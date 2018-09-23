Honda CR-V: любимец детей и семьи! Но как насчет водителя?

Кроссовер Honda CR-V предлагает просторный салон для большой семьи, огромный багажник, достойный дизайн и качество отделки интерьера. Тогда почему этой моделью не заполнены все дворы новостроек? В данном обзоре разбираемся во всех нюансах вокруг Honda CR-V и даже заглядываем в будущее модели.

Позиционирование

Кроссовер Honda CR-V – это один из основателей класса «кроссовер» вообще! Первое поколение модели появилось в 1995 году и было создано на платформе модели Civic. Однако в отличие от прародителя, модель Honda CR-V никогда не стремилась быть «спорткаром для народа» – напротив, здесь всегда акцент ставился на простор салона и большой багажник, универсальность ходовых качеств. Словом «идеальный семейный кроссовер» в видении Honda. Следующие поколения модели – второе (2002), третье (2007), четвертое (2013) – лишь развивали данный подход. И это имеет успех у покупателей: модель Honda CR-V входит в ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире, много лет является одним из самых продаваемых кроссоверов своего класса. Однако есть нюансы…

Первое поколение Honda CR—V появилось в 1995 году, второе поколение (2002) стало эволюционным развитием. Однако в третьем поколении (2007) автомобиль обрел новый дизайн, кардинально измененный салон, у нас официально появились версии 2,4 л как в США: Honda CR—V постаралась сделать полшага над конкурентами. В том числе – и ценой. Хотя в 2006-2008 гг. это было допустимо и автомобиль «зашел». Однако четвертое поколение (2013) вышло непонятным: клиренс 165 мм, высокая цена, 2-литровый мотор… Для европейцев все было неплохо, однако у нас продажи шли ни шатко, ни валко. Поэтому с пятым поколением поспешили – в итоге у нас автомобиль появился раньше, чем в Европе.

Автомобиль пятого поколения, о котором рассказывается в обзоре, изначально дебютировал в США под конец 2016 года, продажи стартовали в 2017-м. Спустя примерно полгода пятое поколение Honda CR-V «приехало» в Украину: фактически для нас адаптировали автомобиль из США (и производства США), перенастроив свет и переведя все необходимые измерительные приборы в привычные величины. В тоже время, в продаже остались автомобили четвертого поколения, которые производятся в Европе: там пятое поколения Honda CR-V дебютирует нынешней осенью. И после этого все европейские рынки (включая и Украину) будут получать одинаковые европейские версии автомобилей: ждем турбо-мотор 1,5 л, активный «круиз», систему контроля рядности – детальнее расскажу ниже.

Как едет?

В целом неплохо. Например, в разгоне кроссовер Honda CR-V ощущается более быстрым и динамичным относительно большинства подобных моделей с 2,4-2,5-литровыми 170-180-сильными моторами. Причем логичность и линейность откликов мотора на нажатие педали акселератора сохраняется в широком диапазоне – от самых «низов» (1-1,5 тыс.) до средневысоких 4,5 тыс. оборотов: это зона, в которой чаще всего «работаешь» при реальной езде. Да и при маневрах Honda CR-V на собранной подвеске поворачивает вполне охотно: средние крены, нейтральный характер поведения в вираже, можно довернуть порезче. Однако есть некая двойственность в поведении.

К примеру, руль изначально очень легкий в около-нулевом положении и при небольших отклонениях, но при сильном повороте – наливается тяжестью. Еще пример: подвеска на мелких неровностях радует мягкостью, но при проезде средних ям или лежачих полицейских можно получить ощутимый «пинок». И, привыкнув к изначальной мягкости ходовой части, просто не понимаешь – «за что»? Но если начинаешь ехать более динамично, нагружать подвеску при торможениях и в поворотах, то все становится более однозначно. В крайнем случае, понимаешь, зачем такая плотная подвеска: чтобы не превращать автомобиль в «желе» на откровенно мягкой ходовой, как это происходит у некоторых конкурентов.

