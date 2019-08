Рецензия на фильм Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw / «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Серия Fast & Furious стала заложницей собственного успеха. Furious 7 и The Fate of the Furious собрали в прокате $1,5 и $1,2 млрд., соответственно, и вывели серию в Топ-10 самых кассовых франшиз в истории кинематографа – появление сиквелов и спин-оффов было предрешено. Съемки сразу двух новых фильмов, Fast & Furious 9 и 10, стартовали пять недель назад в Великобритании, а пока Доминик Торетто и его банда немного заняты, развлекать нас должны Люк Хоббс и Деккард Шоу, заработавшие собственный спин-офф – Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, или просто Hobbs & Shaw.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw / «Форсаж: Хоббс и Шоу» Жанр боевик

Режиссер Дэвид Литч

В ролях Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс), Джейсон Стейтем (Деккард Шоу), Идрис Эльба (Брикстон), Ванесса Кирби (Хэтти Шоу), Хелен Миррен (Магдалина Шоу), Роман Рейнс (Матео Хоббс), Эйса Гонсалес (Мадам М), Кэвин Харт (Дикли), Райан Рейнольдс (Лок) и др.

Студии Chris Morgan Productions, Universal Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Если вы уже немного запутались в «Форсажах» и противниках, с которыми пришлось сражаться Дому Торетто и его семье (Tokyo Drift действительно вносит некоторую сумятицу в хронологию), то для начала давайте вспомним, кто такие Хоббс и Шоу. Агент United States Diplomatic Security Service Люк Хоббс (Дуэйн «Скала» Джонсон) появился еще в Fast Five (2011), сначала как противник, а потом и как союзник Торетто, и на текущий момент входит в число основных персонажей серии. Hobbs & Shaw – пятый фильм с данным героем. С бывшим бойцом SAS Деккардом Шоу (Джейсон Стейтем) мы познакомились в сцене после титров Fast & Furious 6, именно он оказался тем человеком, который убил Хана в Tokyo Drift. Естественно, Дом не мог оставить убийство члена семьи безнаказанным, и весь Furious 7 посвящен противостоянию команды Торетто и Деккарда Шоу. Уже в The Fate of the Furious, когда Дом вынужден был отвернуться от семьи, именно Шоу призвали на помощь потерявшей лидера команде, и он сыграл важнейшую роль в финале фильма, спасая самого дорогого для Торетто человека и получая прощение. Деккард Шоу еще не входит в команду Дома, но уже и не является их врагом. Отношения между Хоббсом и Шоу остаются натянутыми, но вы же отлично знаете, что бывшие враги очень быстро становятся друзьями, особенно если они вместе должны защитить одну женщину. Этой женщиной в Hobbs & Shaw становится Хэтти Шоу (Ванесса Кирби), агент MI-6 и сестра Деккарда Шоу.

Танки, боевые дроны, подводные лодки… Крис Морган, сценарист и продюсер большинства картин серии Fast & Furious, продолжает повышать градус. В Hobbs & Shaw команда Хоббса и двух Шоу столкнется кое с чем покруче – с «Черным Суперменом» в исполнении Идриса Эльба. Кибернетически улучшенный спецназовец быстрее, сильнее и точнее обычного человека, мало того, у него есть доступ к почти безграничным ресурсам тайной организации Eteon, которая, прикрываясь благими целями спасения человечества, планирует устроить геноцид половины населения Земли с помощью специально сконструированного вируса. Чтобы не дать оружию попасть в руки злодеев, Хэтти Шоу вводит вирус себе, и у бывших врагов есть только 72 часа, чтобы спасти девушку и/или весь мир.

Да, сюжет не блещет оригинальностью, но Fast & Furious никогда и не отличались особой драматургией. Впрочем, Hobbs & Shaw даже на этом фоне выделяется простотой сценарных решений, полным пренебрежением к логике и отвратительными диалогами. Такое впечатление, что Крис Морган очень впечатлился Thor: Ragnarok и решил снять собственную бадди-комедию, вот только вышло у него так себе. Если в Thor: Ragnarok Тайка Вайтити и команде сценаристов удалось найти отличный баланс между драками, дурацкими гэгами и действительно смешными шутками, то команда Hobbs & Shaw явно дала маху.

