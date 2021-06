Обзор игры Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank — одна из старейших игровых серий (первая часть увидела свет почти 20 лет назад, в 2002 г.), все игры в которой, не считая буквально одного-двух мобильных проектов, выходили эксклюзивно для консолей Sony. С релиза последней части приключений неразлучной парочки — ломбакса Рэтчета и его неизменного спутника, робота Кланка, прошло уже пять лет, и сейчас мы наконец получили возможность вновь встретиться со старыми знакомыми.

Ratchet & Clank: Rift Apart Жанр платформер / шутер от третьего лица

Платформа PlayStation 5

Разработчик Insomniac Games

Издатель Sony Interactive Entertainment

Практически неизменным разработчиком всего цикла, начиная с самого первого проекта еще для PlayStation 2, выступает Insomniac Games — авторы серий Spyro the Dragon, Resistance, Marvel’s Spider-Man. Они ответственны за предыдущую игру, Ratchet & Clank (2016) для PlayStation 4, которая была, по сути, ремейком самой первой части, «смешанной» с одноименным мультфильмом, вышедшим в том же году. Они же трудились и над новой игрой — уже шестнадцатой частью в серии, Ratchet & Clank: Rift Apart, вторым большим эксклюзивом для PlayStation 5. Чтобы окончательно запутать тех, кто с циклом знаком только понаслышке: Rift Apart не выступает сюжетным продолжением игры 2016-го года — это прямой сиквел предыдущей части, Ratchet & Clank: Nexus, который вышел в 2013 г. на PlayStation 3.

С самого начала Rift Apart продвигалась как проект, который наглядно покажет, на что способно «железо» новой консоли — и начало игры не разочаровывает. Рэтчет и Кланк, признанные и обожаемые герои всей галактики, участвуют в масштабном и зрелищном параде в свою честь, и экран буквально взрывается красками, огромным количеством разнообразных предметов и массой мельчайших деталей, так что порой даже сложно уследить за происходящим в кадре. Разумеется, все хорошее для наших героев быстро заканчивается, и в праздник на всех парах врывается их извечный противник, суперзлодей доктор Нефариус. Он получает в свои руки мощное оружие, артефакт расы ломбаксов «Измеренитель» (Dimensionator), способный пробивать разломы в пространстве, через которые можно попасть в другие измерения — и, само собой, жаждет с его помощью наконец воплотить свою сокровенную мечту «убить всех человеков». Естественно, ситуация быстро выходит из-под контроля, и торжества заканчиваются хаотичным открытием порталов, через которые неразлучная (до поры до времени) парочка совершает крайне эффектное путешествие, проносясь через самые разные миры на неимоверной скорости.

В итоге она попадает в своеобразный параллельный мир, где местный Нефариус оказался более успешен в захвате власти, чем наш старый знакомец — так что здесь он не какой-то там «Доктор», а самый что ни на есть «Император». И, что не менее важно — здесь также присутствуют альтернативные версии главных героев, ломбакс женского пола Ривет и робот с таинственным прошлым и непонятными до поры до времени предубеждениями против дружеских отношений — Кит (тоже явно женского пола). Как несложно догадаться, несмотря на то что мир в игре оказывается новым, наша задача стара как вселенная игры: остановить доктора Нефариуса. То есть императора. Обоих, в общем.

По мере прохождения Ratchet & Clank: Rift Apart под нашим управлением будет оказываться то старина Рэтчет, то новенькая барышня Ривет. Да, появление нового играбельного ломбакса изрядно оживило лор вселенной (и наверняка окажется источником вдохновения для бесконечного потока фан-арта в самых разных жанрах) — Ривет, лидер местного Сопротивления, получилась действительно интересным персонажем с неплохо прописанной историей. Геймплейно, впрочем, особой разницы между ними нет — управляются они одинаково, и даже арсенал оружия по мере покупки новых стволов и прокачки старых полностью синхронизируется между ними. Ну разве что в цепочке ударов оружием ближнего боя финальный удар у Ривет выглядит иначе.

Люди, незнакомые с циклом, часто считают Ratchet & Clank обычным платформером, где Рэтчет бегает/прыгает по сложным многоуровневым развязкам и попутно лупит противников по головам гигантским гаечным ключом. На самом же деле это в первую очередь… шутер от третьего лица — конечно, с изрядной долей прыжков между платформами. Фирменный гаечный ключ годится только против самых слабых противников, на которых жаль патронов (и, конечно, против многочисленных ящиков — бесконечного источника гаек, местной валюты). Основной же арсенал у Рэтчета (а теперь и Ривет) — это разнообразные экзотические «пушки», уничтожающие многочисленных противников на расстоянии — от оружия ближнего боя, вроде «молниевого шотгана» Executor, и до вполне традиционной снайперской винтовки Headhunter, оптический прицел которой вдобавок способен замедлять течение времени.

