Рецензия на фильм «Берлин, я люблю тебя» / Berlin, I Love You

«Берлин, я люблю тебя» — далеко не первый сборник историй, посвященный одному городу. До этого были антологии про Париж, Нью-Йорк и Рио. В первом фильме «Париж, я люблю тебя» идея с короткометражными зарисовками казалась крайне удачной, к тому же в их постановке участвовали известные режиссеры. Лента о Франции вышла тринадцать лет назад, а ее новый последователь из Берлина не смог повторить эффект очарования разными аспектами одного города.

«Берлин, я люблю тебя» / Berlin, I Love You Жанр мелодрама

Режиссеры Дианна Агрон, Питер Челсом, Фернандо Эймбке, Тиль Швайгер, Деннис Ганзель, Дани Леви, Йозеф Руснак, Клаус Клаузен, Джастин Франклин, Мэсси Таджедин, Габриэла Черняк и др.

В ролях Кира Найтли (Джейн), Хелен Миррен (Маргарет), Микки Рурк (Джим), Тони Гаррн (Хезер), Люк Уилсон (Бюрк), Джим Стерджесс (Джаред), Дженна Дуан (Мэнди), Эмили Бичем (Ханна), Дианна Агрон (Катарина), Иван Реон (Грег), Шарлотта Ле Бон (Роуз) и др.

Компании Bily Media Berlin, Rheingold Films, Shotz Fiction Film

Год выпуска 2019

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«Берлин, я люблю тебя» создан по принципу киноальманаха. В фильме есть десять событий, действия которых происходят в столице Германии. Между собой они связаны одной линией: историей певицы из Израиля, которая приезжает в Берлин и встречает там уличного артиста с ангельскими крыльями за спиной (да-да, в наше время кто-то действительно решил, что это удачная идея). Развитие отношений этих персонажей получает продолжение почти после каждого короткометражного эпизода, напоминающего зрителям о том, как важно для людей уметь находить общий язык (а еще пускать любовь в сердце и все в таком духе).

Начинается антология с рисованной заставки, которая максимально кратко иллюстрирует историю Берлина. Закадровый голос извещает, что город вырос из полного разрушения. Тут же в кадре появляется Берлинская стена, после падения которой возникают многочисленные рейвы. Если это кажется довольно поверхностным вступлением, то впереди еще немало заурядных подводок.

Кроме банальной мысли «люди приезжают в Берлин, чтобы влюбиться», в ленте есть еще неуклюжая попытка заставить зрителей сопереживать персонажам, отображающим определенные социальные явления. Так, в одной из короткометражных историй тема мигрантов затронута настолько поверхностно, что попытка объединить беженца и работницу публичного дома в одном сюжете буквально приводит их к дружественному рукопожатию.

Самый провальный эпизод, который хочется развидеть, срежиссировал немецкий актер Тиль Швайгер. В главной роли он снял топ-модель Тони Гаррн и Микки Рурка, чья внешность за последние годы познала еще больше модификаций. Их история – это десять минут погружения в ужаснейший смысл, а еще взгляд на неловкую игру Микки Рурка, который красуется на камеру в духе минувших лет.

Из известных актеров в фильме также появились Кира Найтли и Хелен Миррен. Их сюжет по праву можно считать одним из самых адекватных. Это история о работнице социального центра, которая приводит домой ребенка из лагеря беженцев. У ее матери, которая не поддерживает деятельность дочери, появляется шанс изменить свое мнение.

В фильме «Берлин, я люблю тебя» есть еще две истории, которые можно считать более-менее удачными. Это самый первый сюжет, рассказывающий о старой машине, которая становится проводником по городу. И эпизод с таксисткой, которая подбирает на улице неразговорчивого пассажира – его сыграл Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона в «Игре престолов». Остальные короткометражные фильмы очень банальны или до неприличия наивны.

Разбавить общую атмосферу фильма было под силу китайскому художнику-диссиденту Ай Вэйвэю, который числился в рядах режиссеров короткометражек. Но отснятый им эпизод не попал в финальный вариант ленты «Берлин, я люблю тебя» из-за политических причин. По словам Ай Вэйвэя, сделанный им материал был вырезан продюсерами под давлением китайского правительства.

Так что представление Берлина легло на плечи только избранных: режиссеров из Америки (Дианна Агрон – она же сыграла героиню-кукловода), Англии (Питер Челсом), Мексики (Фернандо Эймбке), Швейцарии (Дани Леви) и Германии (Денниса Ганзеля, Тиль Швайгер). Никому из них особо не удалось влюбить в город или хотя бы пробудить желание посетить его. А ведь это же Берлин, в нем есть что показать.