Новости Устройства 14.07.2025 comment views icon

SSD в видеокарте? Дайте два. Именно столько слотов M.2 имеет прототип Colorful

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Вадим Карпусь

Автор новостей

SSD в видеокарте? Дайте два. Именно столько слотов M.2 имеет прототип Colorful

Производитель видеокарт Colorful готовит необычное решение — новую модель в линейке GeForce RTX 50 со встроенными слотами для двух твердотельных накопителей M.2. Прототип такого устройства серии iGame Ultra уже продемонстрировали на выставке Bilibili World 2025. Об этом сообщил ресурс IT Home.

Точное название модели не сообщается. Известно лишь, что эта видеокарта белого цвета имеет систему охлаждения с двумя вентиляторами, а на задней пластине есть вырезы для установки двух M.2 SSD. Такой подход позволяет эффективно расширить общую емкость хранилища в системе напрямую через видеокарту. Это может быть полезно, если слоты M.2 на материнской плате уже заняты накопителями.

Подобные эксперименты уже встречались ранее. Например, ASUS оснащала слотами M.2 свои видеокарты RTX 4060 Ti и RTX 5080 ProArt. Однако Colorful пошла дальше — поддержка сразу двух накопителей выглядит как попытка максимально эффективно использовать свободные ресурсы интерфейса PCIe.

Вполне возможно, что речь идет об одной из карт серий GeForce RTX 5050, 5060 или 5060 Ti. Все они поддерживают PCIe x8. Это означает, что при установке в обычный слот PCIe x16 половина линий просто не используется. Поэтому Colorful может задействовать эти свободные линии, разделив их между двумя накопителями: по четыре линии PCIe для каждого M.2 SSD. Такой подход позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся в системе ресурсы, которые в противном случае просто могли простаивать. Хотя видеокарта с двумя слотами M.2 — это не изобретение Colorful. Ранее подобное решение было в ASUS RTX 4060 Ti.

Итак, интеграция SSD непосредственно в видеокарту имеет свои преимущества, но в то же время есть и некоторые ограничения. Например, такое решение актуально лишь для видеокарт с интерфейсом x8. Если применить подобное на картах более высокого класса, которые используют все 16 линий, то придется делить пропускную способность между GPU и накопителями. А это уже риск снижения производительности самой видеокарты.

Также встает вопрос целесообразности. Большинство современных материнских плат уже имеют достаточно M.2-слотов для обычного пользователя. Итак, встроенное хранилище на видеокарте — это скорее интересный технический эксперимент и нишевое решение для небольшого количества заинтересованных лиц, чем насущная потребность рынка.

Пока Colorful не опубликовала официальные характеристики, цены или сроки начала продаж новой видеокарты со слотами для SSD. Прототип остается на стадии демонстрации, и неизвестно, дойдет ли он до серийного производства.

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Источник: tomshardware

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