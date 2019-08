Рецензия на фильм Angel Has Fallen / «Падение ангела»

Удивительное дело, но триллеры серии Fallen умудряются окупаться. Первые два фильма, Olympus Has Fallen и London Has Fallen, при всей кошмарности второй картины, умудрились собрать более $376 млн. при суммарном бюджете $130 млн. Это конечно не уровень Avengers: Endgame или Spider-Man: Far from Home, но тоже неплохо. Так что вышедший в прокат третий фильм, Angel Has Fallen / «Падение ангела», это, скорей всего, еще не конец.

Angel Has Fallen / «Падение ангела» Жанр триллер, боевик

Режиссер Рик Роман Во

В ролях Джерард Батлер (Майк Бэннинг), Морган Фримен (президент США Аллан Трамбулл), Дэнни Хьюстон (Уэйд Дженнингс), Майкл Ландес (Сэм Уилкокс), Ник Нолти (Клэй Бэннинг), Пайпер Перабо (Лия Бэннинг), Джада Пинкетт Смит (агент ФБР Хелен Томпсон), Тим Блейк Нельсон (вице-президент США Мартин Кирби) и др.

Студии Millennium Media, Lionsgate

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Честно говоря, после кошмарного London Has Fallen я не ожидал от Angel Has Fallen ничего хорошего. Что ж, авторам удалось приятно удивить меня. Третья часть серии оказалась не так плоха, как можно было подумать, мало того, в целом фильм мне даже понравился… если бы не последняя минута экранного времени.

Итак, агент Секретной службы Майк Бэннинг (Джерард Батлер), которому прочат место главы службы, опять попадает в передрягу. Точней в передрягу попадает президент США Аллан Трамбулл (Морган Фримен), а Бэннинг в очередной раз спасает его (похоже, президентам просто опасно находится в непосредственной близости к агенту Бэннингу). Правда есть проблема – теперь самого Бэннинга обвиняют в организации покушения на президента и ему приходится скрываться от собственных коллег и при этом нужно обеспечить безопасность первого лица государства.

Одна из основных проблем Angel Has Fallen, в самой сути подобных фильмов. Мы уже столько раз видели боевики про бравых агентов различных спецслужб, подставленных коллегами/врагами/хакерами/русскими/нужное вписать, что можем предсказать развитие сюжета на два часа вперед. Как и угадать того, кто, собственно, подставил главного героя. Кроме того, мы отлично знаем, чем заканчиваются подобные фильмы – президент спасен, противники повержены, жена и ребенок главного героя не пострадали. В таких условиях сопереживать героям сложно. И да, обязательно будет финальная драка на ножах на крыше, как же без нее.

Впрочем, после London Has Fallen авторы провели серьезную работу над ошибками. Место Бабака Наджафи в режиссерском кресле занял бывший каскадер Рик Роман Во (работал над трюками в таких фильмах как Universal Soldier, The Last of the Mohicans, Last Action Hero, Hard Target, The Crow, Gone in 60 Seconds, The One), переквалифицировавшийся в сценаристы и режиссеры. Возможно благодаря каскадерским корням Во в Angel Has Fallen больше внимания уделено живым трюкам и постановке перестрелок, чем компьютерной графики, которая вызывала серьезные претензии в предыдущем фильме.

Нельзя сказать, что в Angel Has Fallen много трюков, но те что есть, выглядят вполне реалистично и даже неплохо сняты. Опять-таки погоня по лесу на огромном грузовике выглядит в 100 раз круче, чем невразумительная гонка по Лондону в London Has Fallen. Что же до перестрелок, то Во решил брать пример с коллег Чада Стахелски и Дэвида Литча. И хотя Angel Has Fallen еще далеко до John Wick, некоторые элементы ган-фу здесь все же есть, да и в целом стрельба выглядит реалистичней и брутальней.

Чтобы добавить в картину драматизма авторы ввели в сюжет историю болезни Майка Бэннинга, его взаимоотношений с покинувшим их в детстве отцом, проблему доверия между Майком и его женой и Майком и президентом. Плюс оператору дали указание использовать больше крупных и очень крупных планов, что несколько разнообразит визуальный ряд. Одним словом, работа над ошибками проделана, не все еще идеально, но оправленный сдвиг наметился.

В фильмах, подобных Angel Has Fallen, сложно говорить об актерской игре, но, надо сказать, Джерард Батлер действительно старается. По крайней мере в новой части он выглядит уже не так глупо и пафосно, как в предыдущей. Отдельно хочется отметить Пайпер Перабо, играющую Лию, жену Бэннинга. В некоторых кадрах она выглядит как потерянная в детстве сестра-двойняшка актрисы Эмилии Кларк.

В целом, Angel Has Fallen можно было бы назвать неплохим боевиком, если бы не последние кадры, точней последний кадр фильма. Честно говоря, я бы, наверное, не пошел в кино, если бы знал, КОГО покажут крупным планом в финале. Мой вам совет, уходите с сеанса сразу же после финального удара на крыше. И поторопитесь. Да, там есть еще смешная сцена в титрах, но, поверьте, она того не стоит.

Балы внизу учитывают финальную сцену, если оценивать фильм без нее, можно спокойно накинуть еще полбала.