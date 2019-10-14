«Пилигримы»: забавное казуальное приключение





В наши дни многие игры появляются на свет спустя годы ожиданий, одной, а то и пары кампаний краудфандинга и нескольких непременных переносов даты выпуска. Вдобавок ещё и качество таких долгожданных проектов, как созданных ветеранами индустрии, так и представленных начинающими инди-авторами, нередко откровенно разочаровывает. К счастью, иногда всё бывает совсем наоборот: продукт именитой студии выходит без какого бы то ни было анонса или рекламы – и оказывается на удивление достойным и чуть ли не кандидатом в призёры года. Пусть и в самой лёгкой из весовых категорий, как у практически казуальных чешских «Пилигримов».

Pilgrims («Пилигримы») Жанр Адвенчура

Платформы Windows / Mac OS X / Linux

Разработчик Amanita Design

Издатель Amanita Design

Сайт, Steam, GOG

Якубу Дворски и его Amanita Design уже давно не нужно никому ничего доказывать, равно как и заманивать публику на Kickstarter богатыми обещаниями и красивыми картинками. Их орденоносный и памятный Machinarium до сих пор служит примером того, как можно и нужно делать совершенно самобытные и при этом увлекательные игры полностью ручной работы, где каждый штрих на каждом экране нарисован, что называется, «с любовью» – и превращает само пребывание в здешнем мире в одно сплошное удовольствие, которое так и хочется растянуть. С момента выхода приключений робота Йозефа – которым как раз в эти дни исполняется целых десять лет – чешские мастера успели выпустить такие вещи, как Botanicula, Samorost 3 и прошлогодний Chuchel. Пусть они и не достигли славы Machinarium, но вполне подтвердили как репутацию авторов, так и то, что качество игры далеко не всегда определяется полигонами и продолжительностью. Тем временем придуманный Дворски и его коллегами поджанр «саморостоидов», или просто «кликалок» – упрощённых адвенчур с минимальным инвентарём и практически лишённых текста или озвучки – служил и служит источником вдохновения для многих других инди-авторов, а сама Amanita анонсировала лишь один проект, Creaks, выход которого всё ещё ожидается в текущем году.

Тем большей неожиданностью оказался внезапный выпуск «Пилигримов», да ещё и за авторством самого Якуба Дворски, а не других команд его же компании, подобно тем же Creaks, Botanicula и Chuchel. Новинка представляет собой ещё более миниатюрную и казуальную вещицу, чем даже её непосредственные предшественники; сюжет практически отсутствует: наш основной герой, мужчина в шляпе, с рюкзаком и большими-пребольшими чёрными усами, – безымянный путешественник, застрявший в какой-то далёкой лесной местности и пытающийся договориться со здешней лодочницей о транспортировке куда-то дальше по реке. В окрестностях вскоре найдутся ещё трое персонажей, которые присоединятся к нашему первому протагонисту в его странствиях: старушка-нищенка, которую злая ведьма выгнала из её собственного дома; упитанный бородатый детина – силач и забияка, подкарауливающий в тёмном лесу незадачливых путников (но за бутылку доброго пойла вполне способный с ними и подружиться); и маленький волосатый чёртик прямиком из ада – понятное дело, скорее забавный, чем пугающий.

Как можно видеть, на первом плане в «Пилигримах» оказывается юмор – и визуальная сторона проекта это только подчёркивает. К сожалению, собственно картинка занимает лишь одно небольшое окно по центру экрана, большая часть которого отведена под темноватый фон; изображения выполнены в стиле старых карандашных иллюстраций: очень простенько, но мило и со вкусом. Вместо озвучки присутствуют различные звуковые эффекты, в том числе призванные заменять речь персонажей, – музыкальное оформление за авторством опытнейшего композитора Томаша Дворжака вызывает только положительные эмоции, а общаются действующие лица нашей истории при помощи пиктограмм, так что всё будет вполне понятно. Текст отсутствует начисто, за исключением надписей в меню, которое вызывается нажатием на звёздочку возле правого верхнего угла центральной картинки; при повторном просмотре анимации можно нажать на двойную стрелочку внизу для её ускорения, а свиток слева вверху позволяет вернуться с текущей локации на глобальную карту. На последней требуется указывать дальнейшее место назначения для перемещения героя и его спутников – из примерно полутора десятков доступных.

Игровой процесс в целом соответствует таковому у классической адвенчуры и предусматривает коллекционирование и применение предметов и общение со встречными персонажами – вот только место инвентаря занимает колода карт, расположенная в нижней части экрана и содержащая в себе как подбираемые нами полезные вещи, так и собственно «пилигримов» из нашей партии. А потому первым делом при приходе в какую-либо локацию нужно будет переместить на основное окно кого-то из игровых персонажей, – как уже замечалось, поначалу у нас имеется лишь один герой, который по мере прогресса в своих приключениях обзаводится спутниками (а затем и лишается их снова, когда кто-то из этой троицы достигает с нашей помощью цели своего собственного «квеста»). После этого можно уже нажимать на интересные места на экране или задействовать там ту или иную карту с предметом, зажимая и перемещая её левой кнопки мыши (посредством которой и реализовано всё местное управление).

Задачки одновременно просты и увлекательны, потому как основной изюминкой «Пилигримов» является возможность их решения самыми разнообразными способами. Например, любого встречного персонажа, обладающего чем-то для нас ценным, можно, как известно, напоить, усыпить, подкупить – ну или просто задействовать в общении с ним грубую силу. Помимо возможности использования разных предметов, ещё и каждый из трёх дополнительных персонажей обладает своими уникальными особенностями, так что после первого прохождения игры сохраняется интерес и к повторному – особенно если вы принадлежите к числу охотников за «достижениями». А вот продолжительности от заведомо казуальной и миниатюрной адвенчуры ждать не стоит: разобраться со всеми проблемами путешественников удастся с первого раза минут так за сорок пять. Впрочем, зачислять этот показатель в недостатки не стоит и ввиду позиционирования игры, и благодаря тому самому призыву к поиску альтернативных решений, ну и, наконец, хотя бы потому, что в данном случае счётчик человекочасов вполне способен уступить мере получаемого от игрового процесса удовольствия, поделённого на потраченную на покупку сумму. Стоит также добавить, что внешний вид и упрощённый интерфейс нового творения Amanita прозрачно намекают на заточенность под мобильные платформы: в этом исполнении данная вещь является эксклюзивом Apple Arcade, а потому может служить хорошим поводом познакомиться с этим новым сервисом. Наши рекомендации!