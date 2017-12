Finding Paradise: обретение забытого рая

Есть такие игры, которые неожиданно привлекают к себе внимание людей, совершенно далёких от всего мира компьютерных развлечений, становятся «культовыми» в самых широких кругах и порождают целые поколения последователей и подражателей, будучи при этом скромными инди-проектами, изначально не претендовавшими ни на какие лавры. Из представителей жанра адвенчур к этой категории можно отнести, например, Myst, – а также и To the Moon, проект канадского разработчика китайского происхождения Кана Гао, созданный в 2011 году на основе непривычного для приключений движка RPG Maker. Отличавшийся довольно-таки неказистой визуальной частью и не самой высокой интерактивностью, он отчасти походил на «визуальную новеллу», но зато сумел покорить сердца многих пользователей захватывающим и эмоциональным сюжетом. Полноценного продолжения пришлось ждать шесть с лишним лет, но сразу скажем, что – как и в случае с другим одновременно появившимся долгостроем, Gorogoa, оно того стоило.

О разработке Finding Paradise, чьим названием тогда было ещё более очевидное To the Moon 2, стало известно ещё в середине 2012 года, а релиз был намечен на ту же осень – и, как водится в таких случаях, постоянно отодвигался. Вместо сиквела автор в 2013–2015 гг. порадовал своих поклонников лишь двумя бесплатными «минизодами» да одной коммерческой миниатюрой, A Bird Story, кратко повествовавшими то о приключениях тех же основных героев в обыденной или праздничной рабочей обстановке, то об одной истории из детства их нового будущего клиента – как раз того, с кем нам и предстоит встретиться в долгожданном продолжении. Строго говоря, для игры в Finding Paradise знакомство с предыдущими выпусками серии, даже с самой To the Moon, не требуется – но не порекомендовать его для полноты ощущений никак нельзя, да и вряд ли кто-либо из поклонников приключенческих игр вообще и творчества Кана Гао в частности прошёл мимо ставшего уже легендарным первоисточника.

Всё же напомним основные идеи местного сюжета для лучшего понимания предыстории. Двое наших героев, серьёзная и тёмнокожая доктор Ева Розалин и немного взбалмошный доктор Нил Уоттс, – сотрудники корпорации Sigmund, чьё профессиональное занятие – при помощи хитрого оборудования проникать в память умирающего человека и выполнять его последнее желание: изменять воспоминания о прожитой им жизни таким образом, чтобы в последний момент он мог почувствовать, что достиг именно того, чего всегда хотел (пусть такое достижение и останется, так сказать, «виртуальным», существуя лишь в угасающем сознании испускающего свой последний вздох пациента). Вероятно, большинство рядовых клиентов компании желают чего-нибудь совсем уже банального, вроде славы, денег или кругосветных путешествий, – но в историях, рассказанных нам Freebird Games, мы сталкиваемся с гораздо более интересными и уникальными случаями. Игравшие в To the Moon наверняка помнят, как не самое вроде бы оригинальное стремление очередного пациента полететь на Луну обернулось для Евы и Нила куда более сложным делом, – так что можно не сомневаться, что выполнить последнюю волю персонажа Finding Paradise, вышедшего на пенсию лётчика по имени Колин, будет столь же непросто.

Внешний вид приключений доктора Розалин и доктора Уоттса за все эти годы практически не изменился (за небольшими и весьма забавными исключениями, о которых второй из героев, отвечающий за техническую сторону манипуляции воспоминаниями, не преминет рассказать нам вскоре после начала). Пиксельная графика, разрешение 640х480, изометрическая перспектива а ля jRPG (характерные для визуальных новелл живописные крупные планы появятся лишь под самый конец)… Управление персонажами элементарно и осуществляется при помощи стрелок, а пробел позволяет проматывать реплики; что бесед, что просто монологов и размышлений вслух здесь, конечно же, огромное количество, и выдаются они, как правило, автоматически – лишь изредка можно выбрать вариант ответа, но ни на что особо существенное в плане развития сюжета это не повлияет.

