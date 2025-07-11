«Колдун из Княжграда»: когда темное славянское фэнтези сочетается со скандинавским. Рецензия ITC.ua

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Свет и Тень, Ява и Нава, оно же Потусторонний мир, вера и неверие — все это сплетается в фэнтезийной серии «Колдун из Княжграда» украинского писателя Сергея Пильтяя. Она состоит из трех книг: «Ключи к Потустороннему миру», «Семь зерен Смерти» и «Дерево Жизни», изданных в 2022, 2024 и 2025 годах соответственно в издательстве «Путешественник». А еще у автора есть книга «Кибеджанк. Неоновые истории» о которой мы уже писали. В этой рецензии поговорим о трилогии славянского фэнтези с примесью скандинавской и кельтской мифологий, с элементами боевого и эпического фэнтези. Все ли удалось автору? Стоит ли эта серия внимания читателя и ценителей этого жанра?

«Чаклун із Княжграда» 339 грн. Плюсы: оригинальный и колоритный мир, опирающийся на славянскую и скандинавскую мифологии; живой и сложный главный герой; магия и стихотворные заклинания; динамичный сюжет, много событий-квестов, которые не заставляют скучать; закладка глубоких и сложных тем Купить в «Мандрівець» Минусы: очень простая обложка и плохое качество двух из трех книг; сухость каждого произведения, мало описаний, размышлений, деталей и т.д.; нелогичные и ложные решения и действия определенных героев; персонажи просто и без проблем преодолевают любые трудности Купить в «Мандрівець» 6.8 /10 Оценка

ITC.ua

«Колдун из Княжграда» / «Чаклун із Княжграда»

Автор Сергей Пильтяй

Издательство «Путешественник»

язык украинский

Количество страниц 216, 216, 216

Обложка Мягкая

Год издания 2022, 2024, 2025

Размер 145×200 мм

Сайт mandrivets.com

Главный герой трилогии — Игорь Варяжич. Он колдун, выполняющий различные задания за вознаграждение. Но за этой, казалось бы, рутинной профессией стоит куда более трагическая история: он ищет сестру Богдану, похищенную в Потусторонний мир прямо на его глазах. Парень пойдет на все, даже на откровенно плохие и жестокие поступки, чтобы найти сестру. Но для этого ему нужны три редких артефакта, за которыми колдун и охотится.

Похищение родной крови, то есть личный мотив, становится двигателем всех решений героя, делает историю близкой и понятной, даже когда речь заходит о богах, объединении трех миров или других высоких материях. Игорь вообще не идеализирован: иногда его поступки откровенно дискомфортные, иногда отчаянные и эгоистичные. Но именно эта непредсказуемость и реалистичность делает его живым.

Структурно первая книга «Ключи к Потустороннему миру» построена как ряд квестов. Далее сюжет разворачивается в более сложную и мрачную сторону, но эта череда преград никуда не исчезает. В «Семь зерен Смерти» из боевого фэнтези история превратится в эпическое, потому что здесь начнут вызывать потустороннего бога и пытаться разорвать границы между мирами. Третья книга «Дерево Жизни» доводит историю до кульминации, объединяя мир людей и богов. Все это также переходит из славянского фэнтези в почти чисто скандинавское с кельтскими мотивами. Сама же серия постепенно растет из частной драмы в космически-мифическую эпическую историю о власти, любви, жертве и последствиях человеческих поступков.

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Мироустройство — один из главных плюсов трилогии. В этом языческом мире, напоминающем Киевскую Русь, с князьями и варягами, не всегда мирно сосуществуют лешие, домовые, альвы, водяные, песиголовцы, вурдалаки, драконы, нетопыри, еще тонна разных созданий и даже есть лепреконы.

Также чувствуется старательность автора в продумывании магической системы: заклинания Игоря всегда стихотворные, ни одно не повторяется, а герои время от времени поют, что добавляет особой атмосферы. Пильтяю удалось создать эффект погружения, когда страницы превращаются в ворота в другой мир. В то же время мне не хватало детального описания быта героев и простейшей карты мира, которая бы хоть как-то структурировала вымышленный автором прикольный мир.

