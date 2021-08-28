Рецензия на фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» / The Green Knight

В конце августа на большие экраны попал фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» (The Green Knight). Это фантасмагоричная интерпретация древней поэмы, в которой нет ничего невозможного – здесь перед главным героем появляется мифическое существо, которое обрекает его на долгое и невероятно чудное путешествие. В съемках фильма участвовала независимая кинокомпания A24, так что от картины не стоит ждать классических голливудских сюжетов.

«Легенда о Зеленом рыцаре» / The Green Knight Жанр фэнтези

Режиссер Дэвид Лоури

В ролях Дев Патель (Гавейн), Алисия Викандер (Эссель), Джоэл Эдгертон (Лорд), Сарита Чоудхури (Мать), Шон Харрис (Король), Кейт Дики (Королева), Барри Кеоган (Мусорщик), Ральф Айнесон (Зеленый рыцарь) и др.

Студии Sailor Bear, BRON Studios, A24

Год выпуска 2021

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В фильме «Легенда о Зеленом рыцаре» не будет сражений в доспехах, доблестных поступков, героических походов и благородных признаний в любви. Картина рассказывает о юноше, который праздно проживал свои дни, поэтому на его долю выпали иные, более мрачные и практически необъяснимые странствия.

Американский режиссер-сценарист Дэвид Лоури решил экранизировать непростой материал, положив в основу сценария поэму «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», появившуюся в XIV веке.

У поэмы нет автора (он остается неизвестным), однозначной трактовки тоже нет – литературоведы видели в ней отображение территориальных конфликтов, религиозных символов и даже экологических пророчеств, связанных с природой. Несмотря на двузначность текста, поэма из средневековья стала национальным достоянием Англии (к слову, со среднеанглийского на современный английский язык ее перевел сам Джон Р. Р. Толкин). Более современным британцам удавалось сделать из стихотворения целый спектакль и даже трансформировать сложный текст в фильм (это лента Sword Of The Valiant 1984 года с Шоном Коннери в одной из главных ролей).

Однако переосмыслить классическое произведение с точки зрения сюрреалистической мрачной сказки, как это сделал Дэвид Лоури, не удавалось еще никому.

События фильма разворачиваются в Камелоте во время Рождества. Король Артур устраивает праздничный пир, куда приходит его племянник Гавейн – молодой человек, который предпочитает бордели и вино, а не доблестное рыцарство. В разгар праздника в королевский замок является некий Зеленый рыцарь, напоминающий ожившее мифическое существо. Незваный гость предлагает забаву: пусть один из смельчаков нанесет ему удар, после чего храбрец обретет славу. Вперед выходит Гавейн и совершает роковой взмах мечом. Теперь Гавейн, невольно заключивший пари, обязан отыскать загадочного незнакомца, чтобы принять от него ответный удар.

Пожалуй, здесь сценарий еще придерживается оригинала, однако дальше фильм превращается в красивую фантасмагорию, которая движется вдоль гнетущих, но при этом невероятно живописных пейзажей, укутанных туманом. Дэвид Лоури позволяет себя цитировать оригинал, интерпретируя его по-своему и добавляя к нему новых персонажей. Так в фильме появляются человек-стервятник, прекрасная дама со страшным прошлым, четырехлапые спутники и двойники знакомых людей.

Чтобы понять, что для Гавейна будет значить этот безумный поход, Дэвид Лоури еще в начале фильма устраивает для него беседу с королем Артуром. Оказывается, что племяннику попросту нечего рассказать своему дяде, в его жизни нет ни цели, ни приключений, которые могли бы развеселить собеседника. Он абсолютно пуст, поэтому путешествие навстречу смертельному поединку – это то, что необходимо юноше для становления характера. А зрителю для того, чтобы попытаться угадать, какой будет судьба героя и, возможно, ошибиться.

В предназначении Гавейна нет однозначных ответов. Как и в образах, заложенных в фильм Дэвидом Лоури, – разгадать их все вряд ли получится, однако попробовать все же стоит. Пусть вас не пугает наружность героев и необъяснимая сущность случайных встречных. Благодаря им давняя поэма превращается в особенное, по-своему изящное и немного пугающее киносказание.

Картина насыщена удивительными деталями, которые делают свои сюжетные акценты (будь то форма короны или яркая накидка главного героя, выделяющаяся на фоне природы). Также свою роль играют оттенки определенных сцен, которые как будто подсказывают направление истории (порой в кадре лицо второстепенного персонажа освещает зеленый свет, в другой момент вода становится кроваво-красной, а ближе к развязке герой принимает важное решение, глядя вперед сквозь желтый смог).

Даже если описание фильма кажется довольно абсурдным, картину все же стоит посмотреть ради операторской работы Эндрю Дроз Палермо (ранее работал с режиссером Дэвидом Лоури над мистической драмой A Ghost Story – еще одним очень дивным, но крайне трогательным фильмом). Палермо находит красивые ракурсы (некоторые моменты захочется поставить на паузу, чтобы рассмотреть), которые придают истории мифологическую сказочность.

Что говорить, «Легенда о Зеленом рыцаре» – это далеко не типичное кино о пути воина. Фильм не пытается воспроизвести подвиги рыцарей Круглого стола (хоть они и мелькают в одной из сцен), главную роль в нем играет британский актер индийского происхождения Дев Пател (и он справляется великолепно), а визуальная составляющая порой преобладает над сюжетом. Но все это часть большого приключения, ничуть не претендующего на реалистичное восприятие.