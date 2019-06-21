«Мавка. Лісова пісня»: как идет работа над мультфильмом и как развивается вселенная «Мавки»

20 июня 2019 г. украинская компания Animagrad, авторы полнометражного мультфильма «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», и международная платёжная система Mastercard объявили о сотрудничестве. Для нас же это хороший повод рассказать о текущем состоянии работ над мультфильмом «Мавка. Лісова пісня» и развитием бренда «Мавка».

Но сначала о том, что собственно Animagrad и Mastercard планируют делать вместе. Об этом рассказывали Наталья Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине, и Ирина Костюк, продюсер анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня».

Mastercard давно и плотно сотрудничает с киноиндустрией – платежная система является партнером Каннского, Венецианского, Берлинского и Одесского кинофестивалей, работает с отдельными компаниями и фильмами. Сотрудничество Mastercard с анимационным фильмом «Мавка. Лісова пісня» производства студии Animagrad (FILM.UA Group) предполагает серию онлайн и офлайн активностей в 2019-2021 годах. К сожалению, пока что ни Mastercard, ни Animagrad не готовы раскрывать всех секретов, которые партнеры, скорее всего, приберегут к моменту, когда анимационная лента перейдет к фазе активной рекламной кампании, то есть к началу 2020 г., но очевидно, что речь идет о совместном брендинге и маркетинге. Скорее всего, Mastercard позволит своим клиентам создавать дизайн платежных карт, по крайней мере виртуальных, но возможен и выпуск ограниченной серии реальных, с символикой и персонажами фильма. Кроме того, во время презентации несколько раз упоминались AR/VR-приложения по мультфильму.

«Mastercard, как и «Мавка. Лісова пісня», делает мир волшебным благодаря своим инновациям и технологиям. В течение интегрированной кампании мы будем открывать новые грани Вселенной Мавки для наших пользователей – благодаря специальным событиям, 3D и VR, сюрпризным активациям и новому видению городского пространства по мотивам «Мавки», — отметила Наталия Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине. — Согласно нашим исследованиям, кино уверенно занимает ТОП-категории passion – как в Европе, так и в Украине. 47% украинских пользователей ставят кино на первое место среди своих увлечений. Поэтому территория кино и эмоций является традиционной для Mastercard во всем мире. И мы уже не первый год поддерживаем различные международные кинособытия – Каннский, Венецианский, Берлинский, Одесский кинофестивали, и теперь сотрудничество с «Мавкой» является сказочным продолжением нашей киноистории».

Вообще, ситуация с анимационным фильмом «Мавка. Лісова пісня» уникальна для Украины. До релиза мультфильма еще больше года, но он уже привлек множество партнеров, активно продает сопутствующие товары и использует свой бренд в совместном маркетинге.

Так, Animagrad вместе с издательством «Київський будинок книги» выпустил несколько книг по «Мавке». Классическое издание драма-феерии «Лісова пісня» Леси Украинки на украинском и английском языках в кинообложке, хрестоматийный пересказ поэмы для детей с артами из анимационного проекта и скетчбук с героями мультфильма.

Вместе с представительством Всемирного фонда природы WWF в Украине авторы мультфильма приняли участие в конкурсе Partnership for Sustainability Award 2018 и победили в нем в категории «Планета» с проектом «Дім для Рисі». В рамках этой инициативы планируется изучение евразийской рыси на Полесье и улучшение условий проживания хищника в границах его ареала. Часть средств от продажи любых товаров под брендом «Мавки» будет направляться на финансирование этого проекта. В самом же мультфильме будут представлены растения и животные из Красной книги Украины.

Совместно с брендом «Сільпо» студия Animagrad брендировала крупнейший супермаркет сети, открывшийся недавно в ТРЦ Blockbuster Mall (рядом со старым Blockbuster), в стиле мультфильма. Брендирован весь супермаркет, а не отдельная зона, кроме того, в нем можно будет приобрести все сопутствующие товары по мультфильму.

