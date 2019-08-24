Рецензия на фильм «Полина и тайна киностудии»

В прокат вышло новое украинское приключенческое фэнтези под названием «Полина и тайна киностудии». Производство фильма стартовало в 2015 году, а процесс работы над отснятым материалом затянулся еще на несколько лет. Ожидание картины было скрашено перспективой увидеть в фильме Жана Рено. Он же, как оказалось, появился в готовой версии ленты всего на несколько минут.

«Полина и тайна киностудии» Жанр фэнтези

Режиссер Олиас Барко

В ролях Полина Печененко (Полина), Жан Рено (проводник в мир кино), Виржини Ледуайен (мама Полины), Василий Вирастюк (викинг), Северия Янушаускайте (Варвара), Эвника Саадвакасс (девочка-боксер), Сол Рубинек (директор киностудии), Эдуар Бер (химик) и др.

Компании Wild Tribe Films, Kinorob

Год выпуска 2019

Сайт IMDB

«Полина и тайна киностудии» – это фильм совместного производства Украины, Бельгии и Франции. На его съемки Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило 10,8 миллиона гривен (что составило 20% общей стоимости). Режиссером картины выступил француз Олиас Барко, он же принимал участие в написании сценария.

Это далеко не первый украинский фильм в жанре приключений, который был снят при поддержке государства (до этого в большой прокат выходили ленты «Сторожевая застава», «Бобот и энергия Вселенной»). В отличие от них «Полина и тайна киностудии» запоминается еще до официальной премьеры – в трейлере фильма появляется Жан Рено. Конечно, становится заранее любопытно, какую роль сыграет французский актер, который последний раз появлялся на экранах два года назад.

Сюжет нового фильма показывает историю Полины – после смерти родителей она остается жить в доме злой тети и ее сына. Они плохо относятся к девочке и явно что-то скрывают. Однажды Полина начинает слышать голос, повторяющий ее имя. Девочка следует за ним и встречает таинственного проводника (Жан Рено), который просит героиню приехать на киностудию. Это место хранит тайны прошлого, поэтому, чтобы узнать причину смерти родителей, девочке придется проникнуть по ту сторону экрана, где персонажи фильмов после окончания титров все равно продолжают свою жизнь.

В принципе, идея с путешествиями по кинофильмам кажется очень удачной. А вот с ее исполнением возникают некоторые проблемы. Создается впечатление, что у создателей было грандиозная задумка, но на этапе написания сценария не хватило терпения на проработку деталей.

Не очень хочется сравнивать с голливудскими кинематографом, но все же придется – в любых фильмах, где есть напряженные моменты, экшен-сцены никогда не заканчиваются после одного действия. Обычно в них продуман каждый шаг персонажа, логика и последствия его решений. В ленте «Полина и тайна киностудии» этого очень не хватает. Тут есть пространство для масштабных событий, но его используют довольно безответственно. Вместо того чтобы снять несколько захватывающих детализированных сцен, съемочная команда берется за постановку десятка обрывистых и часто довольно бессмысленных происшествий.

На их фоне все же запоминается один эпизод, на который, судя по монтажу, сделали большой акцент. Это сцена драки Василия Вирастюка, исполнившего роль викинга, и девочки-боксера – в ней есть постановка движений и динамичная музыка. Правда, удержать подобный темп режиссеру не удается, дальше события вновь приобретают обрывистый характер.

Удивляет то, с каким усердием к сюжету добавляют новых персонажей, и то, как под конец на их раскрытие, увы, не хватает времени. Зато фильм уделяет немало внимания главным отрицательным героям. Среди них тетушка Варвара (в исполнении литовской актрисы Северии Янушаускайте), которая подобно Круэлле из «101 далматинца» ходит с мундштуком. Сын Варвары (его роль сыграл француз Элой Альфаро) показан заведомо злым и недалеким мужчиной, чью злость подчеркивают высыпания на коже и хромота. Честно говоря, отталкивает вовсе не его наружность, а то, как сценарист использует внешность для сомнительных характеристик.

Что касается Жана Рено, то его на экране крайне мало. Актер появляется в фильме в виде голограммы, которая дает краткие наставления, а после растворяется в воздухе. Так что юной актрисе Полине Печененко, исполняющей главную роль, не довелось делить съемочную площадку с известным французом. Но, стоит сказать, девочка и без него хорошо смотрится в кадре, да и в целом вполне справляется со своей простой ролью.

Интересно, что при просмотре фильма очень заметен его дубляж. Это результат того, что картину снимали не только на украинском, но и на французском и английских языках. Саундтрек же остался в оригинальном виде, его создание и исполнение доверили Дмитрию Шурову.

Несмотря на усилия международной съемочной команды, фильм «Полина и тайна киностудии» оставляет смешанные впечатления. Он не дотягивает до уровня качественного и увлекательного кино. Неплохую задумку портят наивные сцены и не до конца продуманные эпизоды. При этом в ленте есть операторская работа француза Тьерри Арбогаста (работавшего с Люком Бессоном) и занимательная идея о возможности путешествовать между фильмами – за нее можно поставить оценку на балл выше.