Honda CR—V отлично выглядит: ярко и интересно, без вызывающих деталей, но основательно. Словом, облик удался – явно автомобиль из новой эры кроссоверов. Однако настройки двигателя, ходовой части, рулевого управления не сделали аналогичный шаг «на новый уровень»: все неплохо, но без откровений. Мотор запоминается хорошей тягой в самом ходовом рабочем диапазоне, с ним отлично ладит CVT-вариатор: плавная и размеренная езда – явно его конек. Есть спорт-режим, но весь характер Honda CR—V таков, что можно лишь «подогреть», но не «зажечь». Кнопка «ECON» напротив – чуть снижает скорость реакций на нажатие педали акселератора, но даже в таком режиме Honda CR—V предлагает вполне достаточную динамику, на уровне большинства соперников.

Но вот в чем суть: предлагая чуть более динамичный характер относительно крупных семейных кроссоверов, модель Honda CR-V играет с ними на одном уровне в вопросах салона. Причем здесь хорошо буквально все. Спереди – отличная отделка: я вижу и чувствую мягкий пластик, вставки «под дерево» (пусть даже похоже на пластик), имитацию шва (пусть даже снова по пластику).

Общая картина получается хорошей: крупный дисплей и четкие графические линии задают ощущение новизны. В руках водителя – руль с удобным ободом и отличной кожей. Перед глазами – стильные приборы на основе ЖК-дисплея и цветной выдвижной HUD-дисплей. А рычаг «автомата» на постаменте центральной консоли оставил место под большой бокс-органайзер между передними креслами.

Главное в салоне – как и во внешности – ощущение новизны и добротного качества при полном отсутствии раздражающих деталей. Руль хорош всем: толщиной и формой обода, качеством кожи, удобными кнопками. Регулировка громкости – сенсорная или тактильная (следует нажимать на края регулятора). Приборы на основе ЖК-дисплея выглядят отлично, читаются вмиг, дают много полезной информации. Сиденья хороши распределением нагрузки и (на удивление) достаточной боковой поддержкой. Рычаг «автомата» на постаменте позволил освободить центральную консоль под всевозможные ниши-подстаканники-полочки. Передней части салона – зачет!

Да и задней части также «зачет» за простор и удобство. Ведь для пассажиров второго ряда места отмеряно щедро: будто это кроссовер длиной под 4,8 метра – а тут, напомню, менее 4,6 м длины. Если запаса по ширине и высоте ожидаешь, то «футбольное поле» для ног и практически ровный пол приятно удивляют. Плюс есть «все-все-все» по мелочи: регулировка угла наклона спинки сиденья, 3-ступенчатый подогрев, дефлекторы вентиляции, пара USB-разъемов (и еще парочка спереди), подлокотник с подстаканниками.

На этом фоне багажник хорош объемом, прямоугольной формой, большим погрузочным проемом. Плюс здесь предусмотрены парочка ниш для мелочей, ручка для складывания задних сидений из багажного отсека, присутствует электропривод крышки. Все, чего еще можно пожелать – это полок-органайзеров да сенсорного открывания по взмаху ногой.

На удивление просторный автомобиль: при относительно средней 4,6-метровой длине, Honda CR—V предлагает простор салона крупных 4,8-метровых моделей. Проработаны буквально все мелочи для пассажиров: огромные двери открываются почти на 90 градусов, есть регулировка угла наклона спинки и подогрев сидений, предусмотрены дефлекторы вентиляции и USB-разъемы. Багажник не хватает столь детальной проработки, но в остальном он хорош: большой полезный объем, огромный погрузочный проем.

Есть ли инновации?

Пятое поколение Honda CR-V получило оригинальный кузов (четвертое поколение было глубокой модернизацией третьего), который на 25% состоит из высокопрочных и сверх-высокопрочных сталей. Номинально ходовая часть перекочевала из автомобиля четвертого поколения: независимая подвеска МакФерсон спереди, независимая многорычажная подвеска сзади. Но детально отличий масса: изменилось крепление пружин и амортизаторов в задней подвеске, заметно увеличился клиренс (было 165-180 мм, теперь 208 мм), выросла колесная база. Под капотом тестового автомобиля установлен бензиновый атмосферный 2,4-литровый мотор серии К24. Для любителей инноваций – прямой впрыск в цилиндры, система изменения фаз газораспределения i-VTEC. Для любителей «отдскульных» решений – «цепной» привод ГРМ и возможность заправки «92-м» бензином. В паре с мотором работает фирменный CVT-вариатор: гидротрансформатор на стыке двигателя и вариатора, плюс клиноцепной механизм – пара подвижных дисков и стальная цепь. Электрический усилитель руля и муфта полного привода с электроуправлением появились раньше, но были доработаны.

