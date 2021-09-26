Рецензия на фильм «Бестселлер» / Best Sellers

Фильм «Бестселлер» (Best Sellers) – комедия о главе издательства, которая пытается обуздать сварливого автора, не выпускавшего книги целых 50 лет. Несносного писателя играет Майкл Кейн, вместе с ним на экране появляется Обри Плаза – ее героиня попытается превратить ненависть в выгодное сотрудничество.

«Бестселлер» / Best Sellers Жанр комедия

Режиссер Лина Росслер

В ролях Майкл Кейн (Харрис Шоу), Обри Плаза (Люси), Эллен Вонг (Рейчел), Скотт Спидмен (Джек), Кэри Элвис (Халперн), Вероника Феррес (Дрю) и др.

Студии Item 7, Wishing Tree Productions

Год выпуска 2021

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В фильмографии прекрасного британского актера Майкла Кейна около 130 фильмов, более того, его номинировали на премию «Оскар» каждое десятилетие, начиная с 1960-х. Увы, в последнее время список картин, в которых снимается актер, стал пополняться второсортными лентами. Например, неудачной комедией «Дорогой диктатор» (Dear Dictator) или современной интерпретацией романа Чарльза Диккенса «Афера Оливера Твиста» (Twist).

По сравнению с ними новый фильм Майкла Кейна не такой уж плохой. Он приятно снят, а еще в нем нет чудовищной попытки переосмыслить классику литературы. Но чего-то особенного в «Бестселлере» тоже, увы, нет. Это просто легкий фильм, переходящий от комедии к сантиментам и повторяющий знакомые клише, появлявшиеся на экране миллион раз.

В центре сюжета героиня Люси (актриса Обри Плаза, известная по американскому ситкому Parks and Recreation), унаследовавшая от отца престижное издательство в Нью-Йорке. Раньше в нем выходили бестселлеры, а сейчас лишь скучные книги, которые не нравятся ни литературным критикам, ни читателям. Еще немного, и Люси разорится, сейчас самое время продать издательство, пока на него претендуют состоятельные покупатели. Однако героиня предпринимает последнюю попытку спасти семейный бизнес – ей всего лишь нужно найти знаменитого автора, которого никто не видел уже много лет, и договориться с ним о выходе новой книги. К большому сожалению Люси, писатель оказывается эксцентричным стариком, который может только усугубить ситуацию.

В какой-то степени «Бестселлер» – это роуд-муви, в котором две противоположности должны найти общий язык. Герои фильма отправляются в тур в поддержку новой книги, и это вполне ожидаемо превращается в сущую катастрофу. Один герой фильма ведет себя совершенно невыносимо, а второй пытается исправить нанесенный ущерб, который становится все больше и больше.

Создателями картины выступили начинающий режиссер Лина Росслер и начинающий сценарист Энтони Грико. Как для первой работы в полнометражном кино, «Бестселлер» смотрится неплохо, вот только Майкл Кейн заслуживает более изобретательного сюжета, где его не будут просить выкрикивать ругательства бесчисленное количество раз. Досадно, что ему все же приходится работать с таким материалом.

Комедия пытается поиронизировать над тем, какой стала современная культура чтения. Еще сценарий фильма высмеивает молодую аудиторию, которая готова превратить мятежного старика в звезду соцсетей, восхищаясь его неуместными выходками. С этим лента заметно перебарщивает, трансформируя книжный тур в рок-концерты, где тематический мерч с оскорбительным посылом разлетается со скоростью света.

Фильм вряд ли удивит неожиданными сюжетными поворотами или личными открытиями главных героев. Все это мы уже где-то видели – два персонажа, ненавидящих друг друга, вынуждены проводить много времени вместе. Один из них не выпускает виски из рук, попадая в скандалы, а второй прекрасно знает, что он вот-вот зальется слезами.

Конечно, зрители будут ждать, что этот хаос со временем превратится в дружбу. А создатели фильма идут по протоптанным дорогам, не изобретая новую драму. Они пользуются всеми известными клише, добавляя к развязке душещипательную ноту.

С этой недели «Бестселлер» в украинском прокате, так что желающие посмотреть на Майкла Кейна в роли несносного сварливого писателя уже могут выбирать сеанс. Если не брать в счет финальные титры, фильм идет всего полтора часа.