Интересно и уникальное сотрудничество аниматоров с модным домом Navro, в рамках которого были выпущены платья, женские блузы и шарфы в эксклюзивной коллекции Mavka, этнодизайн которой перекликается с образами из мультфильма. Интересно, что создатель бренда Navro, Ольга Навроцкая, сама занимается режиссурой клипов и является художником по костюмам анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня».

Не менее эксклюзивным является и сотрудничество аниматоров с украинским ювелирным брендом OBERIG jewelry, в рамках которого был создан уникальный кулон «Мавчин Оберіг» из серебра и меди.

Такое активное участие в совместном маркетинге различных украинских брендов и, тем более, медиабрендов, необычное для нашей страны явление, на пример Animagrad действительно стоит обратить внимание. Но наверняка нашим читателям больше интересно текущее состояние работ над мультфильмом «Мавка. Лісова пісня». О студии Animagrad и анимационном фильме «Мавка» рассказывала Ирина Костюк, продюсер картины.

К сожалению, с момента выпуска два года назад тизера картины аниматоры не радовали нас новыми видео. Тем не менее, в рамках совместного с Mastercard мероприятия, журналистам продемонстрировали некоторые рабочие материалы – модели персонажей мультфильма, в том числе еще не засвеченные публично, и арты будущих локаций, некоторые из которых выглядят просто фантастически. Увы, мы не можем поделиться с вами этим видео.

На текущий момент над созданием «Мавка. Лісова пісня» трудятся около 70 аниматоров, это большая часть сотрудников студии Animagrad. Скорее всего, работа над мультфильмом будет завершена к концу 2020 г., а релиз «Мавки» состоится уже в 2021 г., одновременно на всех территориях. Права на прокат в Австрии, Германии, немецкоговорящих Трентино-Альто-Адидже, Люксембурге, Лихтенштейне и Швейцарии уже проданы немецко-австрийской Koch Films (часть Koch Media, в которую входят, помимо прочего, игровой издатель Deep Silver и чешская Warhorse Studios, авторы Kingdom Come: Deliverance). Заключены контракты и с рядом других дистрибьюторов, например, на Ближнем Востоке. Больше анонсов по зарубежному прокату последует ближе к релизу мультфильма.

К Рождеству 2019 г. Animagrad планирует выпустить новый праздничный тизер мультфильма. А полноценный трейлер стоит ожидать уже в 2020 г.

Вообще же, в производственных планах Animagrad на 2019 г. два полнометражных анимационных фильма и два новых мультсериала. Кроме основной работы над «Мавка. Лісова пісня», намечены начальные этапы проработки следующего большого мультфильма компании – «Роксолана». Это сказочная версия встречи юной Роксоланы и Сулеймана еще до того, как они стали легендарной парой. Ориентировочная дата выхода «Роксоланы» – 2022 г. Анимационный фантастический сериал «Академія Храбна», ориентированный на аудиторию 16+ и в первую очередь на иностранных зрителей, тоже находится на начальной стадии разработки. Предполагается, что один сезон сериала будет содержать 12 серий по 22-26 минут. Ну и еще один мультсериал – это обучающее фантастическое шоу для младших школьников под названием «Клуб всезнайків». В первом сезоне планируется выпустить 26 серий по 6 минут, а до конца 2020 г. снять два полноценных сезона. Этот проект, как и «Роксолана» создается при поддержке Министерства культуры Украины.

В конце мероприятия журналистам провели небольшую экскурсию по территории группы компании FILM.ua, в состав которой входит студия Animagrad, продемонстрировав в том числе декорации и костюмы из фильма «Захар Беркут», премьера которого запланирована на 10 октября 2019 г., современную студию захвата движения, студию POSTMODERN Digital, создавшую макет Чернобыльской АЭС для сериала HBO Chernobyl / «Чернобыль», студии озвучания, съемочные павильоны и другие производственные площади, расположенные в городке FILM.ua на киевской Троещине.

Спасибо Animagrad и Mastercard за возможность познакомиться с производством анимационных и художественных фильмов. Мы надеемся еще не раз услышать хорошие новости от украинских кинематографистов и, возможно, вернуться на FILM.ua, чтобы собрать больше информации о компаниях, входящих в группу.