Рецензия на фильм Driven / «Тачка на миллион»

Невероятно красивая, невероятно ненадежная, опередившая свое время, выпущенная тиражом всего 8,583 экземпляра – эта машина в 1982 г. потопила и компанию, и человека, создавшего ее. Через три года, летом 1985 г., Роберт Земекис сделал этот автомобиль культовым. Речь, конечно же, о самом известном автомобиле в истории – DMC DeLorean, машине времени из фантастической трилогии Back to the Future. Основанный на реальных событиях фильм Ника Хэмма Driven / «Тачка на миллион» – это рассказ об автомобиле, его создателе и событиях, которые произошли в октябре 1982 г. и поставили крест на судьбе DMC DeLorean и карьере самого Джона ДеЛореана.

Driven / «Тачка на миллион» Жанр криминальная драма, комедия

Режиссер Ник Хэмм

В ролях Ли Пейс (Джон ДеЛореан), Джейсон Судейкис (Джим Хоффман), Джуди Грир (Эллен Хоффман), Кори Столл (Бенедикт Тисса), Изабель Ирраиса (Кристина ДеЛореан) и др.

Студии Romulus Entertainment, Universal Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

«DMC DeLorean будут помнить, меня будут помнить, а об этом досадном недоразумении забудут уже через несколько лет» – такие слова сценаристы Driven вложили в уста Джона ДеЛореана. И это стопроцентная правда. DMC DeLorean — одна из самых известных, если не самая известная, машина, созданная за 120 лет. Имя Джона ДеЛореана до сих пор вспоминается как имя одного из самых талантливых автоконструкторов середины XX века, а вот о событиях октября 1982 г., которые привели ДеЛореана на скамью подсудимых, помнят единицы.

Авторы Driven решили рассказать историю DMC, Джона ДеЛореана и 27 килограмм кокаина в духе другой биографической комедии со схожим сюжетом – American Made. Но если в American Made большую часть ленты вытянула харизма Тома Круза, исполняющего роль пилота и авантюриста Барри Сила, то в Driven Джейсон Судейкис и его персонаж, тоже, кстати, бывший пилот и информатор ФБР Джим Хоффман, не тянет на роль героя. Он труслив, откровенно глуп, недальновиден и да, он подставляет лучшего друга, человека, которого он называет своим кумиром.

Вообще, локализировать оригинальное название Driven как «Тачка на миллион» – большая ошибка прокатчиков. Driven в переводе с английского не только приводной, управляемый, ведомый, но еще и полный решимости добиться успеха, очень энергичный и мотивированный. И эта игра слов как нельзя лучше отображает суть фильма. Driven – это не криминальная комедия об информаторе ФБР, который провел всех вокруг. Эта трагедия человека, готового на все, в буквальном смысле слова на все, чтобы спасти свой бизнес и добиться успеха. Это не комедия Джима Хоффмана, а трагедия Джона ДеЛореана, который так страстно жаждал победы, что пошел ва-банк и… проиграл.

Появление фильма Driven именно сейчас обусловлено обострением интереса Голливуда к 80-м гг. прошлого века. И, само собой, антураж 80-х., безумные расцветки костюмов, футуристические дома и интерьеры, красивые машины и стиль диско идут на пользу фильму. Картинка здесь невероятно сочная, на нее просто приятно смотреть. Плюс здесь очень неплохой саундтрек.

А вот что явно не идет на пользу фильму – это огромное количество неточностей и откровенно выдуманных эпизодов. Хоффман и ДеЛореан никогда не были так близки, Кэти Коннорс, с которой флиртует ДеЛореан, вообще полностью выдуманный персонаж, и т.д. Ну и в целом, изобретатель никогда не было настолько самовлюбленным и высокомерным человеком, каким он показан в фильме. Из-за того, что кинематографисты решили показать конструктора и его машину не в самом лучшем свете, им даже отказали в аренде DMC DeLorean для съемок, так что легендарный автомобиль появляется только в последнем кадре картины.

Еще одна проблема фильма в том, что несмотря на внешнюю схожесть актеров с прототипами, они немного переигрывают, и это бросается в глаза. Впрочем, это, похоже, режиссерская установка. В комедиях такое позволено, вот только вторая половина Driven совсем не похожа на комедию.

Тем не менее, несмотря на указанные выше недостатки, есть что-то очень трогательное в истории, которую рассказали авторы Driven. Безумный конструктор, готовый на все ради своего детища, чем-то напоминает другого безумного ученого, персонажа, который через год после окончания суда над ДеЛореаном прославит его и его фантастический автомобиль. Возможно, это не случайно.

P.S. До конца жизни Джон ДеЛореан мечтал вернуться в автоиндустрию и работал над обновленной версией DMC DeLorean – DMC2. Изобретатель умер 19 марта 2005 г. в возрасте 80 лет, на его могильной плите изображена DMC DeLorean с открытыми вверх дверьми, похожими на птичьи крылья.

P.P.S. В 2007 г. была создана компания DMC Texas, которая планировала возобновить малосерийный выпуск DMC DeLorean, в том числе и в электрическом варианте. Только в 2015 г. компания окончательно решила вопрос передачи торговой марки с вдовой Джона ДеЛореана, но, увы, по состоянию на август 2019 г. ни одна новая DMC DeLorean так и не сошла с конвейера.