Рецензия на фильм «Виновный» / The Guilty

«Виновный» (The Guilty) – новый триллер от Netflix с Джейком Джилленхолом в главной роли. Сценарий к фильму написал Ник Пиццолатто, известный по сериалу «Настоящий детектив» (True Detective), а съемки картины длились всего 11 дней.

«Виновный» / The Guilty Жанр триллер

Режиссер Антуан Фукуа

В ролях Джейк Джилленхол (Джо Бейлор), Райли Кио (Эмили Лайтон), Питер Сарсгаард (Генри Фишер), Итан Хоук (сержант Билл Миллер), Кристина Видал (сержант Дениз Уэйд), Пол Дано (Мэтью), Дэвид Кастанеда (Тим) и др.

Студии Amet Entertainment, Bold Films, Capstone Pictures

Год выпуска 2021

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Сюжет американского фильма «Виновный» основан на одноименной датской картине 2018 года. По правде говоря, сценарист Ник Пиццолатто добавил к готовой истории всего несколько новых деталей. Зато режиссер Антуан Фукуа смог сделать постановку более напряженной и эмоциональной. Благодаря этому полтора часа триллера пролетают очень быстро.

Антуан Фукуа и Джейк Джилленхол ранее уже работали вместе – в 2015 году они выпустили спортивную драму «Левша» (Southpaw). Тогда на съемочной площадке было много ведущих актеров, не говоря уже о массовке, плотно заполнявшей зрительский зал во время боксерских матчей. Съемки «Виновного» в 2020 году проходили совершенно иначе. Оказалось, что перед началом производственного процесса Фукуа контактировал с человеком, у которого обнаружили коронавирус, поэтому режиссер не мог присутствовать на съемочной площадке. Вместо этого он изолировался в фургоне, припаркованном возле киностудии, смотрел на мониторы и по рации давал указания Джилленхолу.

Любопытно и то, что Джейку Джилленхолу приходилось работать с остальными актерами в режиме созвона (в фильме мы услышим голоса Итана Хоука, Питера Сарсгаарда, Пола Дано и Райли Кио, но никто из них не появится на экране). По сути, «Виновный» – это сольное выступление Джилленхола, в котором он проходит через разные состояния, не покидая кадр.

Действия фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе. Леса охвачены сильным пожаром, из-за чего повсюду происходит полный хаос. Офицер Джо Бейлор временно работает на горячей линии 911. Он перенаправляет звонки на пожарную службу и оказывает поддержку тем, кто оказался в беде. Не все жители города звонят по существенным причинам, поэтому Джо едва справляется с раздражением, вступая в беседы с людьми, которые ведут себя неадекватно. Он почти сбрасывает очередной звонок, но вдруг понимает, что с ним разговаривает женщина, которую только что похитили. Удастся ли офицеру спасти человека, когда вокруг пылает огонь, а все службы спасения заняты другими вызовами?

К счастью, Джейк Джилленхол прекрасно справляется с крупными планами, поэтому в его герое нет фальши. У полицейского есть свои проблемы, и общая атмосфера хаоса только усиливает его тревогу, которая трансформируется в гнев. Актер очень естественно переходит из одного состояния в другое, пытаясь не терять самообладания. Герой Джилленхола ведет себя профессионально, хоть порой и нарушает важные правила. Он очень реальный человек, который может взять себя в руки, чтобы успокоить того, кто в этом нуждается.

Перед просмотром триллера кажется, что «Виновный» может стать неплохим фильмом для ленивого выходного дня, хоть ему и вряд ли удастся удивить сюжетными поворотами. А вот и нет, оказывается, что в картине есть несколько сюрпризов, которые не позволят зрителям уснуть от скуки.

Конечно, у ленты, действия которой происходят в одну ночь на одной локации, есть свои пределы. Но как для фильма, снятого всего за 11 дней, результат довольно неплохой.