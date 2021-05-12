Nissan LEAF «официал»: кто против? ТОП-5 электрокаров за $35-40 тыс.





Итак, это произошло: в Украине стартовал прием заказов на Nissan LEAF через сеть официальных дилеров! Почему это событие для рынка? Потому что это массовый электромобиль, который вместе с Tesla, стоял у истоков нынешнего электромобильного мира. Однако прошло 10 лет. Электромобиль Nissan LEAF сменил поколение и продался тиражом в 500 тыс. экземпляров. Но и конкуренты не дремлют: сегодня можно отыскать немало стоящих альтернатив уже хорошо знакомому Nissan LEAF. Или нельзя?…

Мы подготовили подборку из нескольких электромобилей, для которых за «отправную точку» можно принять хэтчбек Nissan LEAF: сравнимая цена, возможность перевозки 4-5 людей и багажа, запас хода порядка 300 км (а лучше больше), реальная возможность покупки в Украине. Статус «официала» будет оговорен отдельно, сравниваем только новые электрокары. Вкратце напомним про модель, дадим ссылку на тест-драйв, проанализируем цену – чтобы, в итоге, получить реальную картину того, что можно купить за $35-40 тыс. в Украине.

Вариант первый – Nissan LEAF (от $35 тыс.)

Начнем с зачинщика события: электромобиль Nissan LEAF второго поколения. Это привычный 5-дверный 4,5-метровый хэтчбек с приводом на передние колеса и расположением аккумулятор в нижней части кузова, в пределах 2,7-метровой колесной базы. Если хотите – «золотая классика» построения массовых электромобилей. В салоне достаточно места для 4-5 людей, плюс достаточно вместительный багажник (435 литров). Во втором поколении появились более качественные отделочные материалы. Передняя панель и приборы стали более привычными по дизайну – но также и более интуитивно-понятными в использовании.

Электромобиль Nissan LEAF второго поколения – как отправная точка: аккумулятор на 40 кВтч, электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), запас хода до 389 км (WLTP), продажа через сеть официальных дилеров, цена от 976,5 тыс. грн. или около $35 тыс.

Как видите, «официал» Nissan LEAF стартует со своей основной версии. Хотелось бы, конечно, увидеть в Украине Nissan LEAF e+ с увеличенным аккумулятором (62 кВтч) и более мощным электромотором (160 кВт или 217 л.с.), но пока планов на такую версию у официального украинского импортера Nissan нет. Схожая ситуация с комплектациями – для запуска модели подобрана наиболее оптимальная версия N-Connecta: довольно обширный перечень оснащения, но без «перегибов», которые могли бы заметно увеличить цену. Фактически на текущий момент для Nissan LEAF можно выбрать лишь цвет. Чем ответят конкуренты?

Вариант второй – Hyundai Ioniq (от $34 тыс.) и Hyundai Kona (от $36 тыс.)

Прямым конкурентом для Nissan LEAF выступает хэтчбек Hyundai Ioniq: схожий 5-дверного хэтчбек, также передний привод. Вот только расположение тягового аккумулятора отличается: фактически он «висит» на задней оси, частично – в пределах колесной базы, частично – в заднем свесе. К слову, электрокар недавно Hyundai Ioniq заметно изменился: обновился дизайн и салон, появился более мощный мотор и новый аккумулятор. Но даже в таком варианте он не дотягивает до показателей Nissan LEAF: мощность 100 кВт (или 136 л.с.), АКБ лишь 38 кВтч и 311 км (WLTP). Зато и цена ниже – от 943,6 тыс. грн. или чуть меньше $34 тыс.

Но ведь у Hyundai есть еще один «туз в рукаве», который называется Kona Electric. Только не обольщайтесь ценой от 1,02 млн грн (от $36 тыс.): это прайс стартовой версии с аккумулятором на 39 кВтч. Если вы хотите получить максимум преимуществ от модели Kona Electric – электромотор на 150 кВт (204 л.с.), аккумулятор на 64 кВтч, запас хода в 450 км – то придется хорошенько заплатить: максимальная версия электромобиля оценивается в сумму порядка 1,3 млн грн. или $46,5 тыс.

Hyundai готов к двойному удару: хэтчбек Ioniq Electric – для любителей комфорта и с акцентом на более низку цену (хотя и в ущерб характеристикам), кроссовер Kona Electric – для фанатов высокой мощности и дальности хода (но заметно дороже). Оба электромобиля продаются через сеть официальных дилеров.

Вариант третий – MINI Cooper SE (от $36 тыс.) и BMW i3 (от $41 тыс.)

Схожий подход с двумя моделями демонстрируют и немцы. Дерзкая новинка MINI Cooper SE готова очаровать внешним дизайном, классным салоном, динамичным драйвом, отменной управляемостью! Только не надо говорить о практичности… Потому, что тогда вспоминается теснота для задних пассажиров, маленький багажник и такой же маленький аккумулятор (32,6 кВтч), скромный запас хода порядка 230 км (WLTP). Технические особенности вкратце: 3-дверный хэтчбек, мощность 135 кВт или 184 л.с., аккумулятор в нижней части кузова, передний привод. Ценник – от 1,01 млн грн. или $36 тыс.

