Рецензия на документальный сериал Challenger: The Final Flight / «Challenger: Последний полет»

28 января 1986 г. – одна из самых черных дат в истории космонавтики. И хотя за 34 лет, прошедших с момента катастрофы шаттла Challenger, о событиях тех дней было сказано немало, мы рекомендуем вам обратить внимание на минисериал Challenger: The Final Flight от Netflix и еще раз послушать эту историю.

Challenger: The Final Flight / «Challenger: Последний полет» Жанр документальный сериал

Создатели Стивэн Лекхард и Глен Зиппер

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 4

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Стивэн Лекхард, Глен Зиппер и сотрудники компании Джей Джей Абрамса Bad Robot Productions, которые занимались производством сериала (эта студия работала над серией фильмов Cloverfield, тремя обновленными Star Trek, тремя последними Mission: Impossible, двумя из трех новых Star Wars, а также десятками сериалов, включая Westworld, Castle Rock, 11.22.63, Almost Human, Fringe и Lost), сделали акцент не на технических аспектах катастрофы шаттла Challenger, а на людях, которые принимали участие в подготовке старта, и на астронавтах, которые стали жертвами самоуверенности и высокомерия NASA.

Нет, в сериале достаточно технических подробностей, относящихся к неисправности твердотопливного ускорителя, проблеме прогорания уплотнительного кольца и опасности запуска шаттлов в холодную погоду. Но акцент сделан не на них, а на политическом, маркетинговом и пропагандистском аспекте программы Space Shuttle, на том, насколько зависима стала NASA в 80-ые гг. прошлого века от общественного мнения, на людях, которые принимали то самое роковое решение о запуске, и на астронавтах, которые стали жертвой этого решения.

Стоит понимать, чем для США обернулась катастрофа шаттла Challenger. Этот старт Америка ждала так, как никакой другой со времен лунных миссий Apollo. Впервые в космос должен был отправиться не подготовленный астронавт NASA, военный пилот или ученый, а школьный учитель, совершенно обычный человек, один из простых американцев, которые и мечтать не могли о том, чтобы стать вровень с небожителями. Американцы внимательно следили за отбором кандидатов (а заявки на участие в конкурсе подали 11 тыс. учителей!), за всеми этапами подготовки бостонской учительницы и матери двух детей Кристы Маколифф к полету. Старт транслировали в школьных аудиториях и кафетериях по всей стране. Дети собрались на это событие как на праздник, приготовили хлопушки, конфетти, угощение…

Для многих школьников, смотревших ту трансляцию, гибель астронавтов в прямом эфире стала первым опытом, связанным со смертью, шоком и причиной психических расстройств. И таких людей в США насчитывалось десятки тысяч. По словам самих американцев, катастрофа Challenger стала для них потрясением, сравнимым с потрясением от убийства президента Джона Кеннеди. Общенациональной трагедией, от которой страна будет отходить еще несколько лет.

Авторы Challenger: The Final Flight уделяют внимание как истории самой программы Space Shuttle, так и подготовке к этому конкретному полету, его пропагандистскому значению. Кроме хорошо известных и редких архивных кадров, в сериале множество современных интервью с непосредственными участниками тех событий. Женами и детьми астронавтов, сестрой Кристы Маколифф, людьми, которые находились в тот день на мысе Канаверал и в ЦУПе, журналистами, официальными лицами NASA тех времен и представителями подрядчиков, принимавших участие в программе Space Shuttle.

Особое внимание, естественно, уделено людям, принимавшим участие в той самой роковой телефонной конференции 27 января 1986 г. между представителями NASA и Thiokol (производители твердотопливных ускорителей), на которой было принято окончательное решение о старте 28 января. Людям, которые возражали против проведения запуска; людям, которые настаивали на необходимости соблюдения графика полетов; людям, которые не нашли в себе силы противостоять давлению старших по должности. Сейчас, спустя 34 лет, практически все участники того совещания – глубокие старики. Часть из них, те, кто непосредственно виноват в случившемся, по-прежнему считают, что они были правы и, при имеющихся данных, приняли бы такое же решение и сегодня. Другие же вот уже 34 лет каждый день винят себя в том, что сделали не все, что было в их силах, чтобы отменить запуск. Семьи погибших астронавтов так и не простили участников того совещания.

Трагично, что при всей несхожести СССР и США, космонавты и астронавты обеих стран часто становились заложниками политики. Только если в СССР бонзы компартии подгоняли запуски под социалистические праздники, то в США причиной катастроф становились изъяны демократической системы – необходимости оправдывать выделение средств для NASA и соблюдать плотный график стартов. И, несмотря на уроки, вынесенные из катастрофы Challenger, те же самые факторы через 17 лет станут причиной катастрофы шаттла Columbia. Самоуверенность, игнорирование давно известной проблемы, необходимость соблюдать график запусков.

Challenger: The Final Flight — очень эмоциональный сериал. Много времени здесь уделено интервью с женами и родственниками астронавтов, которые рассказывают о своих родных, о подготовке того запуска, о последнем вечере перед стартом и том, что последовало после, когда Challenger превратился в огненный шар в небе. Это очень трогательные и очень тяжелые эпизоды, которые трансформируют набор фамилий астронавтов, погибших в катастрофе, в реальных людей, мужей, отцов, сыновей и дочерей. В некоторые из этих моментов сложно сдержать слезы.

Бесспорно, все, кто увлекаются космосом, отлично знакомы с подробностями катастрофы Challenger. Об этой трагедии написаны десятки статей и книг, сняты сотни телевизионных сюжетов, несколько документальных фильмов. Тем не менее, даже если вам хорошо известны все детали, обратите внимание на Challenger: The Final Flight. Наряду с прошлогодним Apollo 11 это одна из лучших документалок о космосе, выпущенных в последнее время.