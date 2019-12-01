Рецензия на фильм «21 мост» / 21 Bridges

Фильм «21 мост» (21 Bridges) – это криминальный боевик от режиссера Брайана Кирка, работавшего над постановкой «Игры престолов» (Game of Thrones). Продюсерами ленты выступили братья Руссо, известные нам по Marvel Cinematic Universe (они отвечали за два фильма Captain America и ставили заключительные части Avengers).

«21 мост» / 21 Bridges Жанр криминальный боевик

Режиссер Брайан Кирк

В ролях Чедвик Боузман (Андрэ), Сиенна Миллер (Френки), Тейлор Китч (Рей), Джонатан К. Симмонс (капитан МакКена), Стефан Джеймс (Михаэль), Кит Дэвид (шериф Спенсер), Кристиан Айзиа (Андрэ в детстве), Александр Сиддиг (Ади) и др.

Компании AGBO, Huayi Brothers, MWM Studios

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Актер Чедвик Боузман в «Черной пантере» (Black Panther) запомнился надолго, да вот только в других фильмах после Marvel он еще не появлялся. Новый боевик с его участием был шансом хорошо заявить о себе и определить дальнейшую карьеру. Пока что от игры Боузмана остались хорошие впечатления, а сам фильм не до конца оправдал надежды, возложенные на насыщенный экшен.

Сюжет картины показывает детектива Андрэ (Чедвик Боузман) из Нью-Йорка. Когда он был маленьким мальчиком, преступники убили его отца-полицейского. Сейчас он взрослый мужчина, который прославился безжалостным отношением к нарушителям закона, посягающим на жизнь копов.

Однажды ночью Андрэ вызывают на место преступления, где двое неизвестных хладнокровно расстреляли полицейских, забрав с собой килограммы кокаина. Он отдает приказ заблокировать Манхэттен и каждый мост, который соединяет остров с городом. У Андрэ есть всего несколько часов, чтобы поймать злоумышленников. В этом ему поможет новая напарница из отдела наркоконтроля (Сиенна Миллер), которая вместе с Андрэ выходит на след беглецов.

Показывая вступительные сцены с преступниками, режиссер намекает, что за воровством наркотиков кроется некая подстава. Выяснять причину произошедшего придется и сбежавшим, и тем, кто преследует их.

Хоть «21 мост» и хранит в себе загадку, ее подают без размеренных детективных линий. Режиссер Брайан Кирк старается показать зрелищный боевик с погонями, перестрелками и попавшимися под руку заложниками. Именно поэтому в фильме немного разочаровывает то, что создатели не показали масштаба транспортного коллапса, который мог быть спровоцирован приказом заблокировать Манхэттен. В сущности, на остров это особо не повлияло, да и попыток скрыться через воду никто не предпринимал. Возможно, у операторов просто не было подходящих локаций для развития этой темы. Как оказалось, частично съемки фильма проходили в Филадельфии, так что разворачиваться было особо негде.

С локациями все понятно, а вот к сценарию осталось несколько вопросов. В нем есть пару сюжетных дыр, на которые обращаешь внимание после сеанса. К тому же не совсем понятно, почему создатели показали предысторию главного героя, который, по идее, во время задания должен превратиться в свирепого убийцу. Такие слухи ходят о нем в полиции, однако на деле персонаж Чедвика Боузмана — крайне вдумчивый, неагрессивный и положительный персонаж.

Впрочем, недостатки сценария не назовешь вопиющими ляпами, поэтому динамичная подача сюжета перекрывает их. Также в кадре появляются другие известные актеры, отвлекающие внимание на себя. Это Джонатан К. Симмонс, ведущий диалоги с главным героем, и Сиенна Миллер, которая вовсю участвует в погоне.

Что касается Чедвика Боузмана, то актер отлично сыграл в одной из финальных сцен, пользуясь тем, что его лицо берут крупным планом. Естественно, боевик «21 мост» не станет фильмом, в котором усилия актера оценят по достоинству, однако в будущем хотелось бы увидеть его хотя бы в одной серьезной драматической роли. Возможно, новая военная драма Спайка Ли, в которой снимается Боузман, станет именно таким проектом.

Ну а «21 мост», который можно посмотреть уже сейчас, вполне себе нормальный фильм для одного вечернего похода в кино. В нем не чувствуется влияния братьев Руссо, зато лента выполняет функции боевика с небольшим секретом в сюжете.