Последнее масштабное обновление BMW i3 случилось несколько лет назад и подарило нам немало интересного: подправленную внешность, увеличенный аккумулятор, «подогретую» версию i3S. Как результат – сейчас уже далеко немолодой BMW i3 может предложить АКБ на 42 кВтч и запас хода 260-359 км (в зависимости от версии, без учета REX-версии). Плюс он выделяется оригинальной конструкцией: алюминиевое шасси, карбоновые внешние панели, дополнительные задние дверцы. Однако и ценник выше – от 1,14 млн грн или почти $41 тыс.

Традиционного универсального 5-дверного хэтча или компактного кросса здесь не найти: или тесный, но милый «живчик» Mini Cooper SE, или пожилой, но экстравагантный электрокар BMW i3 (и даже i3S). Оба электромобиля продаются через сеть официальных дилеров.

Вариант четвертый – Volkswagen ID.3 (от $42 тыс.)

Пожалуй, один из самых сложных конкурентов для Nissan LEAF – и один из самых современных. Компания Volkswagen с моделью ID.3 решила пойти в «ва-банк»: оригинальная платформа и задний привод, большая колесная база (2,765 м) и отменный внутренний простор. Аккумулятор все также располагается в нижней части кузова, но сам по себе аккумулятор может быть достаточно большим – старшие версии Volkswagen ID.3 получаются АКБ с номинальной емкостью 82 кВтч, что обещает запас хода до 550 км (WLTP). Да и мощный электромотор (150 кВт или 204 л.с.) гарантирует уверенную динамику при достойной «максималке». Но за все надо платить: средняя версия ID.3 (62 кВтч, 420 км WLTP) оценивается в $42-47 тыс., цена максимальной версии ID.3 (82 кВтч, 550 км WLTP) стартует с отметки $50 тыс.

Электрокар Volkswagen ID.3: широкая гамма версий, оригинальная конструкция с задним приводом, большие аккумуляторы. Но ценник немаленький. В текущий момент электромобиль доступен к покупке через частных продавцов, продажи через официальных дилеров будут позже, через несколько лет.

Вариант пятый – Tesla Model 3, Chevrolet Bolt, Mercedes EQA, Renault ZOE Z.E. 50…

А ведь сколько еще интересных электромобилей являются пусть не прямыми, но косвенными конкурентами. Если финансы позволяют «доложить еще чуть-чуть», то можно рассматривать к покупке базовые версии Tesla Model 3. Интересен просторный и «дальнобойный» электрокар Chevrolet Bolt, который недавно прошел обновление. А еще существует Renault ZOE Z.E. 50 (жаль, никак не доедет до Украины, хотя ранее модель ZOE продавалась «официалами»). А еще недавно у нас бы открыт прием заказов на электромобиль Mercedes EQA. И если продолжить тему «горячих новинок», то в этом году ждем много электромобилей от концерна Stellantis: электрические версии уже известных моделей Peugeot 2008 и DS 3 Crossback, плюс электро-модификации Citroen C4 и Opel Mokka. О цене говорить пока рано, но надеемся, что их ценник уложится заметно ниже очерченного диапазона $35-40 тыс.

Электрокар Tesla Model 3 уже отлично известен в Украину и вот недавно пережил небольшое плановое обновление (скоро расскажу). Новинка Mercedes EQA напротив – только начинает свою карьеру в мире и в Украине.

В итоге: все-таки Nissan LEAF или?…

Ключевое слово «или». Вот, что радует больше всего. Когда-то по-настоящему важных электромобилей было лишь два: как раз Nissan LEAF (массовый «народный» электромобиль) и Tesla Model S (пример «секси»-электрокара). Остальные модели выглядели штучными экспериментами. Но взгляните, что мы имеем сегодня: широкий и разнообразный выбор! И вдвойне радует, что пусть электрокары-«официалы» в Украине начинались с дорогих моделей Jaguar, Porsche, Audi, Mercedes – но сегодня уже явно заметен вектор на дебют «народных» брендов и моделей: вслед за Hyundai, Renault, Nissan вскоре ждем Peugeot, Opel, Citroen.

Что касается модели Nissan LEAF, то электромобиль, что называется, «попал в рынок». Пусть по нынешним временам у него не самые выдающиеся технические характеристики, но и ценник привлекательный – дешевле только Hyundai Ioniq, который уступает в мощности и запасе хода. Опасным конкурентом явлется Volkswagen ID.3 (простор салона, мощность и динамика, емкость АКБ); однако данный электрокар оказывается дороже, да и продаж через «официалов» сейчас нет. Полная противоположность: электрокар MINI Cooper SE почти сравним по цене с Nissan LEAF, выделяется яркой оригинальностью, но приносит в жертву практичность и запас хода. В итоге, пожалуй лишь время и итоговые продажи дадут ответ на главный вопрос: чем станет Nissan LEAF для украинцев – дорогой нишевой «игрушкой» или «золотой серединой» для многотысячной армии фанатов. А как считаете вы? Ждем ваших ответов в комментариях!