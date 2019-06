Рецензия на сериал Chernobyl / «Чернобыль»

Кажется, мы стали забывать, через что Украина прошла в 1986 г. 33 года – большой срок, полтора поколения. Те, кто в момент катастрофы были детьми, уже готовятся к появлению внуков; многих из тех, кто принимал участие в ликвидации аварии, уже нет в живых. О Чернобыле вспоминают лишь к годовщине трагедии – по ТВ показывают какие-то архивные кадры; политики произносят дежурные речи; школьники, плохо понимающие, что происходит, возлагают цветы к памятникам чернобыльцам… Мы стали забывать. Огромное спасибо каналам HBO и Sky Atlantic, Крэйгу Мазину и Йохану Ренку, Джареду Харрису, Стеллану Скарсгорду, Эмили Уотсон и другим актерам, которые напомнили нам о нашей собственной истории и показали всему миру последнее преступление СССР против Украины. Сериал Chernobyl – это настоящий памятник людям, которые отдали свои жизни и здоровье для того, чтобы обуздать обезумевший атом, а еще это памятник всем преступлениям СССР, страны, построенной на лжи, питающейся и прирастающей ложью.

Chernobyl / «Чернобыль» Жанр историческая драма

Создатель Крэйг Мазин

В ролях Джаред Харрис (Валерий Легасов), Стеллан Скарсгорд (Борис Щербина), Эмили Уотсон (Ульяна Хомюк), Пол Риттер (Анатолий Дятлов), Джесси Бакли (Людмила Игнатенко), Адам Нагайтис (Василий Игнатенко), Кон О’Нил (Виктор Брюханов), Эдриан Роулинс (Николай Фомин), Сэм Тротон (Александр Акимов), Роберт Эммс (Леонид Топтунов), Давид Денсик (Михаил Горбачёв), Марк Льюис Джонс (генерал-полковник Владимир Пикалов), Алан Уильямс (Чарков), Алекс Фернс (Андрей Глухов), Ральф Айнесон (генерал-майор Николай Тараканов), Барри Кеоган (Павел), Фарес Фарес (Бачо) и др.

Каналы HBO, Sky Atlantic

Год выпуска 2019

Серий 5

Сайты IMDb

What is the cost of lies? / «Какова цена лжи?» – именно так звучит тэглайн сериала и именно этот вопрос стал для сценариста и продюсера Крэйга Мазина лейтмотивом всей работы над Chernobyl. Мазин досконально, буквально посекундно, исследует события роковой ночи 26 апреля 1986 г., цепочку ошибочных решений, приведших к аварии, побудительные мотивы отдельных участников событий и, конечно же, атмосферу секретности и ложь, ставшую настоящей причиной катастрофы. В случае с Chernobyl поговорка «Со стороны виднее» оправдывается на все сто – взгляд со стороны, не зашоренный идеологическими штампами, получился практически рентгеновским. Оказывается, мы сами до конца не понимали, через что мы тогда прошли и не осознавали, чего нам и, по большому счету, всему человечеству, удалось избежать. Ценой жизней и здоровья, ценой потери части территории.

Сериал Chernobyl – это обвинительный акт против СССР. Как говорит сам Крейг Мазин: «Мы хотели показать что все это происходит в Украине, которая натерпелась вторжений с Запада, геноцида с Востока и, если исключить последнюю войну на Донбассе и оккупацию Крыма, Чернобыль был последним преступлением СССР против Украины». Неудивительно, что сериал вызвал столь бурную реакцию официальных властей России и зрителей из этой страны. Россияне неистово выискивают в Chernobyl ошибки и художественные искажения, которые, несомненно, здесь есть, и обвиняют его авторов в клевете на самый справедливый строй в мире. Тем не менее, рассекреченные в Украине документы КГБ говорят о том, что многие отвратительные поступки советских властей в сериале даже не показали. Россия собирается снимать собственный сериал про Чернобыль, в котором, конечно же, будут американские шпионы и честные КГБшники. Бог им судья.

