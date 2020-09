Рецензия на детективный фильм Enola Holmes / «Энола Холмс»

Шерлок Холмс в современности, Шерлок Холмс женщина, Шерлок Холмс робот, Шерлок Холмс Микки Маус — каких только вариаций на тему великого детектива мы не видели. Встречайте еще одну – Шерлок, точнее, Энола Холмс, младшая сестра своего всемирно известного брата, шестнадцатилетняя девушка, пытающаяся стать детективом в Викторианской Англии. Enola Holmes снята Legendary Pictures по заказу Netflix, а продюсером фильма стала исполнительница главной роли, шестнадцатилетняя Милли Бобби Браун, звезда сериала Stranger Things.

Enola Holmes / «Энола Холмс» Жанр детектив

Режиссер Гарри Брэдбир

В ролях Милли Бобби Браун (Энола Холмс), Генри Кавилл (Шерлок Холмс), Сэм Клафлин (Майкрофт Холмс), Хелена Бонем Картер (Эудория Холмс), Фиона Шоу (мисс Харрисон), Френсис де ла Тур (Вдова), Бёрн Горман (Линторн) и др

Студии Legendary Pictures, Netflix

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Enola Holmes – экранизация первой книги серии романов про младшую сестру легендарного Шерлока Холмса, написанных американской писательницей Нэнси Спрингер, специализирующейся на так называемой young adult literature – литературе для подростков 12-18 лет, как правило, легкой фантастике и детективах. Собственно, романы о мальчиках и девочках сыщиках были популярны во всех странах мира, включая СССР, но особое распространение этот жанр получил в Великобритании и США. Чего стоит только серия о Нэнси Дрю, издающаяся с 1930 г. и включающая в себя больше 220 книг (!!!), последние из которых вышли летом 2020 г., а следующие две появятся в продаже уже в январе и марте 2021 г. Вот это франшиза так франшиза!

По сравнению с Нэнси Дрю (естественно, на протяжении 90 лет эту серию писали разные авторы), в серию об Эноле Холмс входит всего шесть романов, последний из которых был издан в 2010 г. и рассказывает о примирении старших и младших Холмсов и возвращении блудной сестры в лоно семьи. Да, по сюжету серии Энола Холмс, которая младше своих братьев на 20 лет, не очень с ними ладит, и когда мать девочки внезапно исчезает, юная Энола отказывается принять судьбу, уготованную ей старшими братьями. По британским законам XIX – начала XX века, до 21 года незамужняя девушка остается на попечении старшего мужчины семьи, в данном случае Майкрофта Холмса, и только он один может принимать за нее все решения. Энола сбегает из дома и на протяжении всех шести книг бегает от братьев, в том числе и от знаменитого сыщика, попутно решая детективные задачки, взламывая шифры и разыскивая похищенных людей.

В адаптации от Legendary Pictures/Netflix авторы решили несколько модифицировать этот сюжет. И хотя в целом сюжет фильма следует событиям романа The Case of the Missing Marquess (2006), в нем хватает отличий. Да, большую часть фильма Энола скрывается от Майкрофта, который пытается отправить ее в школу для девочек из благородных семей, но с тем же Шерлоком девушка находит-таки общий язык. И хотя по закону младший брат не имеет права вмешиваться в ее судьбу, он ей помогает.

В этом плане интересен образ Шерлока Холмса в Enola Holmes. В отличие от привычного нам несколько чопорного и заносчивого социопата, персонаж Генри «Ведьмака» Кавилла более человечный и эмоциональный. Он заботится о сестре, несколько сентиментален и порой даже позволяет себе пошутить и улыбнуться. Знаете, я бы посмотрел и отдельный фильм о Холмсе с Генри Кавиллом. И не нужно говорить мне о том, что это «не канон». 23 июня 2020 г. The Estate of Sir Arthur Conan Doyle, организация, отвечающая за лицензирование образа Холмса и защиту имущественных прав потомков Артура Конан Дойля, подала в суд на Legendary Pictures, Netflix и лично Нэнси Спрингер, так как права на более эмоционального и человечного Холмса, описанного в десяти последних рассказах Дойля, вышедших в 1923 – 27 гг., все еще не перешли в public domain. Так что эмоциональный Холмс вполне себе канонический.

Но вернемся к Enola Holmes. Собственно, я не имею ничего против литературного пастиша, среди подобных работ попадаются не просто неплохие, а порой и более интересные, чем оригиналы, произведения, например… «Энеида» Котляревского. И возможно, как подростковые детективы, романы Нэнси Спрингер действительно неплохи, не зря же они дважды номинировались на премию им. Эдгара Аллана По. Но… слишком уж они подростковые и предсказуемые. Сюжет развивается ровно так, как вы этого ожидаете, детективные загадки выглядят несколько надуманно и порой даже глупо. Да, вычислить преступника здесь непросто, но скорее потому, что его мотив… странный, и автор сделала злоумышленником именно того, на кого вы подумаете в последнюю очередь. Прием старый, но здесь он, к нашему удивлению, работает.

Enola Holmes — красивый фильм. Здесь отличные декорации викторианской Англии, шикарные костюмы, неплохие диалоги, качественная операторская работа. Ну и да, в фильме снялись действительно хорошие актеры. Та же Милли Бобби Браун уже доказала свою состоятельность как актрисы, и роль молодой независимой женщины, пытающейся доказать свое право быть тем, кем ей хочется в обществе, где женщины ограничены во всем, очень идет ей. Красит фильм и участие других звезд: уже упомянутого Генри «Супермэна» Кавилла (Шерлок Холмс) с его открытой улыбкой, так непривычной на лице Холмса; Сэма Клафлина (Майкрофт Холмс), которого вы могли видеть в серии фильмов The Hunger Games и сериале Peaky Blinders; и, конечно же, Хелен Бонем Картер, сыгравшей их мать.

Романы про Энолу Холмс, написанные в 2006–2010 гг., ориентированы в первую очередь на девочек-подростков, естественно, феминистические мотивы есть в них изначально. Для фильма их решили усилить, поставив в центр сюжета борьбу суфражисток. Да, это важный для Великобритании конца XIX века исторический контекст, но в части эпизодов он выглядит слишком уж надуманным, а поведение некоторых героинь фильма является явным анахронизмом. Впрочем, анахронизмов здесь достаточно. Хотя в Enola Holmes и не говорится, о каком именно билле, проходящем слушания в Парламенте, идет речь, явно подразумевается билль о всеобщем избирательном праве. Вот только ограниченное избирательное право появилось в Великобритании в 1918 г., а полное — лишь в 1928 г. Про открытые курсы джиу-джитсу для женщин в 1904 г. лучше и вовсе не вспоминать.

В целом, Enola Holmes нельзя назвать плохим фильмом. Актеры явно стараются, оператор и декораторы отработали достойно. Сценаристов сложно назвать халтурщиками, просто этот жанр имеет свои каноны, которым авторам приходится следовать. Этот фильм хоть и предельно предсказуемый, но красивый и вполне смотрибельный. Да, смотреть его стоит на английском, в картине снимались в основном английские актеры, произношение у них просто замечательное.

И хотя бюджет Enola Holmes из-за участия звезд, использования дорогих декораций, костюмов и графики, должен быть немаленьким (Netflix традиционно не сообщает цифры), фильм скорее всего найдет свою аудиторию и мы увидим продолжение. И не одно. Что ж, это все равно лучше, чем Twilight, Divergent или The Maze Runner. Впрочем, первые части названных серий тоже не предвещали того кошмара, в который скатились продолжения.