Рецензия на фильм «Брачная история» / Marriage Story

«Брачная история» (Marriage Story) – один из тех релизов Netflix, которые заслуживают внимания и обсуждения. В нем два ведущих актера из самых популярных фантастических франшиз играют совершенно обычных людей, пытающихся разойтись и сохранить семью. Картина с таким обыденным сюжетом могла получиться тошнотворной драмой, однако «Брачная история» совсем иная.

«Брачная история» / Marriage Story Жанр драма

Режиссер Ноа Баумбах

В ролях Скарлетт Йоханссон (Николь), Адам Драйвер (Чарли), Лора Дерн (адвокат Николь), Рэй Лиотта (адвокат Чарли), Мерритт Уивер (Кэсси), Марк О’Брайэн (Картер), Алан Алда (Берт), Джули Хэгерти (Сандра), Кайл Борнхеймер (Тед) и др.

Компании Heyday Films, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Фильм показывает семейную пару из Нью-Йорка, находящуюся на этапе развода. Чарли (Адам Драйвер) – режиссер авангардного театра, получивший признание и приглашение на Бродвей. Николь (Скарлетт Йоханссон) – актриса из его труппы, которой предлагают главную роль в сериале, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе. Пара воспитывает маленького сына, которого они одинаково любят, но переезд в другой город ставит вопрос о разделении опеки. Дружественное расставание постепенно трансформируется в нелицеприятный бракоразводный процесс, который вскрывает старые обиды и разницу во взглядах на жизнь.

Идея снять драматическую ленту о расставании принадлежит Ноа Баумбаху, который выступил режиссером и сценаристом проекта. Несмотря на продюсерскую поддержку Netflix, Баумбах создал неспешный инди-фильм, в котором он избежал мейнстримно-глянцевых приемов. Благодаря такому подходу к постановке драмы картина обращается к личным чувствам зрителя, опираясь на бытовые и эмоциональные моменты, которым обычно не уделяют внимания в большом кино.

Большая особенность фильма в том, что он снят на 35-миллиметровую пленку, способную добавить к любым событиям теплую атмосферу. Некоторые сцены из «Брачной истории» в цифровом варианте просто не произвели бы должного эффекта, в то время как пленка преобразила их в занимательные эпизоды из повседневности. За этим также кроется работа опытного оператора Робби Райана (работал над фильмом The Favourite Йоргоса Лантимоса), который охватывает камерой нужные пространства.

Когда режиссер делает акцент на эмоциях главных героев, Робби Райан снимает непрерывные кадры. Иногда камера перемещается вместе с персонажами по дому, что еще больше погружает в историю, которая рассказывает о жизни обычных людей.

Во время просмотра создается впечатление, что режиссер Ноа Баумбах симпатизирует двум главным героям. Он пытается показать ситуацию с точки зрения каждого из них, не назначая виновника в одном лице. Кроме начальной сцены, где пара посещает психолога, в фильме нет флешбеков, поэтому о их прошлом мы узнаем в процессе развода. Режиссер старается рассказать, как пара оказалась в состоянии отчужденности, и могут ли персонажи зайти еще дальше в своем недовольстве.

В условиях, заданных приземленным сценарием, Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер чудесно отыгрывают свои роли. Их персонажи – это совершенно реальные люди, чьи главные черты показаны без кинематографических преувеличений. Когда Йоханссон и Драйвер сходятся в одной из кульминационных сцен, их ссора кажется очень настоящей, а от этого еще более ужасной.

Также в фильме появляются актеры Лора Дерн, Рэй Лиотта и Алан Алда. Они играют адвокатов, ведущих бракоразводный процесс. Двое из них отображают едкую систему, в которой желание одержать триумфальную победу становится важнее, нежели эмоциональное состояние клиента.

Иногда сцен, в которых замешаны адвокаты, становится слишком много. Хотя все они, конечно, имеют смысл и помогают понять ситуацию, в которой находятся главные герои. В фильме есть и другие моменты, которые можно счесть ненужными и утяжеляющими хронометраж. Однако именно в этом суть рассказа режиссера, который погружает в детали, пытаясь со всех сторон показать, что происходит с семьей после развода.

Фильм «Брачная история» подается как очень личный опыт, и его отдельные эпизоды наверняка будут знакомы многим зрителям. При этом картина не лишена легкого ситуационного юмора, в котором тоже раскрывается настоящая жизнь.