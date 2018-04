Приглашение именитых голливудских актеров на главные роли в телесериалах уже давно стало привычным делом, и это идет только на пользу всему ТВ-рынку. Но даже на фоне этой тенденции участие Дж. К. Симмонса в сериале Counterpart от Starz – это действительно нечто. Оскаровский лауреат показывает настоящий мастер-класс актерской игры, перевоплощаясь сразу в двух очень разных персонажей.

Counterpart / «Обратная сторона» Жанр триллер, фантастика

Создатель Джастин Маркс

В ролях Дж. К. Симмонс (Говард Силк), Оливия Уильямс (Эмили Бёртон-Силк), Гарри Ллойд (Питер Куайл), Сара Серайокко (Болдуин / Надя Фиеро), Ульрих Томсен (Олдрич), Мидо Хамада (Сайрус), Назанин Бониади (Клэр), Николас Пиннок (Иэн Шоу) и др.

Канал Starz

Год выпуска 2018

Серий 10

Сайты IMDb

Говард Силк — скучный, ничем не примечательный клерк в очень странном безымянном агентстве, расположенном в центре Берлина. У него очень размеренная, очень однообразная жизнь. Он ходит на свою странную работу, каждый день выполняя совершенно бессмысленный, на первый взгляд, набор действий. Он ежедневно посещает в больнице жену, неизменно принося ей букетик цветов, и изо дня в день проигрывает другу в го. Говард Силк — серый, печальный, безвольный маленький человечек предпенсионного возраста. В его жизни совершенно ничего не происходит. До тех самых пор, пока он не встречает самого себя. Другого Говарда Силка. Сильного, уверенного в себе, точного в движениях и действиях, Говарда Силка – тайного агента и перебежчика с Другой стороны.

Counterpart – фантастический сериал о параллельных мирах и одновременно с этим шпионский триллер в стилистике Холодной войны. Есть в нем что-то и от недавнего Dark, и от шпионских фильмов по произведениям Джона ле Карре, таких как Tinker Tailor Soldier Spy, The Night Manager, Our Kind of Traitor. Здесь нельзя верить никому, особенно учитывая, что многие персонажи существуют в двух экземплярах и, как правило, это очень разные люди.

Но, бесспорно, самый интересный и самый противоречивый персонаж – это сам Говард Силк. Дж. К. Симмонсу удалось воплотить в жизнь двух настолько разных людей, что просто оторопь берет. Причем кто есть кто, а в середине картины персонажи, естественно, поменяются одеждой, местами и мирами, можно узнать буквально с одного-двух кадров, даже в том случае, если герой не произносит ни слова. У разных Говардов совершенно разные выражения лиц, мимика, манера говорить, двигаться и т.д. Это просто два разных человека, только внешне похожих друг на друга. Фантастическая, заслуживающая самых высоких наград работа. Мало того, по ходу сериала действия героев из разных миров влияют на их окружение и на них самих, и оба Говарда тоже меняются, становясь в некоторых аспектах похожими друг на друга, сближаясь. Это просто завораживающее, невероятное зрелище. Всплеск гениальности Дж. К. Симмонса в Whiplash, принёсший ему Оскар, BAFTA и Golden Globe – это явно не флюктуация, актер наконец-то нашел себя, пусть и уже в столь зрелом возрасте.

Конечно, на фоне исполнителя главной роли все остальные актеры выглядят немного бледно, но все же хочется отметить и игру Оливии Уильямс, исполняющую роль жены Говарда Силка в обоих мирах, и Сару Серайокко, играющую двух столь разных Надей Фиеро, и Ульриха Томсена в роли подозрительного шефа контрразведки Олдрича. Кстати, в эпизодических ролях в Counterpart засветились две актрисы, игравшие в еще одном сериале, действие которого происходит в Берлине, Лив Лиза Фрис и Лиони Бенеш из Babylon Berlin.

Counterpart – фантастический сериал, но именно фантастическая часть интересует создателей меньше всего. Нам не расскажут, какие именно события послужили причиной появления туннеля между мирами и только намекнут о различиях между вселенными. Главное здесь не фантастическая составляющая, а шпионские и дипломатические игры. Между соприкасающимися мирами идет Холодная война, так что Берлин как место приложения силы здесь совершенно не случаен. Разведчики пытаются выведать хоть что-то о другом мире, различиях между вселенными, забросить на ту сторону своих людей. Контрразведчики, само собой, ловят агентов другой стороны. А дипломаты пытаются превратить любую ошибку противников в повод выудить какие-то компенсации и сведения из иного мира.

Все дело в том, что миры, тридцать лет назад бывшие полными копиями друг друга, за прошедшее время значительно разошлись, один из них пережил очень неприятные события, в которых винит представителей другого. Мало того, в Службе, контролирующей контакты между мирами, а здесь есть граница, таможня, посольства и так далее, идут подковерные игры, внутренняя война за власть. Причем одновременно в обеих службах по обе стороны от Рубежа. Ну и чтобы жизнь медом не казалась, группа фанатиков с одной из сторон готовит какую-то серьезную акцию, которая может нанести ущерб отношениям между мирами.

Сюжет Counterpart хорошо закручен, интригует загадками и неожиданными сюжетными поворотами. Некоторые персонажи, конечно, просчитываются, но далеко не все и не всегда правильно. Да и к героям не стоит привыкать, это, конечно, не Games of Throne, но с персонажами здесь расправляются не менее жестоко. К финалу первого сезона мы получим ответы почти на все вопросы, головоломка сложится, причем без всякого Deus ex machina, что очень радует. Окончание первого сезона вполне могло бы стать и окончанием сериала, но Starz уже подтвердила начало работ над вторым сезоном Counterpart, так что продолжение следует.

Counterpart — отличный сериал, на текущий момент один из лучших в 2018 г. Его можно было бы рекомендовать к просмотру только за совершенно гениальную игру Дж. К. Симмонса, но к счастью, у этого шоу есть и другие положительные стороны. Если вы любите хорошую фантастику и шпионские фильмы, настоятельно рекомендуем обратить внимание на этот сериал.