всего)

Toyota Corolla – 2 (пытается найти баланс комфорта и управляемости)

Honda Civic – 2 (когда комфорт – всему голова)

Поведение Mazda3 сильно зависит от выбранной версии, но комбинация «седан + дизель» безоговорочно хороша.

Расход топлива для разных моторов, условия гарантии, стоимость ТО

Чтобы вы понимали: Ford Focus – с 1-литровым турбо-мотором и 8-ст. АКПП, Honda Civic – с 1,6-литровым «атмосферником» и вариатором, Renault Megane – с 1,2-литровым турбо-двигателем и роботом EDC… А результат один: все автомобили в городе потребляют 8,5-9-9,5 литров топлив на 100 км пути. Конечно, можно «выжать» 7 литров (выходные и пустые дороги), можно «загнать» расход за 10 литров (динамичная езда и пробки), но факт: изменение стиля езды и дорожных условий дает большую экономию, чем любые радикальные технологии. Кроме уже проверенных временем: гибрида и турбодизеля. Дизельные автомобили позволяют стабильно привозить в городе 6-7 л на 100 км, а гибрид Toyota Corolla может и вовсе укладываться в 5,5-6 л на 100 км пути. На трассе все автомобили в бензиновых версиях имеют расход 5-6 л на 100 км. Гибрид Toyota Corolla работает уже не столь эффективно, но все-таки позволяет снизить расход на каких-нибудь пол-литра: к примеру, при обгоне электромотор поможет бензиновому ДВС, что снизить нагрузку – и снизит расход топлива. А вот дизельные автомобили и вовсе рекордсмены: 4-4,5 л на 100 км пути. Одно «но» – затраты на сервис. К примеру, обслуживание дизельной версии Mazda3 следует проводить каждые 10 тыс. км, против 20 тыс. км для бензинового мотора. Да и при пробеге до 100 тыс. км на сервисе придется оставить вдвое больше денег. Кстати, отметка «100 тыс. км» является знаковой и в гарантийных условиях: практически для всех автомобилей заявлена идентичная гарантия – три года или 100 тыс. км пробега. Однако для Renault Megane можно докупить увеличенную 4-летнюю гарантию с ограничением в 150 тыс. км пробега. А если добавить еще и «сервисные пакеты» с дополнительным обслуживанием…

Итого:

Renault Megane – 5 (в гамме есть экономичный дизель, можно «растянуть» гарантию)

Toyota Corolla – 4 (гибрид феноменально экономичен!)

Mazda3 – 3 (дизель мало ест, но его обслуживание встанет в копеечку)

Ford Focus – 2 (от маленького турбо-мотора я ждал лучшей топливной экономичности)

Honda Civic – 1 (обычный «атмосферник» – есть немало, зато непривередлив)

Автомобили Renault всегда старались быть хоть на копейку, но выгоднее конкурентов – и Megane тому пример: в дополнение к дизельному мотору, есть увеличенная гарантия, сервис-пакеты, да и стоимость ТО одна из самых низких. Победа не за какой-либо пункт в абсолюте, а комплексная.

Ликвидность и перепродажа

Рубрика, в которой обязана побеждать Toyota – она и побеждает: массовую и популярную модель Toyota у вас купят очень быстро, с минимальными финансовыми потерями, а за гибрид еще и спасибо скажут. Ниже поставлю Mazda3: учтите, что из-за высокой первоначальной цены последующая потеря денег в абсолюте также будет высока. Остальные три автомобиля примерно равны между собой. Хотя Renault может незаслуженно оказаться в аутсайдерах из-за старых избитых стереотипов: «потому, что француз».

Итого:

Toyota Corolla – 5 (это же Toyota!)

Mazda3 – 4 («японцев» на «автомате» по-прежнему уважают, но потеря в цене…)

Ford Focus – 3 (просто средний автомобиль на рынке, плюс за «немца»)

Honda Civic – 3 (просто средний автомобиль на рынке, плюс за «японца»)

Renault Megane – 2 (просто средний автомобиль на рынке, минус за «француза»)

Традиционно для Toyota – небольшая потеря в цене, быстрая продажа на вторичном рынке. Гибрид поможет не только экономить топливо, но и перепродать автомобиль.

Итог в баллах и послесловие

Подводим итоги сразу в двух зачетах: «абсолют» – лучший результат по баллам без учета цены, «выгодная покупка» – соотношение между ценой и количеством набранных баллов.

«Абсолют» – лучший результат по сумме баллов:

Mazda3 – 18 баллов

Toyota Corolla – 16 баллов

Ford Focus – 14 баллов

Renault Megane – 14 баллов

Honda Civic – 11 баллов

«Выгодная покупка» – соотношение цены и набранных баллов:

Renault Megane – 30,4-45,4 тыс. грн за 1 балл

Toyota Corolla – 30,7-47,4 тыс. грн за 1 балл

Ford Focus – 32,6-50 тыс. грн за 1 балл

Mazda3 – 33,7-43,3 тыс. грн за 1 балл

Honda Civic – 58 тыс. грн за 1 балл

Победа в абсолюте достается Mazda3: самый классный, вышколенный, технологичный автомобиль в классе. Если вы готовы заплатить немалую цену за «трешку» с дизелем – то не пожалеете. Признаться Toyota Corolla приятно удивила: второе место по итоговым баллам, довольно выгодная цена в пересчете за один балл, ни одного проваленного пункта. Являясь «просто очередным седаном С-класса», Toyota Corolla вдруг оказывается очень сильным игроком данного сегмента! Обратите внимание, что итоги голосования «Автомобиль года в Украине 2020» оказались максимально справедливы для этих моделей: Mazda3 победитель в классе вообще, Toyota Corolla хороша по балансу своих характеристик и цены. Выгоднее только седан Renault Megane: в целом достаточно удачный автомобиль с усредненным набором качеств, плюс различные спец-кредиты, невысокий стартовый ценник, наличие экономичного дизеля в гамме, недорогие опции – Renault для тех, кто тщательно считает деньги. На фоне вышеозначенных конкурентов Ford Focus теряется: вроде и все неплохо, но недостает каких-то радикальных преимуществ, способных зацепить покупателя. Здесь помогут Focus ST-Line и Focus Active, которые могут привлечь внимание клиента, а затем потянуть за собой и продажи обычных версий Focus. Наконец, Honda Civic: автомобиль проиграл в двух зачетах, но это скорее проблема его рыночного позиционирования, нежели недостатки самой модели – просторный седан Honda Civic порадует любителей комфорта.

Это не последний материал в стиле «Гид покупателя»: спереди еще одно сравнение и обсуждение – на этот раз седанов D/E-класса. Так, что оставайтесь с нами!