Правая кнопка мыши вызывает экран меню с тремя вкладками – помимо стандартных опций сохранения и загрузки, здесь присутствует перечень заметок о тех важных сюжетных вещах, которые встретятся нашим героям в их ментальных путешествиях, и даже инвентарь. Впрочем, и то, и другое практически бесполезно и для прохождения игры не требуется: взять можно будет один-два предмета, однако применять их и вовсе нигде не придётся, как и упомянутые заметки (эти последние можно разве что перечитывать, дабы немного освежить в памяти ход событий после некоторого перерыва). Управлять мы будем и Евой, и Нилом, которые по большей части странствуют всегда вместе (с неизменными спорами, шуточками и пререканиями), – разделяются они только пару раз, да и то ненадолго. В некоторых случаях доступно переключение между персонажами; а временами, ближе к концу будут встречаться даже аркадные и ролевые вставки, с перемещением по WASD и выбором нужного действия, – однако, как и в To the Moon, местные «бои» скорее опциональны, предельно просты и добавлены забавы (и разнообразия) ради.

Основной же игровой процесс, условно разделённый на несколько глав, заключается (после прибытия в дом к умирающему клиенту и подключения его к аппарату реконструкции воспоминаний) в путешествии по фрагментам памяти Колина, относящимся к самым различным возрастам, от старости до детства (по нисходящей линии). Каждый такой фрагмент представляет собой своего рода «уровень» из нескольких локаций, на котором нужно будет отыскать юного или не очень героя и пережить вместе с ним одно или несколько более-менее ярких событий и встреч, а также обнаружить некий ключевой объект, активация которого позволит Еве и Нилу переместиться в следующее, логически связанное с текущим воспоминание.

Для такой активации потребуется сначала собрать несколько «шариков», которые выдаются за знакомство с теми самыми памятными событиями данного фрагмента памяти, – на каждом уровне их насчитывается от одного до пяти штук: нужное количество отображается в ячейках в нижней части экрана. После этого понадобится «разблокировать» перемещение путём решения аркадной головоломки типа «три в ряд»: сделать это будет совсем не сложно, хотя автор приложил немало усилий к тому, чтобы разнообразить банальную задачку неожиданными препятствиями. Если поначалу для выстраивания цепочки из трёх одинаковых предметов (как правило, совпадающих с изображением ключевого объекта, который мы в данный момент пытаемся активировать) достаточно будет пару раз кликнуть на кнопки, отвечающие за передвижение того или иного ряда или строки, то в дальнейшем на поле будут появляться стрелки, отправляющие объект совсем в другую сторону, «глухие» клетки, не подлежащие перемещению, и так далее.

Зная Freebird Games, можно, наверное, и не сомневаться, что Finding Paradise проходится буквально на одном дыхании, будучи далеко не самой короткой по нынешним меркам – исполнение предсмертного желания бывшего лётчика (и ещё более бывшего мальчика-с-птицей) занимает около пяти часов реального времени. И – да, история, которую нам расскажут, по-прежнему столь же трогательная и захватывающая. А ведь есть здесь ещё и превосходная во всех отношениях музыка, за авторством того же Кана Гао и американки с японскими корнями Лауры Сигихары, исполняющей также и вокальную партию.

Пожалуй, единственным условным «недостатком» можно при большом желании назвать разве что необходимость знания языка, принимая во внимание солидное количество здешних текстов, – пока что игра доступна лишь на английском и китайском. Однако более-менее свободным владением как минимум первого из них сегодня уже никого не удивишь, а с учётом популярности работ канадской компании можно не сомневаться в скором появлении перевода второй её «большой» игры на множество других языков, включая русский и украинский.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: По традиции великолепный и немного душещипательный сюжет; простой и при этом увлекательный игровой процесс; запоминающиеся персонажи Минусы: Нет Вывод: У Кана Гао снова всё получилось как нельзя лучше



