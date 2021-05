Рецензія на анімаційний серіал «Невразливий» / Invincible за коміксом Роберта Кіркмана

Ми добре розуміємо, що наших читачів, мабуть, вже трохи нудить від телесеріалів про супергероїв, але, незважаючи на те, що шоу, про яке йде мова нижче, навіть анімаційне, ми наполегливо радимо звернути на нього увагу. Бо «Невразливий» / Invincible за однойменним коміксом Роберта Кіркмана – це дійсно щось неочікуване.

«Невразливий» / Invincible Жанр супергеройський мультсеріал, чорна комедія

Творець Роберт Кіркман

Ролі озвучували Стівен Ян (Марк Грейсон / Невразливий), Дж. К. Сіммонс (Нолан Грейсон / Омнімен), Сандра О (Деббі Грейсон), Ґілліан Джейкобс (Єва Уілкінс / Атомна Єва), Зазі Бітц (Ембер Беннетт), Волтон Гоггінс (Сесіл Стедман), Закарі Квінто (Робот), Малез Джоу (Дуплі-Кейт), Марк Гемілл (Арт Розенбаум), Сет Роґен (Аллен), Магершала Алі (Титан), Кленсі Браун (Деміен Даркблад), Майкл Дорн (Бойовий звір), Езра Міллер (Сінклер) та ін.

Канал Amazon Prime Video

Рік випуску 2021

Серій 8

Сайт IMDb

Ну добре, не можна казати, що якість «Невразливого» / Invincible така вже несподіванка для тих, хто стежить за світом коміксів. Це твір самого Роберта Кіркмана, в якого з часів The Walking Dead (нагадуємо, комікс набагато краще серіалу) є майже невичерпний кредит довіри з боку читачів та видавців. Знову ж таки, Кіркман писав Invincible водночас з The Walking Dead, та закінчився він навіть раніше, ніж епопея про воскреслих мерців та нещасливого шерифа Ріка Граймса, тобто шанувальникам коміксів ця історія була вже добре відома. До того ж, Invincible – це чорна комедія й пародія на комікси та серіали про супергероїв, яка легко поб’є по рівню жорстокості що Game of Thrones, що The Boys. До речі, з останнім шоу у Invincible взагалі-то багато спільного.

Invincible – це історія про старшокласника Марка Грейсона та його батька Нолана Грейсона / Омнімена – найвеличнішого героя сучасності, захисника планети, іншопланетянина, який прибув на Землю й закохався у звичайну дівчину. Легко побачити, що Омнімен – це така собі версія Супермену, але, враховуючи наступні події, скоріше Супермена з Superman: Red Son, ніж класичного. Взагалі, майже усі супергерої в Invincible — це трохи перекручені версії героїв Marvel та DC, особливо DC. Чорнокрил – це Бетмен, Жінка-воїн – Чудо-жінка, Акваріус – Аквамен, Дівчинка-монстр – Жінка-Халк та т. ін. Але досить тут і власних, дуже незвичайних персонажів.

На початку серіалу в Марка Грейсона ще нема суперсили, але, як і попереджав його тато, він невдовзі отримує її та починає переймати у батька супергеройські звички та прийоми, та долучатися до боротьби з різними негараздами та негідниками на Землі та у її околицях. Ось тільки бійки з численними ворогами дуже заважають Марку, він постійно спізнюється на побачення з власною дівчиною, погано вчиться, не встигає нічого на роботі, та таке інше. А тут ще стається нечуване, хтось водночас вбиває усю команду Вартових Землі та важко ранить батька Марка.

Тут треба сказати, що події у телевізійній адаптації розгортаються набагато швидше, ніж в оригінальних коміксах Кіркмана. Якщо у коміксах ключова для всієї першої сюжетної арки подія стається лише у п’ятому випуску, хто за нею стоїть, ми дізнаємося тільки у восьмому, а навіщо все це взагалі було – у одинадцятому, то в серіалі глядачів шокує вже фінал першого епізоду, і не рівнем жорстокості, а вона тут дійсно гіпер, а несподіваним сюжетним твістом.

Зрозуміло, що з таким темпом авторам не вистачило на перший сезон серіалу першої арки коміксу, тому до неї додали деякі події з наступних випусків, перемішавши та зсунувши у часі. Тому, на відміну від занадто повільного коміксу, у серіалі Invincible забагато всього – героїв, ворогів, сутичок, сюжетів, як усього на вісім серій по 42 хвилини. Але ми не скаржимося, вийшло дійсно досить жваво та різноманітно.

На початку ми казали, що у Invincible багато спільного з The Boys, і це дійсно так. Обидва серіали висміюють комікси, їх героїв, творців та читачів. У обох серіалів позамежний рівень жорстокості, персонажів, навіть головних, вбивають тут дуже несподівано та максимально брудно. В обох творах порушується питання побічних втрат серед простих громадян під час бійок супергероїв. В обох випадках супергерої не завжди ті, за кого вони себе видають. Насправді подібних збігів тут ще багато.

Якщо казати про стилістику Invincible, то мультсеріал зроблений у тій самій манері, що й оригінальний комікс, тому персонажі схожі на своїх паперових прототипів. За декількома виключеннями. По-перше, дівчина Марка Грейсона, Ембер Беннетт, з хрестоматійної тупуватої білявки перетворилася на розумну мулатку що гарно вчиться, цікавиться фемінізмом та громадськими ініціативами й допомагає соціально вразливим верствам населення. Її взагалі стало набагато більше, ніж було у коміксі. По-друге, шкільний товариш Марка, Вільям Клоквелл, який у коміксі зустрічався з супергероїнею Атомною Євою, несподівано став… геєм, тобто уся ця досить кумедна ситуація з дівчиною, яка розумніша та набагато сильніша за свого хлопця, просто зникла. Ну і по-третє, мати Марка з італійки перетворилася на азіатку, но то вже таке.

Частково це можна пояснити «підгонкою» героїв під акторів озвучення, так часом роблять у мультсеріалах. І тут треба зауважити, що акторів творці Invincible зібрали дійсно непоганих. Нолана Грейсона / Омнімена озвучує володар «Оскару» Дж. К. Сіммонс (Whiplash, Counterpart), головного героя, Марка Грейсона / Невразливого – Стівен Ян з The Walking Dead, його мати – Сандра О з Killing Eve. А ще голоси героям серіалу подарували такі відомі актори як Закарі Квінто, Марк Гемілл (!), Сет Роґен, Магершала Алі, Кленсі Браун, Майкл Дорн, Езра Міллер та ін. Тобто ви вже зрозуміли – ми радимо дивитися це шоу з оригінальною звуковою доріжкою. Воно того варте.

«Невразливий» / Invincible вийшов дійсно різноманітним – смішним, сумним, жорстким, несподіваним, більш глибоким, ніж здається на перший погляд. Не дивно, що серіал отримав дуже схвальні відгуки та був подовжений Amazon відразу на два наступних сезони. А чому б ні, у оригінальному коміксі не менш випусків, ніж у The Walking Dead, серіал за яким пішов вже на одинадцятий сезон, і це якщо не рахувати спін-офів. Залишається лише сподіватися, що Invincible не скотиться до рівня останніх сезонів The Walking Dead занадто швидко.