На самом деле Chernobyl – невероятно реалистичный сериал. Многие фразы, звучащие в сериале – это реальные, задокументированные слова участников событий. Многие кадры повторяют кадры кинохроники буквально один в один. Люди, хорошо помнящие СССР, узнают обстановку, одежду, вещи того времени. Моя кухня в 1986 г. была обставлена практически так же, как кухня профессора Легасова в Москве. Во время поездки в Чернобыль в 1988 г. я надевал точно такую же афганку, как носят ликвидаторы в сериале. Я ездил на таких же автобусах, носил такую же одежду, пил воду из таких же автоматов и т.д.

За аутентичность окружения стоит поблагодарить украинскую компанию Radioaktive film, которая помогала осуществлять съемки в Киеве. Вообще, в нашей стране снималось около 30% сериала, большинство сцен, непосредственно не связанных со станцией. Корпус Биофака КНУ сыграл здание Республиканского комитета Коммунистической партии Белоруссии; здание Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского – здание библиотеки МГУ; улицы Богдана Хмельницкого, Терещенко и Хрещатик – Москву; библиотека КПИ – гостиницу «Припять»; Институт гидробиологии на Оболони – городскую больницу Припяти; Троещина осталась Троещиной. Аутентичные автомобили в фильме были предоставлены украинским клубом автореставраторов. Часть спецэффектов к сериалу делала украинская студия Postmodern Digital.

Все сцены на Чернобыльской станции были сняты на однотипной с ней и уже также выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве. В роли Припяти «снялся» построенный в то же время и по тому же самому проекту жилой район Вильнюса.

Большинство историй в фильме абсолютно реальны. История жены пожарного Людмилы Игнатенко буквально слово в слово повторяет ее рассказ, записанный лауреатом Нобелевской премии писательницей Светланой Алексиевич для книги «Чернобыльская молитва». Это действительно очень страшная история. Авторам даже пришлось смягчить некоторые ее части, касающиеся последней стадии лучевой болезни. Правдивы и истории биороботов, очищавших крышу реактора; чернобыльских водолазов, спасших Европу (двое из героев до сих пор живы); шахтеров, ликвидаторов, даже эпизод со щенками абсолютно реален и тоже смягчен. Это действительно очень пронзительный и сильный сериал, основанный на реальных фактах.

Да, в нем хватает художественных преувеличений и искажений. Те же Легасов и Щербина прибыли в Чернобыль на машине, а не на вертолете, так что сцены со спором между героями просто не было. Легасов и Щербина не присутствовали на заседаниях суда над Дятловым, Брюхановым и Фоминым, Щербина хоть и страдал от лучевой болезни, но не харкал кровью, так что трогательная сцена между персонажами и яркое выступление Легасова – это тоже художественный прием. Но Легасов действительно пытался донести правду об аварии и был подвергнут остракизму в академической среде, он действительно страдал от тяжелой депрессии и его самоубийство стало толчком к внесению изменений в конструкцию реакторов РБМК. Ульяна Хомюк – полностью выдуманный персонаж, но это своеобразный обобщенный образ всех ученых, принимавших участие в ликвидации аварии.

Есть в сериале и множество мелочей, к которым при желании можно придраться. Диких животных убивали не солдаты-срочники, а специальные команды охотников. Водка в Чернобыле, конечно же, была, но не столь открыто. Шахтеры пренебрегали мерами безопасности и возможно, могли работать с голым торсом, но не полностью обнаженными. Обращение «товарищ» использовалось в официальных случаях, но не так часто, как в первой серии. Дым из реактора был не столь темным. Вертолет упал через несколько месяцев после начала ликвидации, а не в первый же день. Могилы пожарных заливали бетоном не в присутствии родственников. В части кадров советских городов видны следы современного утепления стен и металлопластиковые окна. И т.д. и т.п. Но все это ерунда. Главное, что Крэйгу Мазину и Йохану Ренку удалось невероятно точно передать атмосферу Чернобыля. Люди, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, люди, которых эвакуировали из Припяти, говорят, что ощущение аутентичности происходящего просто зашкаливающее.

