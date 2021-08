Рецензия на фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» / The Suicide Squad (без спойлеров)

В 2016 году на экраны вышел фильм «Отряд самоубийц», снятый режиссером Дэвидом Эйром по одноименному комиксу издательства DC Comics, повествующем о команде суперзлодеев. Волею судьбы и пинком правительства США в лице доктора Аманды Уоллер они покидают стены своей супертюрьмы и отправляются спасать человечество ради смягчения тюремного срока. Простой и незамысловатый сюжет, современная трактовка которого была создана Джоном Острандром и Райаном Скоттом в комиксе «Легенды № 3», вышедшем еще в 1987 году. Он довольно хорошо раскрывается в картине 2016 года, но не переживайте, если ее пропустили. Новый «Отряд самоубийц» не имеет к предыдущей киноадаптации практически никакого отношения.

Suicide Squad / «Отряд самоубийц» Жанр комиксы

Режиссер Джеймс Ганн

В ролях Идрис Эльба (Роберт Дюбуа / Бладспорт), Джон Сина (Кристофер Смит / Миротворец), Марго Робби (доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Джай Кортни (Диггер Харкнесс / Капитан Бумеранг), Питер Капальди (Гай Гривз / Мыслитель), Сильвестр Сталлоне (Нэнуэ / Король Акул), Нейтан Филлион (Флойд «ТДК» Белкин), Майкл Рукер (Брайан Дёрлин / Савант), Шон Ганн (Джон Монро / Ласка), Хуан Диего Ботто (Сильвио Луна), и др.

Компании DC Entertainment, Warner Bros. Pictures

Год 2021

IMDb

Ну разве что парой героев. И это довольно просто объяснить, так как еще даже до старта проката фильма 2016 года студия Warner Bros. уже хотела снять продолжение, и это желание только подкрепилось кассовыми сборами. Режиссером должен был стать все тот же Дэвид Эйр, но в 2017 году он покинул проект, а нанятый на эту роль Гэвин О’Коннор не смог найти общий язык со студией и вскоре тоже ушел из «Отряда самоубийц». Пока продолжались поиски нового режиссера, рассматривалась даже кандидатура Мэла Гибсона (!), в Warner Bros. решили не терять времени и пригласили в 2018 году для написания сценария Джеймса Ганна.

На тот момент Ганн – уже успешный режиссер и сценарист, написавший и снявший «Стражей Галактики» / Guardians of the Galaxy от Marvel Studios и Disney, а после их ошеломительного успеха и вторую часть «Стражи Галактики 2» / Guardians of the Galaxy Vol. 2. По планам Ганн должен был работать и над очередным продолжением картины, но с режиссером сыграл злую роль его черный юмор в Twitter.

Еще в 2008 году он оставил в социальной сети несколько очень некорректных шуток, которые всплыли почти через 10 лет и нанесли карьере Ганна, казалось бы, непоправимый урон. Для Disney, бизнес которой так или иначе строится на развлечениях для семьи, высказывания режиссера, пусть и очень давние, были красной линией, которую компания не могла позволить переступить. Извинения и объяснения Ганна не помогли, у него забрали сценарий и кресло режиссера «Стражей Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Но, к счастью, в Warner Bros. увидели в увольнении Ганна хорошую возможность заполучить талантливого сценариста и режиссера. Поэтому почти сразу Джеймс получил предложение поработать над сценарием продолжения «Отряда самоубийц», который уже даже был анонсирован в качестве второй части. На руках у Warner Bros. была масса наработок от разных сценаристов, но Ганн решил отказаться от идеи второй части и снимать отдельный фильм, оставив лишь несколько знакомых героев. В итоге в The Suicide Squad из Suicide Squad перешли Марго Робби, отлично вжившаяся в роль Харли Квинн, Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Юэль Киннаман (Рик Флэг) и Джай Кортни (Капитан Бумеранг).

Завязка сюжета осталась той же: суперзлодеи в супертюрьме могут вечно отбывать свой срок, либо же выполнить для правительства США смертельно опасную миссию, и тогда им скосят срок. А чтобы у них не было желания сбежать, Виола Дэвис в образе доктора Аманды Уоллер, готовой на любые жертвы ради успеха миссии, вживляет им в основу черепа взрывчатое вещество. Решил уйти в самоволку? Одно нажатие кнопки – и твоя голова прощается с телом. В «Отряде самоубийц» с этим строго. И в отличие от «неонового» фильма 2016 года с рейтингом PG-13, в новой картине с рейтингом R этот «отрыв башки» показывают с массой деталей. Ганну дали карт-бланш, и он максимально его использовал, приправив отличным саундтреком. Во время написания сценария он иногда сначала представлял, какая музыка будет играть в фоне, а потом уже прописывал сцены.

Я не буду вдаваться в дальнейшие детали сюжета, не хочу лишать вас удовольствия самостоятельно его открыть. Только отмечу, что Джеймс Ганн действительно талантливый сценарист (а еще и музыкант, вот альбом его группы 1994 года). Ему удалось вплести в простую историю злодеев со взрывчаткой в затылке, вполне логичное повествование, которое не вызывает сомнения в мотивации главных героев. Но не пытайтесь сейчас делать какие-либо выводы о фильме, он далеко не такой простой, как может показаться.

Героев в картине очень много, и они все по-своему прекрасны. А все потому, что Ганн удивительным образом успевает их раскрыть. Уже в первые 20 минут вы будете знать суперсилу каждого злодея (тем более что не все они злые), их мотивацию и характер. Я не могу расписывать всех персонажей, но отмечу, что тех немногих актеров из картины 2016 года в новом фильме отлично дополняет Идрис Эльба в роли Роберта Дюбуа / Бладспорта, его ирония и безысходность просто бесценны, Джон Сина в качестве Кристофера Смита / Миротворца, как будто был рожден для этой роли, Натан Филлион в роли Флойда «ТДК» Белкина обеспечивает потрясающий перформанс. И это только малая часть отличного актерского состава «Отряда самоубийц». Очень жаль, что массовая аудитория не услышит голос Сильвестра Сталлонне, озвучившего Нэнуэ / Короля Акул, ведь не часто в озвучке актер настолько выкладывается.

В итоге, не будучи идеалистом я отмечу, что «Отряд самоубийц: Миссия навылет» понравится не всем. Но его лишенное всяческих иллюзий кровавое повествование точно понравится многим. Если психопату с суперспособностями дать попробовать решить мировую проблему, ничего другого из этого не выйдет. Возможно, этот психопат – это Джеймс Ганн, но вы не узнаете, пока не посмотрите.