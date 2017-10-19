Фильм «Сторожевая застава» побил рекорд в украинском прокате

За первую неделю проката украинский фильм «Сторожевая застава» побил рекорд по количеству зрителей и сумме кассовых сборов в Украине. Ленту, которая вышла на экраны 12 октября, уже посмотрели более 110 тыс. зрителей. А в кинотеатрах удалось собрать почти 8,2 млн грн. Об этом сообщили авторы фильма на официальной странице в Facebook.

Отметим, бюджет фильма составляет около 40 млн грн, 18 из которых предоставило государство. Авторы фильма пообещали продолжение приключений Витька и трех богатырей, если фильм окупит себя в прокате. Кроме Украины, ленту покажут еще как минимум в 11 странах мира. В феврале 2015 году на Европейском кинорынке Берлинского международного кинофестиваля права на прокат фильма купила Франция. В марте 2016 фильм «Сторожевая застава» был продан дистрибьюторам на территорию Индии, Вьетнама.

Предыдущим рекордсменом был фильм «Dzidzio Контрабас», который за первую неделю посмотрело 102 тыс. зрителей, что принесло его авторам 7,7 млн грн. В целом эта лента стала первым украинским фильмом, который окупила себя в прокате.

После кинопроката «Сторожевой заставы» в 2017 году планируется также премьера ленты на телевидении в эфире «Нового канала». Это будет расширена 4-серийная мини-сериальная версия фильма.

Источник: «Газета»