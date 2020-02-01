Рецензия на фильм «Маленькие женщины» / Little Women

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Новая экранизация романа «Маленькие женщины» получила 6 номинаций на премию «Оскар», где ее выделили как претендента на звание лучшего фильма года. Картина, вопреки знакомому многим сюжету, интригует нестандартным подходом к хронологии событий. И, конечно, обращает внимание на внушительный актерский состав, в котором собрались представители разных поколений.

«Маленькие женщины» / Little Women Жанр драма

Режиссер Грета Гервиг

В ролях Сирша Ронан (Джо Марч), Эмма Уотсон (Мег Марч), Флоренс Пью (Эми Марч), Элайза Сканлен (Бет Марч), Лора Дерн (Марми Марч), Тимоти Шаламе (Теодор «Лори» Лоренс), Мерил Стрип (тетя Марч), Луи Гаррель (Фридрих Байер), Трейси Леттс (мистер Дэшвуд), Боб Оденкерк (отец Марч), Джеймс Нортон (Джон Брук), Крис Купер мистер (Лоренс) и др.

Компании Columbia Pictures, Instinctual VFX, New Regency Pictures

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

Сайт IMDb

Лента рассказывает о четырех сестрах, которых играют Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен. Они росли в дружной семье, сплоченной на фоне событий Гражданской войны в США. Хоть главные героини и воспитывались в одном доме, характеры и стремления сестер формировались по-разному. Фильм чередует события из юношества девочек и показывает, как изменилась их жизнь за несколько лет, развеяв или осуществив мечты каждой из них.

Произведение «Маленькие женщины» писательницы Луизы Мэй Олкотт стало классикой литературы, которую неоднократно пытались перенести на экран. В 1980-х в Японии транслировали аниме по мотивам книги, а в 1994 году вышел вполне удачный фильм, в котором снялись Вайнона Райдер, Сьюзан Сарандон и Кристиан Бейл. Помимо этого, существует еще пара менее известных кинокартин и сериалов, передающих события книги.

Казалось бы, зачем тратить время на очередную экранизацию, развязка которой заранее известна? Тем не менее, режиссер Грета Гервиг (дебютировала три года назад с драмой Lady Bird) нашла несколько приемов, которые полностью оживили роман 150-летней давности. И это не только впечатляющий актерский состав, к которому присоединились Мерил Стрип, Лора Дерн, Тимоти Шаламе и даже Луи Гаррель.

Грете Гервиг удалось расставить актуальные и эмоциональные акценты в старом материале, сделав его вновь интересным. Стоит сразу сказать, что это отнюдь не радикальная феминизация эпохи романтизма (как, к примеру, в сериале Dickinson).

Наоборот, все персонажи нового фильма ведут себя в соответствии с манерами того времени, предаваясь вечным человеческим терзаниям, но ни в коем случае не подхватывая современные тенденции. Что касается темы реализации женщины, то об этом как раз и идет речь в романе, поэтому лишних сюжетных дополнений в фильме не появляется. Картина лишь заново преподносит историю об ожиданиях, диктуемых обществом, и показывает, к чему на самом деле стремятся героини, не отрицая при этом семейных ценностей.

«Маленькие женщины» совершенно справедливо были номинированы на «Оскар» в категории лучший адаптированный сценарий. Это заслуга все той же Греты Гервиг, которая изменила хронологию событий романа: сперва фильм показывает жизнь взрослых сестер, а затем демонстрирует эпизоды семилетней давности.

Так Гервиг создает новую интригу, сопоставляя персонажей из прошлого и настоящего, а также разбираясь в том, какие решения стали для них решающими. Ориентироваться в многочисленных флешбеках помогает цветокоррекция кадров, теплыми оттенками указывающая на особую атмосферу, царившую в беззаботном периоде юности.

Что любопытно, под конец фильма Гервиг позволяет себе небольшую вольность в линии персонажа Джо (ее роль исполняет актриса Сирша Ронан). Гервиг намекает на то, что Джо стала литературным воплощением писательницы Луизы Мэй Олкотт. Поэтому режиссер едва уловимо раздваивает финал, показывая, какой выбор в книге сделает Джо, а также то, к какому жизненному компромиссу придет Олкотт в реальной жизни.

Конечно, чтобы экранизировать такое большое произведение, да еще и дополненное режиссерским видением, нужно как минимум два часа (даже чуть больше). Пролетят они быстро или нет, зависит от готовности зрителя воспринимать историю о взрослении четырех героинь.

Справедливости ради стоит заметить, что создатели ленты очень стараются извлечь из картины все, что может навеять скуку. Диалоги часто скрашивает операторская работа, благодаря которой можно почувствовать эмоциональное настроение сцены. Актеры передают обаятельные черты своих персонажей, а оформление локаций и костюмов погружает в уютный домашний мир.

И, наконец, уловить нужную атмосферу помогает инструментальный саундтрек композитора Александра Деспла, номинированного на «Оскар» за лучшую музыку к фильму.