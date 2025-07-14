Новости Устройства 14.07.2025 comment views icon

Мобильный чип Intel Core Ultra 5 245HX побеждает настольный аналог в PassMark и на 40% быстрее i5-14500HX

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Олексій Єрін

Автор новостей

Мобильный чип Intel Core Ultra 5 245HX побеждает настольный аналог в PassMark и на 40% быстрее i5-14500HX

Скоро на рынке должны появиться ноутбуки на базе процессоров Intel Core Ultra 5 245HX. Один из них недавно отметился в бенчмарке PassMark и опередил десктопный Core Ultra 5 245 на 7-8%.

Преимущество над аналогом предыдущего поколения, Core i5-14500HX, оказалось еще большим, его тест оценил более чем в 40% производительности. Появилась публикация в социальной сети X от пользователя X86 is dead&back. Он показал таблицу, в которой Core Ultra 5 245HX приписывается результат 4706 баллов в однопоточном режиме и 41045 в многопоточном. Для сравнения, десктопный Core Ultra 5 245 выбивает здесь 4409 и 37930 баллов соответственно, на 6,3% и 7,6% меньше.

Мобільний чип Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX.
Пост X86 is dead&back

Еще более значимую разницу можно заметить, если обратить внимание на результаты Core i5-14500HX который, по сути, является аналогом и предшественником протестированного процессора, с одинаковым количеством производительных и энергоэффективных ядер — по формуле 6+8. На его счету 3608 баллов при нагрузке на одно ядро и 29089, когда задействованными были все ядра.

Также в сравнении присутствует десктопный Core i5-14500. Он, в зависимости от режима нагрузки, показал 3955 и 31684 балла, на 16% и почти 23% меньше чем у новинки.

Более того, если сравнить полученные цифры с результатами лучшего игрового процессора Ryzen 7 9800X3D то и здесь преимущество будет на стороне Core Ultra 5 245HX на величину до 6% быстродействия. Конечно, при этом надо понимать, что PassMark — это лишь синтетический бенчмарк, поэтому и к результатам его надо относиться с некоторой долей скептицизма. В игровых приложениях Ryzen 7 9800X3D, скорее всего, легко опередит Core Ultra 5 245HX.

Рабочие частоты протестированного процессора лежат в диапазоне от 2,6 ГГц до 4,5 ГГц для E-ядер и от 3,1 ГГц до 5,1 ГГц для P-ядер. Что же касается TDP, то в базовом режиме он составляет 55 Вт, а в «бустовом» 160 Вт, что достаточно много для ноутбучного процессора.

Когда именно ноутбуки на базе Core Ultra 5 245HX появится на украинском рынке, пока что неизвестно, но если они уже доступны нашим зарубежным коллегам, то ждать, видимо, осталось недолго.

Источник: Tom’s Hardware

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