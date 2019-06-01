Рецензия на фильм «Годзилла II: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters

«Годзилла II: Король монстров» – фантастический боевик с большим количеством спецэффектов. Он понравится тем, кто в принципе любит сюжеты, связанные с Годзиллой или другими гигантами, и тем, кому нравится больше двух часов смотреть на монстров, сражающихся под дождем. И, конечно, тем, кому интересно посмотреть на Милли Бобби Браун за пределами сериала «Очень странные дела».

«Годзилла II: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters Жанр фантастика, боевик

Режиссер Майкл Догерти

В ролях Вера Фармига (доктор Эмма Расселл), Милли Бобби Браун (Мэдисон Расселл), Кайл Чандлер (Марк Расселл), Кэн Ватанабэ (доктор Итиро Сэридзава), Чарльз Дэнс (Алан Колонел), Чжан Цзыи (доктор Чен), Томас Миддлдитч (Сэм Колмэн), Салли Хокинс (доктор Вивьен Грэм) и др.

Компании Warner Bros., Legendary Entertainment, Wanda Qingdao Studios

Год выпуска 2019

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В кинематографе история гигантского монстра Годзиллы началась в 1954 году, когда в Японии вышел фильм о пробуждении доисторической рептилии, находившейся на дне океана. Картина стала культовой, и после нее было около тридцати попыток заново рассказать о Годзилле. За это время кайдзю (так японцы называют его и других монстроподобных существ) прошел через мутацию, увеличился в размерах и стал извергать тепловые лучи. От фильма к фильму персонаж менял характер – по желанию сценаристов он становился то антагонистом, то протагонистом. Неизменной оставалась лишь способность разрушать все, что попадалось под его крупные лапы.

Первые фильмы о Годзилле были особенными благодаря специфике съемки тех лет. Монстра играли актеры (одетые в объемные костюмы, что придавало кайдзю неуклюжести), которые крушили миниатюрные модели городов. Для крупных планов использовали ручные кукольные модели, благодаря этому зрители могли разглядеть подобие мимики Годзиллы.

Со временем к экранному изображению монстра подключили компьютерную графику. Настоящий перезапуск франшизы случился в 2014 году, когда на большие экраны вышел многомиллионный американский фильм «Годзилла» (в нем снялись Брайан Крэнстон, Элизабет Олсен и даже Жюльет Бинош). В этой ленте внешний облик кайдзю уже не казался забавным, наоборот, он внушал страх. По сюжету картины группа ученых обнаружила пещеру, в которой долгое время находился Годзилла. До их появления он скрылся в море, но годы спустя вернулся на сушу, когда на Сан-Франциско напали другие пробудившиеся монстры. Годзилла побеждает их и уплывает в океан, а люди остаются наедине с разрушением и потерей близких.

Новый фильм «Годзилла II: Король монстров» является продолжением этих событий. Он показывает мир спустя годы после трагедии в Сан-Франциско, во время которой у семейной пары Расселлов погиб сын. Сейчас Эмма Расселл (Вера Фармига) работает на криптозоологическую организацию «Монарх», изучая монстров, которые когда-то правили на Земле. Она с дочерью Мэдисон (Милли Бобби Браун) становится свидетельницей рождения нового кайдзю под названием Мотра и, пользуясь случаем, испытывает на нем свое изобретение – устройство с биоакустикой, которое может управлять гигантами. После этого события организация эко-террористов берет в заложники мать и дочь, надеясь с помощью изобретения Эммы пробудить всех монстров. Преступники хотят, чтобы они уничтожили все вокруг, вернув на Землю естественный баланс. Узнав об этом, Марк Расселл (Кайл Чандлер) пытается спасти жену и дочь, а заодно и весь мир. У него и у сотрудников «Монарха» это вряд ли получится без помощи Годзиллы, который давно не показывался из океана.

Режиссером нового фильма выступил Майкл Догерти, он же взял на себя обязанности сценариста (ранее работал над сценариями «Люди Икс 2», «Возвращение Супермена», «Люди Икс: Апокалипсис»). Догерти пытается балансировать между фантастическим боевиком и семейной историей, добавляя ко всему этому размышления о том, могут ли люди быть сильнее природных сил. Во многом сюжетные линии с людьми становятся фоном (не всегда интересным) к главным сценам картины – сражениям между кайдзю. Среди них появляются уже известные по японским фильмам монстры: летающий Родан и трехголовое чудовище Кинг Гидора, способное управлять стихиями.

Моменты, определяющие действия «Монарха», иногда кажутся скучными из-за возвышенных диалогов. А вот спецэффекты – это то, что действительно удерживает внимание к двухчасовому фильму. Немало экранного времени посвящено боевым сценам, в которых монстры раскрываются со всех сторон. Над монтажом таких эпизодов работали известные в Голливуде Роджер Бартон («Война миров Z») и Боб Дюксэй («Звездные войны: Последние джедаи»).

Из-за специфики сюжета над Землей постоянно сгущаются тучи, поэтому самые эпичные схватки происходят под дождем. Порой грозовая тьма мешает рассмотреть все нюансы происходящего, но если пойти на фильм в 3D или IMAX, то деталей проявится все же больше.

Фильм «Годзилла II: Король монстров» будет интересен тем, кто посмотрел предыдущую часть, выпущенную пять лет назад. В нем появляются уже знакомые персонажи, среди которых доктор Итиро Сэридзава в исполнении актера Кэна Ватанабэ. Но даже не зная предыстории, смотреть картину можно без проблем.