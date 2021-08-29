Рецензия на фильм «Кодекс киллера» / The Protégé

«Кодекс киллера» (оригинальное название ленты The Protégé) – новый фильм с Сэмюэлем Л. Джексоном, Мэгги Кью и Майклом Китоном, который уже можно посмотреть в кинотеатрах. Это криминальный боевик с проверенным набором клише, который, по правде говоря, неплохо увлекает зрителя.

«Кодекс киллера» / The Protégé Жанр боевик, криминальный триллер

Режиссер Мартин Кэмпбелл

В ролях Мэгги Кью (Анна Даттон), Майкл Китон (Рембрандт), Самюэль Л. Джексон (Муди Даттон), Роберт Патрик (Билли Бой), Рэй Фирон (Дюке) и др.

Студии Arthur Sarkissian Productions, Campbell Grobman Films, Fourteen Films

Год выпуска 2021

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Никого уже не удивишь тем, что на большие экраны выходит фильм, в котором Самюэль Л. Джексон вновь играет киллера. Правда, на этот раз кино с участием актера совсем не комедийное (хотя в нем и встречаются дурацкие моменты), а скорее жанрово смешанное – здесь есть узнаваемые мотивы культовых фильмов Люка Бессона, а также элементы шпионских игр с переодеванием и использованием замаскированного оружия.

Над картиной работал Мартин Кэмпбелл – режиссер фильмов о Джеймсе Бонде (GoldenEye с Пирсом Броснаном и Casino Royale с Дэниелом Крейгом). Его опыт в постановке «бондианы» помог превратить довольно шаблонный сценарий в привлекательное кино, которое смотрится легко и на удивление интересно.

Сюжет фильма The Protégé показывает жизнь двух киллеров – Анны (Мэгги Кью) и ее наставника Муди (Самюэль Л. Джексон). Уничтожив очередного криминального авторитета за границей, они возвращаются к спокойной жизни в Лондоне, где она управляет антикварной книжной лавкой, а он наслаждается огромным домом, напоминающим фамильное поместье. Их мирное существование под идеальным прикрытием заканчивается в один миг, когда Анна находит Муди мертвым. С этого момента героиня ступает на путь мести, желая найти убийцу, который явно сводит старые счета.

Самые эстетичные сцены фильма снимали в Британии (все-таки английские интерьеры, красиво освещенные и умело подмеченные оператором, всегда подкупают зрителя), а предыстория главной героини, как и ее попытка расследовать убийство, переместились во Вьетнам. Также съемочная команда выезжала в Румынию – там удалось снять по-своему смешную сцену с преступным миром Бухареста (который представлен в образе богатого наследника мафиози, облаченного в малиновый пиджак).

Есть еще одна забавная деталь, которая просто не может не смешить. Это появление в фильме Роберта Патрика (известный по фильму Terminator 2: Judgment Day и сериалу The X-Files) – актер играет предводителя вьетнамских байкеров, готового прийти на помощь давним друзьям.

Но вообще «Кодекс киллера» довольно хорошо держится в рамках криминального боевика с фоновой детективной линией, которая редко перетягивает на себя все внимание. Благодаря режиссеру Мартину Кэмпбеллу картина снята в «бондовском» духе, поэтому на экране все время что-то происходит, а главная героиня, мотивируемая местью, неустанно преследует своих врагов. Она проникает на закрытые светские приемы, прячется от пуль в вентиляционной системе и терпит пытки, готовясь нанести удар своим обидчикам.

За актрисой Мэгги Кью, исполняющей главную роль, приятно наблюдать в любых сценах, даже там, где сила героини явно преувеличена (но, к слову, всемогущей ее не показывают, она тоже совершает ошибки). Для Мэгги это не первая роль в экшене, ранее она снималась в американском сериале «Никита» (Nikita), созданном по мотивам одноименного французского проекта Люка Бессона. Актриса также была в актерском составе фильма «Миссия невыполнима 3» (Mission: Impossible III), а до карьеры в Голливуде снималась в гонконгских боевиках.

У героини Мэгги Кью есть общая линия с Майклом Китоном (известный по фильмам Тима Бертона Beetlejuice и Batman, а также по трагикомедии Birdman), которая колеблется между романом и враждой. Их общение происходит в духе перестрелок, которые чередуются с флиртом, что порой очень напоминает классические шпионские боевики.

Все события из «Кодекса киллера» уже неоднократно случались в других фильмах, так что особо изобретательной эту ленту не назовешь. Однако в ней есть свои преимущества – она собрала в себе проверенные элементы, благодаря которым картина становятся увлекательными боевиком. Так что зритель гарантированно отдохнет и насладится тем, ради чего он пришел в кино (в том числе ироничными репликами Самюэля Л. Джексона).

Кстати, наставническая дружба между персонажем Самюэля Л. Джексона и героиней Мэгги Кью тоже создана для задабривания зрителя (который наверняка невольно вспомнит фильм Léon). Но в «Кодексе киллера», к счастью, нет повторения того, как киллер обучает осиротевшую девочку. Мы видим несколько общих флешбэков для понимания истории, но в целом весь фильм наблюдаем уже за взрослой и сформировавшейся героиней.