Рецензия на фильм «Додому» / Evge / «Домой»

«Домой» – украинская драма, которая периодически напоминает о себе в новостях. На этой неделе стало известно, что фильм вошел в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус». Ранее лента оказалась в лонг-листе кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм». Перспективы получить престижные номинации не делают картину особенной, ее ценность совсем в другом. В сильной истории об отношениях отца и сына, которые возвращаются в Крым.

«Додому» / Evge / «Домой» Жанр драма

Режиссер Нариман Алиев

В ролях Ахтем Сейтаблаев (Мустафа), Ремзи Билялов (Алим), Дарья Барихашвили (Олеся), Виктор Жданов (автомеханик), Анатолий Маремпольский (Назим), Вероника Лукьяненко (Маша), Акмал Гурезов (Рефат) и др.

Компании Limelite

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Драма «Домой» стала полнометражным дебютом молодого крымскотатарского режиссера и сценариста Наримана Алиева. Первыми зрителями его ленты были посетители Каннского кинофестиваля, где фильм представили в программе «Особый взгляд». Сейчас, когда «Домой» попал в украинский прокат, его увидят люди, для которых события картины — это не просто художественный фон.

Фильм рассказывает о мужчине по имени Мустафа (Ахтем Сейтаблаев), который тяжело переживает потерю близкого человека. Он приезжает в Киев, чтобы забрать тело старшего сына, погибшего в АТО. Мустафа хочет похоронить его согласно мусульманским традициям. Также герой забирает младшего сына Алима (Ремзи Билялов), который после аннексии Крыма, вопреки воле отца, хочет остаться в столице. Вместе они проводят много часов в дороге, где разница в восприятии жизни и построении планов на будущее становится причиной конфликтов.

«Домой» – настоящее роуд-муви, в котором герои сталкиваются с внезапными трудностями, чувствуя нарастающее напряжение. В дороге раскрываются характеры отца и сына, для которых очередная ссора могла закончиться намного проще, если бы им не пришлось делить друг с другом пространство машины. Что еще сложнее, рядом с героями постоянно находится тело покойного, напоминающее о необходимости ценить близких, пока они живы.

Фильм показывает историю крымскотатарской семьи, которая развивается в результате политических событий последних лет. Режиссер избегает банальных лозунгов, при этом не оставляя сомнений в правильности своей позиции. Нариман Алиев рассказывает о том, как целый народ оказывается никому не нужен, кроме самого себя. В какой-то момент «Домой» становится высказыванием о неугасающем желании быть ближе к родной земле, которая хранит в себе воспоминания о предыдущих поколениях.

Эмоциональная составляющая фильма во многом удалась благодаря удачному выбору артистов на главные роли. Именно с ними история действительно сработала. А ведь все могло получиться наоборот, учитывая то, что центральных персонажей сыграли непрофессиональный актер и слишком известный режиссер.

Роль Мустафы отдали Ахтему Сейтаблаеву, которого многие знают как актера из художественного фильма «Хайтарма» и режиссера картин «Чужая молитва», «Киборги», «Захар Беркут». В проект «Домой» Сейтаблаева пригласили в качестве актера второго плана, но ему так понравился сценарий, что Ахтем принял участие в кастинге на главную роль.

В процессе съемок Ахтему Сейтаблаеву удалось показать портрет отца, который бывает слишком категоричным из-за своих убеждений, тем не менее, в каждом его поступке кроется любовь к сыну. Герой Ахтема обладает мужеством и стойкостью, но даже его непоколебимость может уступить заметной физической усталости. Пожалуй, без всяких преувеличений можно сказать, что работа Сейтаблаева в «Домой» – одна из лучших в его кинокарьере.

Еще одного центрального персонажа (младшего сына Мустафы) сыграл Ремзи Билялов – двоюродный брат режиссера Наримана Алиева. Для него даже не проводили кастинг, он сразу был определен на главную роль как молодой человек, владеющий и крымскотатарским, и украинским языками (кроме того, он уже появлялся в кадре короткометражной работы Алиева). Не до конца поставленная речь и отсутствие любования собой, присущее многим актерам, дали Билялову возможность сыграть максимально реалистично. И, что приятно удивило, выдержать напряжение финальной сцены.

Без всяких сомнений, «Домой» – фильм с большим смыслом. Но есть в нем, увы, несколько слабых моментов, которые портят общую картину. Это, к примеру, эпизоды со второстепенным персонажем, девочкой Машей (необходимые для толчка в развитии общего сюжета), которые не ассоциируются с общим впечатлением от драмы. Без них картина получила бы высшие оценки.

Даже так, имея очевидно неидеальные сцены, фильм цепляет за живое. В нем есть качественная операторская работа, расставляющая правильные акценты. Есть сильная история о взрослении и примирении с семьей. Есть полное отсутствие музыкального сопровождения, подчеркивающее серьезность высказывания. И, конечно, есть напоминание о Крыме, который всегда был домом для крымских татар (пока же события, происходящие там, съемочной команде приходилось воссоздавать в Херсонской области).

Пожалуй, драма «Домой» – один из немногих украинских фильмов, который, несмотря на недостатки, хочется советовать всем. Это очень достойный дебют режиссера Наримана Алиева, и он обязательно запомнится тем, кто его посмотрит. Особенно финальной сценой картины.