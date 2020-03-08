Рецензия на фильм Emma. / «Эмма»

«Эмма» – четвертый и последний из опубликованных при жизни романов Джейн Остин. И, несмотря на легкую форму, это наиболее зрелый из ее романов, он отлично читается и не теряет актуальности даже сегодня. Emma., да, именно так, с точкой в конце, четвертая за последние 25 лет киноадаптация романа. Это дебютная режиссерская работа Отем де Уайлд, фотографа-портретиста и оформителя музыкальных альбомов.

Emma. / «Эмма» Жанр трагикомедия

Режиссер Отем де Уайлд

В ролях Аня Тейлор-Джой (Эмма Вудхаус), Джонни Флинн (Джордж Найтли), Билл Найи (мистер Вудхаус), Миа Гот (Гарриет Смит), Миранда Харт (мисс Бэйтс), Джош О’Коннор (мистер Элтон), Каллум Тёрнер (Фрэнк Черчилл), Руперт Грейвс (мистер Уэстон), Джемма Уилан (миссис Уэстон), Эмбер Андерсон (Джейн Фэрфакс), Таня Рейнольдс (миссис Элтон) и др.

Студии Perfect World Pictures, Working Title Films, Focus Features

Год выпуска 2020

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Эмма Вудхаус – элегантная, богатая, независимая и совсем не глупая девушка двадцати одного года от роду. Живущая с невероятно мнительным и «болезненным» отцом, она, после отъезда из дома ее гувернантки и компаньонки мисс Тейлор, откровенное скучает и забавляется тем, что устраивает браки окружающих ее людей. Эмма заявляет, что никогда в жизни не выйдет замуж, но, тем не менее, считает, что отлично разбирается в сердечных делах. Естественно, в обоих случаях она ошибается. Выйди «Эмма» сегодня, а не 205 лет назад, ее назвали бы, наверное, типичным женским романом. Прошедшие годы превратили достаточно простенькую комедию положений в забавный исторически-бытовой роман, полный интересных деталей из жизни Англии эпохи Регентства.

Британцы умеют снимать исторические костюмированные фильмы, особенно посвященные началу XIX века. Хорошо сохранившиеся особняки аристократов и целые улицы с застройкой двухсотлетней давности позволяют проводить съемку на натуре, с минимальным использованием визуальных эффектов. Впрочем, некоторые сцены в Emma. поражают какой-то нереальной, пасторальной чистотой и немного театральным совершенством, здесь явно чувствуется рука, а точнее, взгляд, режиссера-фотографа. Кажется, что фильм можно нарезать на отдельные кадры и использовать их в качестве обоев на Рабочий стол или… обложек для альбомов классической музыки периода романтизма. Браво, Отем де Уайлд.

Традиционной похвалы заслуживает и работа художников-декораторов, и художников по костюмам. И если наряды Эммы и ее подруг, скованные достаточно простой модой классицизма, просто красивы, то мужские костюмы, щеголяющие самыми невероятными и безумными расцветками – это нечто.

Как это всегда бывает с экранизациями, главный вопрос – насколько создатели фильма попадут в образы, уже сформировавшиеся в головах читателей, тем более что роль Эммы в свое время исполняли такие неплохие актрисы как Алисия Сильверстоун, Гвинет Пэлтроу и Кейт Бекинсэйл. Что ж, стоит отдать должное специалистам по кастингу – Аня Тейлор-Джой просто идеально попадает в образ, о лучшей Эмме Вудхаус и мечтать не стоило. Мимика, жесты, наклон головы, манера говорить — кажется, персонаж Джейн Остин просто ожил. Аня Тейлор-Джой вообще большой молодец, некоторые сцены фильма она играет практически без слов, одной лишь мимикой и еле заметными движениями глаз и подбородка. Впрочем, здесь стоит отдать должное и режиссеру с оператором-постановщиком, сумевшим показать эти нюансы. Да, сцена танцев здесь – одна из самых эротичных сцен за всю историю экранизаций Джейн Остин.

Что же до остальных актеров, то хотя далеко не все они попадают в образы, прописанные Джейн Остин, зато они невероятно колоритны и уморительны. Билл Найи, например, совсем не похож на книжного мистера Вудхауса, но зато каждое его появление в кадре вызывает улыбку, а характерная манера игры актера невероятно оживляет этого персонажа. Музыкант Джонни Флинн, лидер фолк-рок группы Johnny Flynn & The Sussex Wit, несмотря на наши опасения, оказался очень уместен в образе Джорджа Найтли. В его интерпретации Джордж Найтли получился ближе к мистеру Дарси из «Гордости и предубеждения». Кстати, внимательные зрители заметят, что многие черты, которыми Лев Толстой наделил героя «Анны Карениной» Константина Лёвина, позаимствованы именно у Джорджа Найтли.

Хороши в Emma. и актеры второго плана. Руперт Грейвс (инспектор Лестрейд в Sherlock) преобразился в немного нескладного мистера Уэстона; Джемма Уилан (Аша Грейджой в Game of Thrones) – в милую и рассудительную миссис Уэстон; Таня Рейнольдс (Лилли из Sex Education) – в вульгарную миссис Элтон; Джош О’Коннор (принц Чарлз в третьем сезоне The Crown) – в самовлюбленного мистера Элтона; Каллум Тёрнер (Анатоль Курагин в War & Peace) неплох в роли франта Фрэнка Черчилля. Отличный актерский ансамбль.

Emma. очень похожа на свою главную героиню. Она красивая, смешная, немного наивная, порой взбалмошная и чуточку самовлюбленная. И невероятно милая. Да, я отдаю себе отчет, что далеко не все любят экранизации классических британских романов, но… дайте «Эмме» и Джейн Остин шанс.

Можно долго спорить, какая же из экранизаций Джейн Остин заслуживает звания лучшей. Что ж, мой личный фаворит, Pride & Prejudice Джо Райта с великолепной Кирой Найтли в главной роли, остается на верхней ступеньке пьедестала (я пересматривал этот фильм три раза, в том числе и на языке оригинала, что всем настоятельно рекомендую). А вот вторую строчку теперь занимает Emma., потеснившая Sense and Sensibility Энга Ли с Эммой Томпсон, Кейт Уинслет, Аланом Рикманом и Хью Грантом. Думаю, и этот фильм я посмотрю еще несколько раз, на английском он должен звучать просто великолепно.