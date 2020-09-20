Рецензия на фильм «Гренландия» / Greenland

«Гренландия» (Greenland) – первый фильм-катастрофа этого года, главную роль в котором сыграл Джерард Батлер, актер, имеющий немалый опыт в фильмах такого плана. Картина должна была попасть в кинотеатры еще летом, однако ее выход на большие экраны перенесли на осень. Скорее всего, этого никто не заметил, но раз фильм получил дату релиза, его вполне можно посмотреть.

«Гренландия» / Greenland Жанр боевик, фантастика

Режиссер Рик Роман Во

В ролях Джерард Батлер (Джон Гэррити), Морена Баккарин (Элисон Гэррити), Роджер Дейл Флойд (Натан Гэррити), Скотт Гленн (Клейтон), Дэвид Денман (Ральф Венто), Хоуп Дэвис (Джуди Венто), Эндрю Бэчелор (Нэйтан), Гари Викс (Томас), Клер Бронсон (Дебра), Меррин Данги (майор Брин) и др.

Студии G-BASE, Anton, Riverstone Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

По сюжету фильма к Земле приближается комета. Люди по всему миру следят за падением небольших осколков межзвездного объекта, ожидая эффектного зрелища в прямом эфире. После первой ударной волны, уничтожившей целый населенный пункт, зрителей охватывает паника. Средства массовой информации сообщают, что через считанные часы другие гигантские обломки полностью уничтожат планету. Похоже на то, что правительство США было давно осведомлено и подготовлено к грядущей катастрофе. И даже больше – власти определили избранных, которым обеспечат транспортировку в засекреченный бункер. Среди них оказывается Джон (Джерард Батлер), который пытается перевезти семью в безопасное место, что оказывается крайне сложно из-за всеобщего хаоса.

Начало «Гренландии» кажется невероятно нудным и избитым. Сценаристы намерены как можно понятнее показать ситуацию внутри семьи главного героя и дать ему краткую характеристику оступившегося, но при этом надежного человека, готового преодолеть любые препятствия ради близких. Что-то подобное было на экране тысячу раз, поэтому завязка совершенно не воодушевляет.

Но как только осколки кометы достигают земли, фильм заметно оживает. Главную ставку создатели делают на то, что зритель будет ассоциировать себя с центральными персонажами, которые отчаянно пытаются спасти свою семью. Здесь это работает лучше, чем в остальных фильмах-катастрофах – перед нами обычные люди, не способные повлиять на внешние факторы.

В этом «Гренландия» оказывается удачнее «Геошторма» (Geostorm) – фантастического фильма, в котором Джерард Батлер тоже сыграл главную роль. В «Геошторме» Батлер изображал крутого координатора системы для коррекции погоды, который спасал мир, болтаясь в космосе. В «Гренландии» же персонаж актера хоть и кажется банальным, но благодаря отцовскому инстинкту оказывается более реальным.

Постановкой фильма занимался режиссер Рик Роман Во, который уже работал с Джерардом Батлером над боевиком «Падение Ангела» (Angel Has Fallen). В «Гренландии» Рик Роман Во вообще не делает акцент на высокопоставленных особах, разруливающих ситуацию из кабинетов. Он показывает толпы бесконтрольных людей, впадающих в панику, которыми руководит ежеминутный страх смерти (ну и, конечно, желание разграбить все ближайшие супермаркеты). Иронично, что порой они могут быть опаснее, чем приближающаяся межзвездная угроза.

С тех самых пор, когда небо озаряют вспышки, а на земле начинается анархия, «Гренландия» удерживает напряженную атмосферу. Опять-таки, это хорошо работает из-за прямых ассоциаций с собой в подобной ситуации, когда страшно потерять близких в толпе, а еще хуже не иметь возможности связаться с ними. Чтобы было еще неспокойнее, сценаристы добавили в сюжет почти беспомощного ребенка, так что переживать за всех придется вдвойне.

Стоит отдать должное, в фильме после завязки нет простоев и пауз. Если не считать клише из вставок о семейном примирении, события идут один за одним. При желании можно придраться к другому – тому, как летят осколки межзвездной кометы, выборочно поджигая целый город или же просто задевая машины на трассе. Также при взрывах порой заметна не самая идеальная графика, но учитывая небольшой бюджет картины, все в порядке.

«Гренландия», как и любой другой фильм-катастрофа, следует определенному набору клише. Несмотря на это, события фильма захватывают и могут удержать напряжение, вызывая вовлечение в сюжет.