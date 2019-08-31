Рецензия на фильм «Синяя бездна 2» / 47 Meters Down: Uncaged

Борьба с акулой, нападающей на людей, уже много раз становилась главной темой хоррор фильмов. Тем не менее, этот сюжет все равно не гнушаются использовать в новой ленте «Синяя бездна 2» (47 Meters Down: Uncaged). Результат не впечатляет, как и игра дочки Сильвестра Сталлоне, которая появилась в картине, сыграв одну из главных ролей.

«Синяя бездна 2» / 47 Meters Down: Uncaged Жанр ужасы, триллер

Режиссер Йоханнес Робертс

В ролях Систин Сталлоне (Николь), Софи Нелисс (Миа), Ниа Лонг (Дженнифер), Корина Фокс (Саша), Джон Корбетт (Грант), Брэк Бэссинджер (Кэтрин), Бриэнн Тджу (Алекса), Дави Сантос (Бен) и др.

Компании The Fyzz Facility

Год выпуска 2019

Сайт IMBD

Фильм стал сиквелом подводного хоррора 47 Meters Down от режиссера Йоханнеса Робертса, который вышел в 2017 году. В новом хорроре нет старых персонажей, зато есть акулы, преследующие людей.

На этот раз в центре сюжета сестры-тинейджеры Мия и Саша, которые плохо ладят между собой. Чтобы избежать скучной экскурсии для туристов, на которую их отправляют родители, сестры в компании двух подруг сбегают в более красивые и экзотические места. Там девочки находят снаряжение для дайвинга и спускаются под воду, чтобы посмотреть на затопленный город майя, в который вот-вот прибудут археологи. Вместе с затонувшими статуями четверо подростков обнаруживают акулу, которая начинает охотиться на них.

Многие фильмы, пытающиеся повторить идею и успех «Челюстей» (Jaws) Стивена Спилберга, практически с самого начала обречены на провал. Это касается и ленты «Синяя бездна 2», в которой все ставки сделаны на страх, вызванный появлением кровожадного хищника. Чтобы разнообразить сюжет, сценарист-режиссер Йоханнес Робертс добавляет к картине еще один элемент – отсутствие свободного пространства в пещерах, порождающее клаустрофобию. В этом картина чем-то напоминает фильм «Спуск» (The Descent), правда, к тревоге заточения не добавлен драматический накал с тайнами из прошлого. У действующих лиц нет времени на выяснения отношений, у них есть всего одна цель – спасти свои жизни.

Из-за этого главные персонажи получают довольно мало времени для раскрытия. У фильма есть вступительная часть с клише о сводных сестрах, которые являются полными противоположностям друг друга. Конечно, в экстремальной ситуации они должны объединиться, проявить себя и показать, на что они способны. Рядом с ними находятся еще две героини, олицетворяющие безбашенную юность, по чьей вине все они оказались в ловушке.

К сожалению, в этом фильме актрисы вызывают интерес не своей актерской игрой, а скорее своей родословной. Роль одной из сестер исполнила Корина Фокс – она дочь оскароносного актера Джейми Фокса. В роли самой безрассудной подруги снялась дочь Сильвестра Сталлоне – Систин Сталлоне. Она стала приманкой не только для акул, но и для зрителей, которые идут на узнаваемую фамилию. Работа над фильмом для Систин стала актерским дебютом, увы, пока не самым многообещающим.

Что касается самого фильма, то на больших экранах он смотрится как довольно посредственное летнее кино на один раз, развлекающее зрителя испугом от внезапных появлений акулы. Ни плавники, ни даже острые зубы акулы не являются настоящими – тело хищника полностью создано с помощью компьютерной графики. В мутной воде рассмотреть акулу толком не получается, а когда ее рисованная версия появляется крупным планом, она не внушает страх.

Больше всего элементы триллера работают, когда акула прячется, а героини в панике пытаются выбраться из подводных тоннелей. Единственное, что хорошо получается у Йоханнеса Робертса – это сцены с подводным фонарем, освещающим воду красным светом, это напоминает о кровавых следах, остающихся после жертв акулы. Еще режиссер пытается сменить обстановку, установив под водой музыкальную колонку, из которой задорно звучит песня «Somewhere In My Heart» группы Aztec Camera.

Несмотря на попытки оживить фильм, он все равно остается довольно предсказуемым. А ближе к кульминации, видимо, чтобы напоследок впечатлить зрителя, борьба с хищником выходит на новый уровень, и выглядит это очень нелепо.