Среди сильных сторон серии также отмечу многослойность. Это не просто приключения-квесты колдуна из Княжграда, а история о том, как любовь и потеря способны изменить человека до неузнаваемости. Игорь предстает то героем, то антигероем. Его решения могут казаться жестокими, но никогда не оставляют равнодушными. Важно и то, что автор не боится показывать последствия: каждое заклинание или драка что-то забирает у героя, а не остается духовно бесплатным для протагониста.

Язык романов простой и ритмичный, но не перегружен искусственной архаикой, поэтому текст читается легко даже тогда, когда сюжет прыгает между мирами.

В других отзывах я слышал, что якобы автор пишет «кинематографически», однако мне так не кажется. Кинематографично — это когда события превалируют над описаниями, размышлениями и диалогами. А здесь имеем в основном сухость текста. То есть автор или сразу не написал достаточно диалогов, размышлений героев, описания мира, окружения и т.д., или потом, во время редактирования слишком «подчистил» это все, что и слишком, по моему мнению, «высушило» все три романа.

Каждая книга имеет 216 страниц и этого очень мало даже для боевого фэнтези. А здесь у нас замах на эпическое, где надо больше объяснять, давать глубину, художественно растягивать и украшать текст. Не надо 600 страниц, но я уверен, что книги точно бы выиграли от добавления всего этого еще на 50-70, или даже 100 страниц. Часто вкус книг чувствуется именно в деталях, и тут их как раз не хватает.

Персонажи так же страдают от отсутствия объема, уточнений и различных мелочей о них, но Игоря Варяжича можно назвать самым проработанным. Его мотивы и действия понятны и логичны, сам он достаточно объемный, но не всем так повезло. Например, его сестра Богдана, которая позже получит собственную сюжетную линию выглядит, и есть, как неживая фигура в руках автора. Она делает что скажут, и в конце ее величественные мотивы нивелируются и заканчиваются ничем.

В целом книга полна приключений, преград и трудностей для героев, но все это они преодолевают легко, очень легко, или достаточно легко. Кто бы ни был перед героем — магический лепрекон или сам Всеотец, разобраться с ним, преодолеть магией или разрулить ситуацию другим способом получается почти без проблем. Лучше бы этих квестов-приключений-трудностей было существенно меньше, но каждый из них был действительно сложным, на грани возможностей, но автор придумал их очень много, а вот о сложности не позаботился.

Также отмечу плохое качество изданий. Серия «Ничья земля» Яна Валетова была плохого качества, там также текст иногда был перекручен, низкое качество бумаги и тому подобное. Но здесь получилось еще хуже. Дело в том, что две книги из трех развалились и расклеились пока я их читал. А я очень осторожно отношусь к книгам, буквально сдуваю с них пыль, да и читал я каждую всего несколько дней. Здесь проблема, что на корешке было ну очень мало клея, а значит логично, что листам не за что было держаться. Только второй том имел большое количество клея, все было сделано как надо, книга хорошо и полностью раскрывалась и точно не развалится в ближайшее время.

А потом я посмотрел на типографию и вот что обнаружил: первый и второй тома, те самые что развалились, печатались каким-то ФОП, а вот тот качественный второй том отдали на печать в классическую типографию. После этого у меня возникли логичные вопросы к издательству «Мандривец». Понятно, что первый том напечатали, обнаружили, что качество плохое, а на второй том обратились в типографию и сделали качественно. Все логично. Но почему на третьем томе решили вернуться к плохому качеству? Почему не напечатали первый том и все остальные нормально? Очень надеюсь, что издательство исправится в дальнейшем.

Сама же картинка обложек тоже может вызвать замечания. Кому-то она будет слишком простой, с чем я тоже согласен. Но здесь хорошо, что название серии и каждого отдельного романа сразу говорят нам о его приблизительной направленности и жанровости. А еще очень хочется видеть серию в одном издании, в твердой обложке с замечательным жанровым рисунком.

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