Скажем честно, порой хочется, чтобы диалогов в Hobbs & Shaw и вовсе не было, а сцены драк перемежались музыкальными вставками. Во-первых, большинство шуток, обыгрывающих противостояния двух альфа-самцов Хоббса и Шоу, вышли просто глупыми. Во-вторых, текст, который сценаристы вложили в уста персонажей… как бы это помягче… Когда в 8 классе я считал, что стану великим писателем-фантастом, нечто подобное я записывал как наброски грядущего романа, претендующего на «Хьюго», в толстую тетрадку в клетку. Впрочем, нет, у меня получалось лучше.

Режиссер Hobbs & Shaw, бывший каскадер и координатор трюков Дэвид Литч, кажется, знает, как снимать боевики. Вместе с Чадом Стахелски он работал над самым первым John Wick (в титрах указан только Стахелски), кроме того, уже самостоятельно снял очень неплохие Atomic Blonde и Deadpool 2. А следующей картиной Литча станет The Division для Netflix, киноадаптация одноименной игры Ubisoft. И да, вроде бы с драками и трюками в Hobbs & Shaw все в порядке… вот только авторы явно переборщили практически во всем.

Если самые безумные трюки в тех же Furious 7 выглядели хоть и сложными, но вполне выполнимыми, мало того, многие из них были сняты вживую с минимумом визуальных эффектов, то Hobbs & Shaw пошли по стопам The Fate of the Furious – еще больше, еще ярче, еще странней. И если вам казалось, что ничего глупей погони за «Мрией» по бесконечной взлетке или гонкам по льду наперегонки с атомной подводной лодкой уже и быть не может, у меня для вас неприятная новость… Еще как может! Сцена, в которой Хоббс голыми руками удерживает вертолет – это, пожалуй, верх безвкусицы. Хотя… Тайная база Eteon в Припяти с восемью стоящими ровными рядами градирнями (на ЧАЭС их всего две) – это тоже нечто. О том, что герои фильма перемещаются по планете с помощью гиперлупа или персональных телепортеров, мы, пожалуй, промолчим.

То же самое с драками и перестрелками. Да, они вроде бы и неплохо поставлены, но выглядят слишком уж показушными. В итоге из всех action-эпизодов запоминается разве что доктор с огнеметом и короткая драка между Хэтти Шоу и Люком Хоббсом. Вообще, Ванесса Кирби (вы могли видеть актрису в сериале The Crown в роли принцессы Маргарет) очень неплохо вписалась в боевик, и лично для меня хоть чуть-чуть скрасила просмотр Hobbs & Shaw.

Ванесса Кирби, Хелен Миррен, вернувшаяся к роли Магдалины Шоу, Кэвин Харт в роли всемогущего воздушного маршала Дикли и Райан Рейнольдс, играющий агента ФБР Локи – лучшее, что есть в этом фильме. Увы, Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем, вроде бы так неплохо раскрывшийся в предыдущем фильма серии, совсем не тянут. Нет, у них есть пара неплохих шуток на весь фильм, но этого, честно говоря, мало.

Hobbs & Shaw, пожалуй, самый глупый и безвкусный из Fast & Furious (и нет, я не считаю 4-7 части плохими) и, несомненно, он хорошо покажет себя в прокате. Сборы, может быть, и не дотянут до $1 млрд., но $500-600 млн. фильму вполне по плечу. А значит, шоу будет продолжаться.

22 мая 2020 г. нас ждет Fast & Furious 9, на 2 апреля 2021 г. запланирован Fast & Furious 10. В работе женский спин-офф серии. А уже этой осенью на Netflix выходит мультсериал Fast & Furious: Spy Racers, главным героем которого станет Тони Торрето, кузен Дома. Кстати, судя по трейлеру, Spy Racers будет в большей мере про гонки, чем последние несколько фильмов основной серии. И это, пожалуй, хорошо. Мы немного устали от спасения мира.

P.S. Да, прямой намек на сиквел спин-оффа есть в финальной сцене.