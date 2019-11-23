Рецензия на фильм Midway / «Мидуэй»

Режиссер Роланд Эммерих, сделавший себе имя на фантастических фильмах-катастрофах, вновь обратился к историческому жанру. Новая картина Эммериха Midway рассказывает о самой важной из битв Второй мировой войны на Тихом океане – сражении у атолла Мидуэй.

Midway / «Мидуэй» Жанр военная драма

Режиссер Роланд Эммерих

В ролях Вуди Харрельсон (адмирал Честер Нимиц), Люк Эванс (коммандер Кларенс Маккласки), Мэнди Мур (Анна Бест), Эд Скрейн (лейтенант Дик Бест), Аарон Экхарт (подполковник Джеймс Дулиттл), Деннис Куэйд (адмирал Уильям «Буйвол» Холси), Хироаки Шинтани (император Хирохито), Ида Хиромото (премьер-министр Тодзио Хидэки), Таданобу Асано (адмирал Тамон Ямагути), Этцуси Тоёкава (адмирал Исороку Ямамото), Дзюн Кунимура (вице-адмирал Тюити Нагумо) и д.р.

Студии Centropolis Entertainment, Summit Entertainment, Lionsgate

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Что среднестатистический украинец знает о Второй мировой войне на Тихоокеанском ТВД? Перл-Харбор, «Тора! Тора! Тора!», бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, вот и все. Битву за Мидуэй назовут разве что люди, интересующиеся военной историей. А ведь это сражение, которое условно можно назвать американским Сталинградом, оказало решающее влияние не только на ход войны в Тихом океане, но и на сражения на полях Европы. Проиграй американцы под Мидуэйем, и им пришлось бы думать об обороне западного побережья США, а никак не о поставках по ленд-лизу или высадке в Италии и во Франции. История пошла бы совсем по другому пути.

Слава богу, что США одержали решительную победу, разменяв один свой авианосец на четыре японских и показав противнику, что разгромы под Перл-Харбором и в Коралловом море не сломили дух американского флота. Это была первая большая победа США во Второй мировой, переломившая ход войны на Тихом океане. Мало того, это морское сражение, второе в истории, при котором флоты противников не вступали в непосредственный визуальный контакт и не произвели ни одного прямого выстрела друг по другу, определило военно-морскую стратегию США во второй половине XX столетия. Авианосные ударные группировки на базе 11 действующих авианосцев по сегодняшний день остаются основой американского флота. Но вернемся к фильму Midway.

Все картины Роланда Эммериха, снятые после 2009 г., то есть после фильма-катастрофы 2012, стали настоящими финансовыми катастрофами. Неплохой в целом Anonymous собрал в прокате жалкие $15 млн. при бюджете в $30 млн. Боевику White House Down о покушении на президента США не повезло с датой релиза – он вышел через три месяца после Olympus Has Fallen с аналогичным сюжетом. Драма Stonewall и вовсе собрала лишь $292,203 в мировом прокате. Условно успешным можно назвать разве что Independence Day: Resurgence, да и то, сборы в $390 млн. при бюджете в $165 млн. нельзя назвать фантастическими. По нынешним меркам, чтобы выйти на окупаемость, фильму нужно заработать два своих бюджета.

Понятное дело, при таких финансовых показателях большие компании не спешили доверить Эммериху очередные $125 млн., так что режиссер обратился к независимым инвесторам и, чуть урезав свои аппетиты, собрал на картину около $100 млн. Так что, кроме всего прочего, Midway стал одним из самых дорогих в истории кинематографа независимых фильмов. Причем четверть суммы поступила от китайских инвесторов, именно по этой причине в картине появилась сцена в Китае, впрочем, исторически достоверная и имеющая отношение к событиям у атолла Мидуэй.

Условно можно считать, что Midway – это прямое продолжение майклбэйевского Pearl Harbor. Тот же размах, обилие пиротехники и визуальных эффектов, чуть меньший акцент на семьях военных. Собственно, и начинается фильм с атаки японского флота на Перл-Харбор.