Кстати, отдельно отмечу муфту полного привода 4WD E-DPS: ведь здесь используется оригинальная разработка от компании Honda. В первых поколениях Honda CR-V применялась муфта полного привода с гидравлическим управлением. Давление жидкости в системе создавали два насоса: один был подключен к валу привода передних колес, второй – к задним колесам. Если оба вала вращались одинаково, то давление в системе было уравновешено, муфта находилась в разомкнутом положении. Если колеса буксовали – то насосы работали врознь, в двух контурах было разное давление: в итоге муфта замыкалась, фактически выступая блокировкой центрального дифференциала. Начиная с четвертого поколения, в этой системе появился электронасос, который накачивает рабочую жидкость. А, соответственно, к пятому поколению муфта полного привода была еще доработана: новый «софт» управления, выросло давление системы. В итоге полный привод теперь срабатывает превентивно (автомобиль стартует в режиме 4WD), также увеличен размер передаваемого крутящего момента на задние колеса.

Кузов полностью новый, ходовая часть и полный привод доработаны. Под капотом – атмосферный 2,4-литровый мотор К24 в паре с фирменным CVT-вариатором. Система полного привода получила обновленную муфту и «софт». Жаль, что нет возможности заблокировать муфту превентивно, по нажатию кнопки, можно лишь отслеживать потоки крутящего момента между осями. Но, к чести Honda CR—V, именно этот автомобиль успешно проехал два сравнительных теста: SUV&Snow и SUV&Sand (вне зачета, только по лесу): немало буксует на снегу и в грязи, но короткие свесы и 208 мм клиренса помогают на рельефном бездорожье.

К сожалению, пока Honda CR-V не может похвастать обилием электронных систем для помощи водителю: активный круиз-контроль, система слежения за рядностью движения, авто-переключение фар «ближний/дальний», считывание дорожных знаков – часть этого оборудования (а может и все) появится только с началом поставок турбо-версий. В итоге пока Honda CR-V предлагает полностью светодиодные фары (ближний и дальний свет), систему мультимедиа Honda Connect, а также фирменную наработку LANEWATCH.

Последняя — это камера в правом зеркале заднего вида: она передает изображение на центральный дисплей в салоне и позволяет просматривать «слепую зону» с пассажирской стороны автомобиля. Включение данной камеры происходит автоматически при включении указателя правого поворота, также камеру можно активировать по нажатию кнопки в торце под-рулевого рычажка. Словом, выходит этакая замена системе контроля «слепых зон» зеркал, только работает она лишь для правой стороны. Да и признаться, другие замечания есть. При повороте вправо приходится переводить зрение – смотришь то на зеркало, то на монитор в салоне. Кроме того, зачем мне отвлекающая картинка при перестроениях на трассе? Если рядом нет автомобилей, обычная система контроля «мертвых зон» просто молчит и не моргает, а в данном случае – камера все равно включается и показывает пустую дорогу (хотя отмечу, что в данной ситуации систему можно отключить в детальных настройках автомобиля). В плюсах LINEWATCH – помощь не только при перестроениях, но и вообще во всех случаях, когда нужно глянуть «что там справа»: к примеру, при тесной парковке правой стороной.

Полностью светодиодные фары (ближний и дальний свет, указатели поворотов) отлично освещают дорогу. Система LANEWATCH – это боковая камера и картинка по правому борту автомобиля: пригодится при перестроениях или парковке. Есть и камера заднего вида с несколькими вариантами обзора: стандартный, панорамный, приближенный.