Если сериал и можно за что-то поругать – так это за то, что осталось за кадром. Событий вокруг Чернобыльской аварии хватило бы еще на пару серий. Авторы не показали выступление Легасова в Вене; полностью опустили самое гнусное преступление советских чиновников – первомайские демонстрации в Киеве и Минске; не показали эвакуацию детей из Киева и опустевший летом 1986 г. город, в котором осталось не больше половины населения. Не показали, как «тепло» встречали некоторые киевляне беженцев из Припяти, шарахаясь от них, как от чумных. Умолчали дикие скандалы, связанные с потерей очереди на квартиры, которые отдали чернобыльцам. Забыли о мародерах, грабивших дома в Зоне отчуждения и продававших радиоактивную мебель и машины ничего не подозревающим гражданам. Не показали подставных жителей Киева, которых КГБ подсылало к иностранцам, подмену проб земли, поддельные интервью и т.п.

Chernobyl – медийный продукт, сделанный на невероятном уровне. Сейчас это самый высокооцененный сериал на IMDb. С рейтингом 9,7/10 он обходит Breaking Bad, Game of Thrones, The Wire, Planet Earth I/II и т.д. (если убрать явно заниженные оценки от жителей России, то рейтинг сериала будет еще выше). Последняя же серия имеет вообще невероятный рейтинг 10/10! Уверен, сериал выиграет все Emmy Award и BAFTA, на которые будет номинирован.

В Chernobyl есть все, что должно быть в хорошем сериале. Невероятный, основанный на реальных историях сценарий. Фантастическая музыка Хильдур Гуднадоттир (Arrival, Sicario, Sicario: Day of the Soldado, Mary Magdalene, грядущий Joker), сделавшая радиацию буквально физически ощущаемой – низкое гудение нарастает при приближении к источнику опасности. Есть фантастическая игра актеров, начиная от звезд сериала Джареда Харриса (Валерий Легасов), Стеллана Скарсгорда (Борис Щербина), Эмили Уотсон (Ульяна Хомюк), Пола Риттера (Анатолий Дятлов), Джесси Бакли (Людмила Игнатенко) и заканчивая исполнителями второстепенных ролей и даже актерами массовки.

Есть невероятный монтаж и работа со временем. Первая серия показывает несколько часов 26 апреля 1986 г., вторая – несколько дней после аварии, третья – несколько недель, четвертая – несколько месяцев. А в пятой счет в некоторые моменты пойдет буквально на секунды. Мало того, сцена на крыше реакторного блока длится ровно 90 секунд, именно столько времени было у солдат-биороботов, чтобы сбросить радиоактивные куски графита в реактор. Фантастическая работа режиссера и монтажера.

Крэйг Мазин и Йохан Ренк проделали невероятную работу – это их звездный час, шанс оставить свои имена в истории кинематографа. Забавно, что до Chernobyl ни сценарист, ни режиссер сериала не создали ничего, что можно было бы выделить. Мазин писал сценарии для второсортных комедий типа Scary Movie 3/4 и The Hangover Part II/ Part III, Ренк исполнял альтернативный хип-хоп, снимал музыкальные клипы и отдельные серии для The Walking Dead и Vikings.

При просмотре сериала Chernobyl настоятельно рекомендую после каждой серии слушать The Chernobyl Podcast, в котором Крэйг Мазин рассказывает о работе над каждой серией, источником информации и вдохновения и том, что в данном эпизоде является правдой, а что — художественным преувеличением. Подкаст доступен на Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Podbay и других платформах. Людям с недостаточным уровнем английского рекомендуется версия на YouTube, в которой имеются английские субтитры.

Chernobyl – очень тяжелый сериал, смотреть некоторые эпизоды просто физически больно. Первые две серии – это вообще один из самых страшных фильмов ужасов, которые я видел. Здесь тоже есть безжалостный монстр, который убивает людей, мало того: монстр невидимый, которого невозможно остановить и уничтожить. Только после просмотра сериала начинаешь понимать, что перенесли наши родители, те из них, кто понимал, что происходит, 33 года назад. Нам страшно сегодня, постфактум.

Chernobyl – сериал, который стоит ежегодно крутить по центральным украинским каналам, чтобы каждый украинец, в первую очередь те, кто идеализируют Советский Союз, даже не успев пожить в нем, понимали, от чего наша страна пытается сбежать последние 5 лет. Это нужно помнить и никогда больше не забывать.