Роланд Эммерих и сценарист Уэс Тук весьма аккуратно обращаются с историческим материалом. В Midway достаточно достоверно показаны как события, предшествующие сражению (атака на Перл-Харбор, назначение адмирала Нимица на должность главнокомандующего Тихоокеанским флотом, рейд Дулиттла на Токио, сражение в Коралловом море), так и хронология самого сражения при Мидуэй. Здесь есть все: и работа Джозефа Рочфорта по расшифровке японского кода JN-25b, и поддельные сообщения о проблемах с питьевой водой, и настойчивость начальника разведки Эдварда Лейтона, и поминутное расписание вылетов американских самолетов, и две самоубийственные атаки лейтенанта Дика Беста, и промах подводной лодки Nautilus, и роковой приказ о перевооружении самолетов, дорогого стоивший японскому флоту, и даже режиссер Джон Форд, снимающий фильм, принесший ему «Оскар» за лучшую документалку 1942 г. (подробнее смотрите сериал Five Came Back). Одним словом, при желании Midway можно использовать в качестве дополнительного учебного пособия на уроках истории. Да, некоторые моменты здесь излишне драматизированы, но события изложены очень точно как для художественного фильма.

Собственно, проблема Midway в том, что картина смотрится как визуализация статьи Википедии, посвященной сражению за Мидуэй. Сухо, точно и прямолинейно. Но ведь это все-таки художественный фильм, а не один из эпизодов сериала «Величайшие битвы Второй мировой». Хотелось бы увидеть за шаблонными фигурами офицеров на экране живых людей, их эмоции, переживания, надежды. К сожалению, ничего этого в Midway Эммериха нет, лишь пресное изложение фактов и на редкость плоские персонажи, говорящие банальности. То, что удалось Кристоферу Нолану в Dunkirk — показать войну глазами живых людей, не удалось Эммериху, который потратил время и финансирование на визуальные эффекты вместо сценария. И если каждому персонажу Нолана ты действительно сопереживаешь, то герои Эммериха почти не вызывают эмоций.

Это вдвойне обидно, ведь на съемочной площадке Midway собралась действительно очень неплохая компания. Здесь и заслуженные «старики» вроде Вуди Харрельсона, Денниса Куэйда и Аарона Экхарта; и талантливые молодые актеры Эд Скрейн, Люк Клейнтанк и Александр Людвиг. К сожалению, играть ни тем, ни другим в Midway нечего.

Хотя Эммериху и пришлось сократить бюджет фильма на $25 млн., пожертвовав при этом рядом батальных сцен, большая часть денег у режиссера, как обычно, ушла на визуальные эффекты. И они вызывают двойственное впечатление. Те же сцены воздушных боев и лавирования истребителей между автомобилями выглядят слишком уж пафосно и неестественно. В то же время, изображение атаки бомбардировщиков и торпедоносцев на японский флот впечатляет насыщенностью картинки и трагизмом и чем-то напоминают сцены боев из… Star Wars и того же Independence Day. Да, кажется, Эммерих опять снял Independence Day, только теперь в антураже Второй мировой и с японцами вместо инопланетян.

Удивительно, что при всей важности для истории США битвы за Мидуэй, фильм Эммериха – всего лишь вторая художественная лента,посвященная этим событиям. Предыдущий фильм Джека Смайта вышел в 1976 г., роль адмирала Нимица в нем сыграл великий Генри Фонда, сам служивший на Тихоокеанском флоте во время Второй мировой войны и озвучивавший тот самый документальный фильм Джона Форда, снятый во время реальной битвы за Мидуэй. Midway (1976) собрал в прокате $43,2 млн., что с учетом инфляции явно превосходит сборы Midway (2019) – $75 млн. Фильм явно не окупится, и Эммерих окончательно впадет в немилость у больших студий.

И все же… Midway (2019) не так плох, чтобы отказываться от его просмотра. Это корректная историческая драма и в целом не самый плохой военный фильм, весьма уместный для проката в стране, которая уже пять лет ведет войну с сильным и коварным противником.