Наконец, мультимедиа Honda Connect. Кратко: в минусы запишу только меню из мелких «плиток», а все остальное мне по нраву – классная, сочная, красивая картинка, хорошая контрастность, минимум зернистости. Отрадно, что сенсорный дисплей не лишил нас привычных кнопок и переключателей: к примеру, предусмотрен отдельный блок управления климатом, есть шайба регулировка громкости. Когда используется «климат» – открывается отдельное окно, но также выбранная температура всегда видна в верхней строке дисплея. Кроме того, помимо штатной навигации также присутствует возможность подключения смартфона (на фото ниже – Apple CarPlay). Вот из таких мелочей складывается одно общее позитивное впечатление от Honda Connect.

Плюс отмечу цветной проекционный дисплей: скорость езды, обороты мотора, навигация, управления аудиосистемой. Управлять дисплеем можно или с отдельно блока кнопок или с рулевого колеса.

Мультимедиа Honda Connect запомнилась хорошим дисплеем, возможностью подключения смартфона, отдельной страницей для управления климатом. Проекционный дисплей помимо привычной информации «скорость, навигация» также предлагает шкалу тахометра и информацию от аудиосистемы. Управления – с отельного блока или кнопок на спицах руля.

Цены и конкуренты

Все просто: Honda CR-V пятого поколения в Украине всегда предлагается только с атмосферным мотором 2,4 л и «автоматом»-CVT, плюс полный привод. Разница состоит лишь в трех комплектациях.

Базовая версия Lifestyle за $37,9 тыс. уже предлагает все необходимое и даже больше: систему стабилизации, шесть подушек безопасности, дистанционный запуск двигателя с пульта ДУ, панель приборов с ЖК-дисплеем, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений, систему Honda Connect (7-дюймовый сенсорный дисплей), камеру заднего вида, датчики парковки (спереди и сзади), датчик дождя, 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары. Следующая комплектация – Executive за $40 тыс. – добавляет к этому: кожаную отделку салона, электрическую регулировку и память сидений, систему LANEWATCH (контроль «слепой» зоны справа), электропривод крышки багажника. Наконец, максимальная версия Prestige, как тестовый автомобиль, ценой $43 тыс. дополнительно предлагает: проекционный дисплей, сабвуфер, навигацию, люк с электроприводом, хром-пакет.

Здесь обычно идет пример другой версии, но на этот раз постараемся заглянуть в будущее модели. Так, уже в ноябре в Украине должны появиться новые версии CR—V, которые будут отличаться и техникой, и оснащением. Во-первых, ждем 1,5-литровый турбо-моторы, который должен объединить большую мощность (ждем около 190 л.с.) с меньшим расходом топлива. Во-вторых, ждем активный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, контроль рядности, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида. Наконец, третье – появятся приятные «бонусы»: панорамная крыша, 19-дюймовые колесные диски, сенсорное открывание багажника.

Конкурентов столько, что хоть отбавляй: Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, SKODA Kodiaq, VW Tiguan, Subaru Outback, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander, Renault Koleos. Плюс модели в стиле «на полкласса ниже, зато комплектация лучше»: к примеру, Peugeot 3008, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Ford Kuga. Фух, никого не забыл?…

Если рассматривать автомобиль как семейный кроссовер, делать акцент на простор салона и объем багажника – то Honda CR-V вполне успешно может конкурировать с самыми просторными моделями в классе: Nissan X-Trail, Subaru Outback, Renault Koleos, SKODA Kodiaq. При этом Honda CR-V проигрывает отсутствием дизельных версий (Nissan, Renault, SKODA) или инновационного оснащения (Subaru, SKODA), но выигрывает практически у всех конкурентов повадками на дороге – еще не спорткар, но здесь заметно приятнее ехать в относительно динамичном темпе. Однако если взять кроссоверы для любителей быстрой езды – Mazda CX-5, Peugeot 3008, VW Tiguan – то на их фоне Honda CR-V уже не выглядит драйверс-каром, зато может предложить просторный салон (здесь конкурент только VW) и полный привод (привет, Peugeot). Если говорить с позиции наличия доступных версий – то здесь «правят бал» Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson: пусть они не отличаются изысканными манерами на дороге, но все решает цена, на которую у Honda есть ответ только в виде четвертого поколения CR-V с 2-литровым мотором. Отмечу пожилые, но популярные Toyota RAV4 и Subaru Forester: они хороши потребительскими качествами, хотя по их салоном явно видно, что это автомобили уже прошлых поколений – здесь лучше Honda CR-V.

