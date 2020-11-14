Рецензия на фильм «Химеры» / Freaky

Фильмы про обмен телами довольно часто пользуются популярностью, поэтому киностудии время от времени возвращаются к этой идее. Новый комедийный слэшер «Химеры» (Freaky), судя по высоким оценкам на Rotten Tomatoes, тоже нашел отклик у критиков и зрителей. Но, по правде говоря, это очень плохая комедия, в которой Винс Вон не самым лучшим образом изображает из себя школьницу.

«Химеры» / Freaky Жанр хоррор, комедия

Режиссер Кристофер Лэндон

В ролях Винс Вон (серийный убийца), Кэтрин Ньютон (Милли Кесслер), Кэти Финнеран (Паула Кесслер), Селеста О’Коннор (Нил), Алан Рак (Флетчер), Миша Ошерович (Джош), Юрай Шелтон (Букер) и др.

Студии Blumhouse Productions, Divide/Conquer

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Милли (Кэтрин Ньютон) – ученица старшей школы, которая остается тихоней ради своей гиперопекающей матери. В школе Милли ощущает поддержку от двоих лучших друзей, но в остальном дела идут не очень. Героиня терпит издевательства со стороны популярных учеников, а заносчивый учитель публично высмеивает ее. Ко всему прочему в городе объявился серийный убийца (Винс Вон), которого успели окрестить мясником, и девушке меньше всего хотелось бы попасться ему на глаза. Однако для маньяка Милли — идеальная жертва, которую он выследил одним поздним вечером. Казалось бы, что после удара ножом жизнь Милли должна прерваться, но после ранения происходит совсем иное – тинейджер и убийца меняются телами.

Производством «Химер» (оригинальное название Freaky подходит фильму больше) занималась киностудия Blumhouse Productions, известная выпуском разнообразных хоррор-фильмов. Режиссер Кристофер Лэндон уже снимал для студии две части комедийного ужастика «Счастливого дня смерти» (Happy Death Day). После этого Лэндон решил написать и поставить еще один подобный фильм, но на этот раз с рейтингом R, который открыл дорогу для кровавых сцен и нецензурных реплик.

По задумке создателей фильм вышел с привязкой к пятнице 13-го, собственно, именно в этот день происходят главные события комедийного хоррора. Это прямая отсылка к серии фильмов «Пятница, 13-е» (Friday the 13th), откуда сценаристы скопировали пару элементов. Например, в первой сцене происходит убийство уединившихся подростков, а убийца появляется перед жертвами в маске, скрывающей лицо. Также фильм стал новой версией диснеевской «Чумовой пятницы» (Freaky Friday), в которой мать с дочерью поменялись телами.

Короче говоря, «Химеры» должны были стать ироничной пародией на слэшеры, где от толпы подростков с упоенной жесткостью избавляется миниатюрная школьница с душой психопата. Ну а внушительный головорез стеснительно передвигается по городу, навязываясь в друзья к перепуганным ученикам, которые не сразу узнают в нем свою подругу. Такой себе незамысловатый и издевательский хоррор с глупыми шутками, над которыми не стыдно посмеяться в темноте кинозала.

Но что-то пошло не так, и фильм из легкого развлечения превратился в набор ужасных реплик ниже пояса, напрочь лишенных юмора. После просмотра сложилось впечатление, что Кристофер Лэндон писал сценарий, ориентируясь на стереотип о недалеком хихикающем школьнике. А после режиссер добавил к материалу несколько социальных трендов и надписей на стенах школьного туалета (в буквальном смысле). Оставшееся же пространство режиссер наполнил американскими однотипными персонажами, которые в свободное от футбола время занимаются привычным для них буллингом.

Конечно, главная ставка фильма была сделана на то, как Винс Вон изображает пугливую девушку и спасется бегством, неуклюже перебирая ногами. Вон хоть и снимался ранее в комедийном жанре, но последние его работы были куда серьезнее (взять хотя бы второй сезон True Detective и криминальную драму Brawl in Cell Block 99). Поэтому не совсем понятно, зачем он взялся за фильм, где ему приходится манерно перемещаться по школьным коридорам. К тому же Вон делает это без особой харизмы, добавляя персонажу жеманности, которой у героини Кэтрин Ньютон изначально не было.

Что в фильме «Химеры» не так уж плохо, так это ряд сцен, переходящих в настоящий хоррор. Это выжидающие моменты, когда убийца вот-вот нападет на жертву, у которой есть небольшой шанс спастись. Словом, классические приемы с напряженной атмосферой, которые здесь не затягиваются надолго. Увы, полноценного ужастика из этого фильма тоже не получается.

То, что у «Химер» хороший рейтинг на сайтах-агрегаторах, можно объяснить разве что отсутствием других премьер, которые вытеснили бы этот фильм из обсуждений. Тратить на него время вряд ли стоит, это довольно неудачный комедийный хоррор про обмен телами, который напичкан шутками ниже пояса.