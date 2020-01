Рецензия на фильм A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon / «Барашек Шон: Фермагеддон»

Анимационные фильмы Aardman Animations редко берут Оскары (скажем честно, пока что в их активе лишь один такой приз, полученный в 2006 г. за Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit), да и по сборам они не в состоянии соперничать с продукцией Disney или Illumination. Зато у пластилиновых мультфильмов Aardman есть то, чего порой не хватает работам больших студий – специфический английский юмор, поразительное внимание к деталям и… душа. Не стал исключением и новый полнометражный фильм британцев о любимце публики, хитроумном барашке Шоне – A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon.

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon/ «Барашек Шон: Фермагеддон» Жанр мультфильм

Режиссеры Уилл Бечер, Ричард Фелан

Роли озвучивали Джастин Флетчер (Шон, Тимми), Джон Шпаркс (Фермер, Битцер), Амалия Витале (Лу-ла), Ричард Веббер (Ширли) и др.

Студии Aardman Animations, StudioCanal UK

Год выпуска 2019

Короткометражные (продолжительность серий всего 7 минут) мультфильмы о барашке Шоне выходили на канале CBBC (Children’s BBC) с 2007 г. по 2016 г. Сериал продержался уже 5 сезонов (продолжение вполне возможно) и включает в себя 150 серий короткометражек и несколько специальных эпизодов. Мало того, один из второстепенных героев Shaun the Sheep, малыш Тимми, получил собственный сериал – Timmy Time, выходивший в 2008-2012 гг. на канале CBeebies (BBC для самых маленьких) и содержащий 82 серии по 10 минут. Оба сериала были лицензированы в десятки стран, в том числе и в Украину. Так что на текущий момент практически все дети на планете, родившиеся в период с 2000 по 2010 г., а также их родители, отлично знакомы с барашком Шоном и его друзьями.

Неудивительно, что на этой волне Aardman Animations выпустила два полнометражных фильма про народных любимцев – Shaun the Sheep Movie в 2015 г. и вот теперь A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon. Плюс видеоигру Shaun the Sheep для Nintendo DS, мюзикл Shaun’s Big Show, аттракцион Shaun the Sheep Experience и даже поучаствовала в строительстве тематического парка Shaun the Sheep Land в зоопарке Сконе в Швеции.

Новая часть приключений барашка Шона связана с космическим пришельцем, который приземлился в окрестностях их фермы, заблудился, потерял собственный корабль и ищет дорогу домой. Кроме того, за милым пришельцем, а это девочка по имени Лу-Ла, охотятся правительственные агенты под предводительством суровой дамы в черном. Лу-Лу и Шона ждет множество приключений и опасных ситуаций, из которых они, конечно же, выйдут победителями, а друзья Шона, в том числе строгий, но справедливый пес Битцер, конечно же, помогут им. Один только настроенный на собственную волну Фермер традиционно не заметит безумия, творящегося вокруг него.

Как видите, сюжет A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon мало чем отличается от сюжета короткометражных мультфильмов про барашка Шона, разве что персонажей и событий здесь значительно больше. Тем не менее, картина не выглядит намеренно растянутой, на экране постоянно что-то происходит, герои попадают в нелепые и смешные ситуации — одним словом, скучать не приходится. Сценарий можно, конечно, обвинить в излишней простоте и предсказуемости, но странно было бы требовать от мультфильма, ориентированного в первую очередь на детей 5-10 лет, чего-то вычурного.

При этом, если дети будут смеяться и плакать над злоключениями Лу-Лу, Шона и попавших под их горячую руку жителей британской глубинки, то для взрослых авторы A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon приготовили отдельное развлечение – поиск многочисленных отсылок к классическим фантастическим фильмам и сериалам, британским комедиям и детективам, книгам и даже журналам. Doctor Who, E.T. The Extra-Terrestrial, Close Encounters of the Third Kind – это только то, что бросается в глаза сразу же. Естественно, здесь необходимо некоторое знание контекста и подготовка, но если вы любите фантастику и британский юмор, сходите на мультфильм вместе с детьми, не пожалеете.

Традиционно для работ Aardman Animations новый A Shaun the Sheep Movie впечатляет вниманием к деталям. Проработкой интерьеров, локаций, анимацией мелких объектов, спрятанными на втором плане шутками и отсылками.

Наряду со студией Laika, авторами Kubo and the Two Strings, Aardman Animations — чуть ли не единственная большая компания, работающая в жанре покадровой анимации. Учитывая, что последний мультфильм Laika, Missing Link, с треском провалился в прокате, стоит поддержать A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon гривней. Тем более что, в отличие, от предыдущей работы студии, Early Man, это действительно классный, очень добрый и неглупый мультфильм.