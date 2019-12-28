Рецензия на фильм «Кошки» / Cats

Последняя прокатная неделя этого года предлагает оценить мюзикл «Кошки» (Cats). Фильм становится альтернативой театральной постановке, в которую безрассудно вклинилась компьютерная графика. Зрелище это довольно специфическое – два часа с поющими человекоподобными кошками выдержит не каждый.

«Кошки» / Cats Жанр мюзикл, фэнтези

Режиссер Том Хупер

В ролях Франческа Хэйуард (Виктория), Джуди Денч (Дьютерономи), Дженнифер Хадсон (Гризабелла), Идрис Эльба (Макавити), Иэн Маккеллен (Гус), Тейлор Свифт (Бомбалурина), Ребел Уилсон (Мисс Дженни), Джеймс Корден (Бастофер Джонс), Роберт Фэйрчайлд (Манкустрап), Лори Дэвидсон (Мистоффелис), Джейсон Деруло (Рам-Там-Таггер) и др.

Компании Working Title Films, Amblin Entertainment, Perfect World Pictures, Universal Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

В 1982 году на Бродвее состоялась премьера мюзикла «Кошки» авторства Эндрю Ллойда Уэббера. С тех пор постановка с артистами, которые пели и изображали котов в танце, годами создавала вокруг себя большой ажиотаж. Причем успех был так велик, что компания Universal Pictures выкупила права на экранизацию кошачьей истории.

Вопрос о том, стоит ли вообще адаптировать мюзикл с животными под художественный фильм, возник этим летом. В сети появился первый трейлер «Кошек», который, мягко говоря, обескуражил. Всего несколько кадров с актерами, покрытыми CGI-мехом, породили волну мемов и насмешек. Но о фильме по трейлеру не судят, да и у создателей было время внести кое-какие изменения (как это, например, сделали с графикой в Sonic the Hedgehog).

Как оказалось, проблема с восприятием «Кошек» кроется в специфике съемок. И решить ее не так просто. В фильме нет нарисованных персонажей: всех котов сыграли люди, к телам которых с помощью компьютерной графики добавили шерсть, усы, и хвосты. В результате герои ленты получились гибридами домашних животных и людей, передвигающимися на двух конечностях. Более того, персонажам сохранили человеческую форму лица, что сделало их по-своему пугающими.

О том, что с фильмом дела обстоят очень плохо, говорит ситуация, сложившаяся после официальной премьеры «Кошек». В день первых показов студия Universal уведомила американские кинотеатры о том, что они получат обновленную версию с откорректированными спецэффектами. Сложно даже представить, что впопыхах подправили в ленте, но ей это, увы, никак не помогло.

Сюжет полнометражной картины повторяет задумку театральной постановки. В центре внимания оказывается кошка Виктория, которая попадает в незнакомую компанию котов. Они показывают ей тайны улиц, рассказывая о том, что вот-вот произойдет великое событие. Ночью старейшая и мудрейшая из всех кошек определит избранного, который будет достоин перерождения. Перед этим четвероногие соберутся на бал, где они споют о своей жизни. Кто-то самозабвенно покажет свой талант, а кто-то будет следовать коварному плану.

Видимо, режиссер Том Хупер (обладатель «Оскара» за фильм The King’s Speech) и сценарист Ли Холл (Rocketman) весьма трепетно относятся к оригиналу истории. Они настолько дорожат сюжетной линией, что забывают о главном. О том, что это уже не театральная постановка, а почти двухчасовый фильм, на котором каким-то образом предстоит удержать зрителей. И чтобы аудитории не было скучно, кошачьи презентации было бы неплохо разбавить диалогами. Однако обычных реплик, не перетекающих в песню, в картине очень мало. Как, к слову, и сюжетных поворотов, обещающих хоть какое-то разнообразие. Вот и получается, что фильм «Кошки» – это по большей части череда песен, которые по очереди представляют разных котов.

Правда, заскучать во время просмотра получается не сразу. Какое-то время даже завязка не имеет значения, все усилия уходят на то, чтобы привыкнуть к своеобразной графике. Животных почему-то обделили лапами, оставив у персонажей кисти и стопы людей. Иногда человекоподобные коты из массовки появляются в башмаках, другие же отплясывают босиком. Центральные персонажи уверенно расхаживали в одежде, надевая поверх кошачьей шерсти шубы.

Больше всех на кота похож персонаж Иэна Маккеллена. К его щекам и затылку добавили лохматой шерсти, и это хоть как-то приблизило его к кошачьему облику. Джуди Денч в этом плане тоже повезло больше остальных, если это вообще можно назвать везением. А вот других актеров решили сделать гладкошерстными, что еще больше подчеркнуло в них человеческие черты.

Подметить дивный подход к постановке можно не только в графике, но и в деталях. На фоне гигантской мебели, не соответствующей нормальным пропорциям, коты кажутся еще безумнее. Ко всему прочему герои мало что делают по-настоящему. Они якобы надкусывают еду, якобы дерутся и якобы пьют шампанское. Абсолютно все вокруг выглядит как бутафория, освещенная неоновым светом.

Если честно, немного обидно за артистов, исполняющих танцевальные партии (среди них танцовщица Королевского балета Великобритании Франческа Хэйуард, сыгравшая роль Виктории). Их нелепый внешний вид отвлекает от техники выступлений, да и вокальные партии тоже теряются в абсурде полнометражной постановки. Все-таки в театре мастерство актеров не смогли бы вытеснить ни костюмы, ни декорации.

Конечно, дивное обличие котов не может испортить композиции Эндрю Ллойда Уэббера. Основная музыкальная тема в исполнении Дженнифер Хадсон узнаваема и величественна. Но прекрасные песни, идущие одна за одной, не могут поддерживать интерес к такому фильму. Мюзикл не спасает даже юмор Джеймса Кордена, изображающего самодовольного кота во фраке.