В итоге экшн в игре — это такой себе run’n’gun шутер, где рядовые стычки с противником проходятся в «мясном» режиме, а на аренах начинается натуральный мультяшный DOOM (в его современной реализации) – врагов много, они прут со всех сторон, и наши ломбаксы крутятся как угорелые, стараясь стрелять во все стороны одновременно, постоянно переключаясь между пушками и при этом не оставаясь дольше пары секунд на одном месте. Ну а схватки с боссами порой и вовсе выглядят как крайне облегченная версия какого-нибудь Returnal: запоминаем шаблоны поведения, уворачиваемся от многочисленных лучей и прочего дальнобойного оружия, отскакиваем с линии атаки ближнего боя и попутно лавируем между «лужами» с уроном по площади.

Те, кто играл в предыдущие части, на этом этапе могут заметить, что описание игрового процесса в Ratchet & Clank: Rift Apart подозрительно напоминает то, что они уже видели раньше, и будут правы. Несмотря на нововведения, Rift Apart в основе своей полностью следует традициям серии, не привнося в привычный геймплей ничего особо нового. С одной стороны, правило «не сломалось — не чини» никто не отменял, но с другой — если вы недавно играли, например, в предыдущую часть, Ratchet & Clank 2016 года (благо пару месяцев назад ее как раз раздавали абсолютно бесплатно), при игре в Rift Apart вас будет преследовать стойкое чувство дежа-вю: новая игра порой кажется каким-то HD-ремастером предшественницы.

Да, главных героев теперь два, но второй(ая) управляется точно так же и отличается от первого, по сути, только цветом меха и наличием женского голоса. И даже главная «фишка» игры, те самые разломы (rifts), которые на стадии анонсов выглядели как самое главное нововведение в геймплее, на самом деле почти ничего в нем не меняют. Игрок не может их расставлять по своему желанию — это вам не Portal, в конце концов. Да, разломы регулярно появляются в сюжетных видеороликах и активно участвуют в развитии сюжета, но в ходе игры они по большей части или просто украшают местное небо на фоне, или же служат для доставки очередной порции пушечного мяса на головы главным героям. За редким исключением, игроку они в основном доступны для двух целей: либо как фиксированные точки быстрого перемещения по карте, либо для проникновения в «карманные измерения» (pocket dimensions) – скрытые на локациях мини-уровни с простенькой задачкой на получение части коллекционного доспеха с различными бонусами. Даже между планетами перемещаться приходится по старинке — на космическом корабле; демонстрация портальной технологии в самом начале игры, где мы пролетали сквозь цепочку разломов через полдесятка миров за считанные секунды, так и осталась единственным примером ее активного «межпланетного» использования.

В итоге разломы в основном работают как просто еще один способ быстрого прыжка по карте (например, на арене с волнами противников или для перемещения на другой участок уровня, никак более с текущим не соединенный), такая себе альтернатива перелета по воздуху с помощью троса. Зато с чисто технической точки зрения система разломов действительно производит сильное впечатление — быстрый «прыжок» в портал вдали от вас выглядит так, будто вы зацепили его крюком и… подтащили к себе всю карту, при этом реальность как бы раздваивается — вы одновременно и остаетесь на одном месте и быстро «скользите» через пространство. Перемещение даже в другой мир происходит совершенно бесшовно и без малейших признаков каких-то подзагрузок — по словам разработчиков, это оказалось возможным благодаря суперскоростному SSD в PlayStation 5.

Вообще, в техническом плане Ratchet & Clank: Rift Apart выглядит очень хорошо. Все модели, включая противников и объекты на уровнях, очень детальные, а модели главных героев вообще состоят из ~250 тыс. полигонов каждая, и в видеовставках на движке игра выглядит как полноценный дорогостоящий мультфильм какого-нибудь DreamWorks. Как и в других PS5-проектах, в Rift Apart есть 3 видеорежима: Fidelity (максимальное качество изображения с рейтрейсингом, в полноценном 4K с частотой кадров 30 fps), Performance RT (отказ от части самых тяжелых эффектов и с понижением разрешения, зато с эффектами рейтрейсинга и при стабильных 60 fps) и Performance (режим с 60 fps и без рейтрейсинга, но с более высоким разрешением, чем в Performance RT). В процессе игры заметить сколько-нибудь серьезную разницу в картинке между первыми двумя не получается (чуть иначе выглядит освещение и отражения в зеркальных поверхностях, и только), зато 60 fps в настолько динамичной игре — это очень веский довод в пользу Performance RT.

Возможности нового контроллера используются достаточно активно; как и в Returnal, у целого ряда оружия переключение между обычным и альтернативным режимом происходит через полное нажатие курка DualSense, с преодолением сопротивления «моторчиков» на половинном нажатии, а haptic feedback отрабатывает «отдачу» в очень широком спектре, добавляя к визуальным отличиям стволов в немаленьком арсенале еще и тактильные .

На прохождение сюжетной кампании уйдет часов 15 или чуть больше, после победы над Нефариусами можно заняться «добиванием» трофеев, выполняя пропущенные побочные задания и собирая коллекционные предметы, или начать игру по новой, на более высоком уровне сложности. Подытоживая: возвращение в мир(ы) Рэтчета и Кланка получилось действительно удачным, играть в Rift Apart оказывается очень интересно и увлекательно, даже несмотря на то что игра на самом деле не так уж сильно отличается от предыдущих частей серии.