Только прямых конкурентов набралось полтора десятка, а ведь еще есть косвенные в стиле «поменьше, но дешевле» или «покруче, но дороже». Причем многие предлагают ключевые преимущества: дизельные моторы, передовое оснащение и системы, недорогие версии. И здесь задача Honda CR—V в том, чтобы буквально пройти сквозь «игольное ушко» на пути к покупателю, акцентирую внимание на своих плюсах: простор внутри, отделка салона, большой багажник, полный привод, соотношение цены и комплектации.

Стоимость содержания

В городе автомобиль потребляет 11-12 л топлива на 100 км пути. При пустых дорогах и плавной езде расход топлива можно снизить до 9-9,5 л, при динамичной езде и/или большом количестве заторов – расход возрастает примерно до 13 л топлива на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6-6,5 л топлива, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает на 1-1,5 л – примерно до 7,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега: гарантия ограничена тем пунктом, что наступит ранее. Периодичность ТО – 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость стандартного ТО – 3,4 тыс. грн. Точная стоимость ТО зависит от дилера, области и региона, необходимого перечня работ с конкретным автомобилем.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на сентябрь, без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Кроссовер Honda CR-V явно вышел неплохим: он предлагает удачный баланс ключевых потребительских качеств. Но также его явно нельзя назвать лидером класса: одним соперникам он уступает в динамичности, другим в комфорте, третьим в современном оснащении, четвертым в наличии доступных версий, пятым в выборе дизельных моторов…

Однако ситуация с моделью Honda CR-V не оказывается «криком в пустоту», как это происходит с Mitsubishi ASX, Hyundai Creta, Toyota Highlander – совсем нет. Просто рецепт покупки Honda CR-V выглядит в стиле «посмотрел пару-тройку моделей, все плюсы сошлись в сторону CR-V – ну вот и купили», а не в стиле «вижу в снах Honda CR-V, бегом в салон». Это взвешенное решение, где важны преимущества автомобиля: простор салона, большой багажник, отделка интерьера. Отрадно, что в ходе ожидаемого обновления кроссовер Honda CR-V должен сохранить свои преимущества и стать лучше в пунктах, где уступал соперникам.

Плюсы:

+ Очень просторный и удобный салон, большой багажник – при относительно небольшой длине

+ Современный дизайн экстерьера и интерьера, много интересных деталей внешности и салона

+ Ровный баланс всего: простор, багажник, комфорта, управляемость, динамика, оснащение…

Минусы:

— …жаль, но здесь не видно одного-двух «гвоздей в крышку гроба» для конкурентов

— Нет выбора моторов, КПП, типа привода – в итоге небольшой диапазон выбора цены

— Не хватает активного «круиза», контроля рядности, турбо-мотора. Но скоро будет!

Технические характеристики Honda CR—V 2.4 CVT Prestige 4WD

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,59 х 1,86 х 1,69 м

Колесная база – 2,66 м

Клиренс – 208 мм

Багажник – от 522 л (5 мест) до 1 084 л (2 места)

Грузоподъемность – 520 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 586 кг

Мотор – бензин, атмосферный, R4, 2,4 л

Мощность – 186 л.с. при 6 400 об/мин

Крутящий момент – 244 Нм при 3 900 об/мин

Удельная мощность и момент – 117 л.с. на 1 т; 154 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4WD E-DPS

Трансмиссия – «автомат» CVT-вариатор

Динамика 0-100 км/ч – 10,2 с

Максимальная скорость – 190 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,3 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Hankook Kinergy GT 235/60R18

Минимальная цена автомобиля – $37,9 тыс.

Цена тестового автомобиля – $43 тыс.

Автомобиль предоставлен – Прайд Мотор