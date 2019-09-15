Рецензия на фильм «Комната желаний» / The Room

«Комната желаний» (The Room) – триллер совместного производства Франции, Люксембурга и Бельгии, главную роль в котором исполняет Ольга Куриленко. Это еще одна история, которая учит бежать из загадочных домов еще до того, как там начинают происходить странные вещи. Но главные герои, естественно, так не поступают.

«Комната желаний» / The Room Жанр триллер, фантастика

Режиссер Кристиан Волькман

В ролях Ольга Куриленко (Кейт), Кевин Янссенс (Мэтт), Джон Фландерс (Джон До), Френсис Чепмен (Шейн), Джошуа Уилсон (Шейн в детстве) и др.

Компании Bidibul Productions, Les Films du Poisson, Versus Production

Год выпуска 2019

Сайт IMDB

По сюжету фильма супруги переезжают в загородный дом, в котором пара планирует свое будущее. Обустраиваясь, они замечают проблему с электричеством и еще одну комнату, о которой раньше не знали. Бессонной ночью Мэтт (Кевин Янссенс) обнаруживает, что комната может материализовать любое желание – когда пропадает свет, в ней появляется названный объект. Так их жилище начинает наполняться деликатесами, произведениями искусства, драгоценностями и деньгами. Пара от души веселится и наслаждается дарами, но когда эйфория проходит, Кейт (Ольга Куриленко) вспоминает о самом важном для нее желании – о ребенке. В то время как женщина просит у комнаты младенца, Мэтт находит подтверждения своих опасений о том, что дом может быть опасным для всех, кто решится им воспользоваться.

Премьера «Комнаты желаний» прошла на Брюссельском кинофестивале фантастических фильмов. Позже лента была показана в Южной Корее, где получила награду в категории «лучший фильм» на Международном кинофестивале фантастических фильмов в Пучхоне.

Возможно, в конкурсной программе «Комната желаний» действительно выделялась своим сюжетом, однако в обычном прокате на фильм едва обращаешь внимание. На американскую аудиторию он не рассчитан, а в Европе его продвигали не самым оживленным образом. У нас же интерес к картине может вызвать Ольга Куриленко, которой досталась главная роль.

Стоит отметить, что на Куриленко в фильме «Комната желаний» смотреть приятно. Она играет простого, вполне реалистичного и эмоционального персонажа, которому хочется сопереживать. В паре с бельгийским актером Кевином Янссенсом актриса разыгрывает далеко не новую историю о мечте заселиться в дом, которая превращается в кошмар. Тем не менее, оба актера располагают умением гармонично распределять эмоции и избегать излишнего драматического надрыва.

Режиссером картины выступил Кристиан Волькман. Ранее он работал над анимационным фильмом Renaissance, который рассказывал о Париже в 2054 году. Для этого проекта Волькман погрузился в киберпанк и нуар, а вот для работы над «Комнатой желаний» ему пришлось вернуться в более приземленные просторы. Правда, об увлечениях режиссера все же кое-что напоминает – странный вид комнаты, которая скрывает тысячи запутанных проводов, похожих на самодельную инсталляцию для фестиваля в духе Burning Man.

Остальные детали фильма не так бросаются в глаза, хотя все время кажется, что лента «Комната желаний» могла бы стать немного лучше, будь у нее голливудский размах или большой бюджет. При этом на качество визуальных эффектов, мелькающих в фильме, сетовать не стоит – их выполнили скромно, но достойно.

В картине разочаровывает другое – она создана для того, чтобы держать зрителя в напряжении, однако Кристиан Волькман не справляется с этой задачей. У режиссера хорошо получается постановка драмы, а вот что делать с триллером, Волькман до конца не понимает. В ленте нет ни выразительной музыки, ни приглушенных тонов, ни сцен, когда за главных героев становится по-настоящему тревожно.

Ближе к развязке режиссер наконец реабилитируется и добавляет то, что может спасти общую атмосферу фильма. Однако его действия припозднились – теперь все внимание приковано к моментам, которые нуждаются в объяснении (и после сеанса все равно продолжают нуждаться). Получается своеобразная интрига, суть которой зритель должен объяснить себе сам.

У картины интересная идея с размышлениями о том, что люди должны опасаться своих желаний. Также в фильме присутствует приятная актерская игра, перекрывающая проблемы сюжета. Поэтому из «Комнаты желаний» мог бы получиться хороший хоррор, но его создатели немного не дотянули до нужных акцентов.