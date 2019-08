Рецензия на сериал The Boys / «Пацаны»

Желание Disney/Marvel и DC/Warner Bros. иметь собственные стриминговые сервисы и не зависеть от Netflix уже начало приносить дивиденды… другим каналам. Потерявшие супергеройские сериалы и фильмы Marvel и DC сервисы начали обращать внимание на комиксы небольших издательств и отдельные интересные серии. Так мы получили The Umbrella Academy, Chilling Adventures of Sabrina, Happy! и новый супергеройский сериал The Boys от Amazon Prime. Брутальный, наглый и очень необычный.

The Boys / «Пацаны» Жанр сериал по комиксам

Создатели Эрик Крипке, Эван Голдберг, Сет Роген

В ролях Карл Урбан (Билли Бутчер), Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл), Лаз Алонсо (Молоко Матери), Томер Капон (Француз), Карен Фукухара (Кимико), Энтони Старр (Хомландер), Эрин Мориарти (Энни Дженюари / Старлайт), Доминик Макеллиготт (Королева Мэйв), Джесси Т. Ашер (Поезд-А), Чейс Кроуфорд (Дип), Натан Митчелл (Чёрный Нуар), Алекс Хэсселл (Прозрачный), Элизабет Шу (Мэделин Стилуэлл), Саймон Пегг (отец Хьюи) и др.

Канал Amazon Prime Video

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

Если точнее, то The Boys — скорее антисупергеройский сериал. Положительные персонажи здесь как раз люди, так или иначе пострадавшие от действий суперов и мечтающие отомстить возомнившим себя небожителями героям. Озлобленные, мстительные, слабые, но очень изобретательные люди, которые хотят смерти кумиров миллионов.

А вот супергерои в The Boys — те еще мерзавцы. Нет, они иногда спасают людей и защищают свою страну… вот только делают это лишь при хорошо поставленном освещении и по заранее написанному сценарию. Их больше интересуют не спасение чьих-то там жизней, а прибыль с продажи мерчандайза и кассовые сборы фильмов с их участием. А возмущают, соответственно, не страдания людей, которые зачастую становятся сопутствующими потерями в их «приключениях», а продажа пиратских дисков и игрушек с их брендом. Интересно, на кого это намекают авторы?

Итак, подруга Хьюи Кэмпбелла, заурядного продавца в магазине электроники, становится случайной жертвой супергероя. Нерешительный и слабовольный Хьюи впадает в депрессию, как вдруг в его жизни появляется агент ФБР Билли Бутчер, который обещает молодому человеку возможность отомстить за смерть девушки и поквитаться с суперами. Хьюи соглашается на авантюру, которая приведет к противостоянию маленькой группки людей и самой могущественной супергеройской организации США – Семерки.

В супергероях, входящих в состав Семерки, легко угадываются хорошо знакомые нам персонажи Marvel и DC. Заносчивый лидер группы Homelander, считающий людей лишь мусором под ногами – это некий гибрид Супермена (в его темной версии) и Капитана Америки. Queen Maeve, давным-давно забывшая, что значит переживать за кого-то другого и имеющая явные проблемы с алкоголем – это Чудо-женщина. Сидящий на наркотиках супербыстрый A-Train – Флэш. Придурковатый и сексуально озабоченный The Deep – Аквамен. Умеющий становиться невидимым и подглядывать в женских туалетах Translucent – Человек-невидимка. Загадочного ниндзя Black Noir, не произносящего за весь фильм ни слова и бездумно выполняющего все приказы Хомландера, можно сопоставить сразу с несколькими персонажами. Ну а новый член Семерки, наивная и действительно мечтающая помогать людям Starlight – это, скорее всего, Супергерл.

Автор оригинального комикса, легшего в основу сериала – Эннис Гарт, известный благодаря своей работе над Preacher, Hitman, The Darkness и Punisher. Зная эти комиксы, можете представить количество крови и секса в The Boys. Много – это не то слово. Начиная с самой первой сцены с Хьюи Кэмпбеллом и его подругой Робин, авторы The Boys, кажется, всеми силами пытаются переплюнуть другой сериал по комиксу Гарта, Preacher. Оторванные конечности, забрызганные внутренностями стены и потолок, собираемые лопатой в мусорное ведро остатки – не вопрос. Сцена, в которой команда Бутчера пытается найти способ убить пойманного неуязвимого супергероя – вообще одна из самых мерзких в сериалах по комиксам. Ну и секс, он здесь тоже имеется и… это не совсем тот секс, которые вы хотели бы видеть. Да, авторы не забыли в том числе и о модном хэштеге #MeToo. Одним словом, The Boys — совсем не тот сериал, который можно порекомендовать для семейного просмотра.

Тем же, кому исполнилось 18, мы настоятельно рекомендуем познакомиться с сериалом. The Boys достаточно злобно стебется над современными комиксами и медиа, над корпоративной культурой, над обывателями и их пристрастиями, над попкультурой в целом. При этом сериал хорош не только как сатира, за развитием сюжета и персонажей интересно наблюдать. В первую очередь за Хьюи Кэмпбеллом (Джек Куэйд), превращающимся из нерешительного папиного сыночка (самое расточительное использование Саймона Пегга в истории!) в человека, способного убить супера; и за Энни Дженюари / Старлайт (Эрин Мориарти), постепенно лишающейся своих иллюзий по отношению к кумирам. Кроме того, рекомендуем обратить внимание на Француза — актер, исполняющий роль этого полубезумного убийцы и гения, действительно служил в израильском спецназе. Ну и, конечно же, хорош Билли Бутчер, персонаж Карла Урбана, ослепленный ненавистью, готовый на все, чтобы добиться своего.

Еще до премьеры The Boys, в начале июля 2019 г., Amazon Prime продлила сериал на второй сезон. И это просто замечательно, ведь у нас уже был очень классный сериал с Карлом Урбаном, который закрыли после первого сезона. Речь, конечно же, об Almost Human.

Что ж, нам даже интересно, куда двинется сериал после столь драматичного (хотя и несколько предсказуемого) финала сезона. Посмотрим через год. Пока же настоятельно рекомендуем вам познакомиться с первым сезоном The Boys. Шоу явно претендует на звание лучшего супергеройского сериала года и, возможно, войдет в список претендентов на звание главного сериала 2019 г..